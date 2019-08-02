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Россия — Иордания, Кубок мира-2019 онлайн-трансляция товарищеского матча

Россия — Иордания, Кубок мира-2019, онлайн
«Чемпионат»
Обескровленная сборная России проведёт первую проверку боем. LIVE!
Сергей Базаревич решает главную задачу: как поставить на поток победы без основных центра и первого номера.
Баскетбол / Сборные 0

15:45. Накануне мы рассказывали вам, друзья, о том, что в Москве сейчас гостит главный трофей Кубка мира. В репортаже из «Зарядья» все основные подробности от нашего корреспондента Игоря Барышева

«В эти дни в 1974-м мы у США чемпионат мира выиграли»
У стен Кремля был выставлен главный трофей Кубка мира.

15:30. Сборная России начинает заключительный и самый важный этап подготовки к Кубку мира. Сегодня, 2 августа, подопечные Сергея Базаревича проведут первую товарищескую встречу. Соперниками россиян станут баскетболисты из Иордании, которые тоже готовятся к мировому первенству. Мы расскажем о самых важных событиях на площадке и вокруг неё. Сама игра начнётся в 20:00 мск.

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