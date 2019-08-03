Молодёжь сборной прогрессирует. Но пока Россию тащит Фридзон

В сборной России есть отличный коллектив, патриотизм и желание прогрессировать. Команда Базаревича начала игровую подготовку к Кубку мира.

Сборная России давно не играла в Москве. Во многом потому, что здесь итак много спортивных событий, а для любого региона это настоящий праздник. Ближайший к столице матч главная команда страны провела в начале декабря в Химках: дебют в национальной команде Джоэла Боломбоя, аншлаг, разгромная победа и настоящий праздник.

Но перед товарищеским матчем против Иордании возникали вопросы о наполняемости домашней арены баскетбольного ЦСКА и «наполняемости» самой сборной. Мы остались без Дмитрия Кулагина (продолжает восстановления после операции на сечатке), Дмитрия Хвостова (весной порвал крестообразную связку и пропускает подготовку к Кубку мира), Алексея Шведа (приедет в сборную позже из-за рождения дочери), Тимофея Мозгова (не играл год, травмировал колено и продолжает восстановление) и Ивана Ухова (травмировал голеностоп в финале против «Химок», восстанавливается).

Чемпион НБА не нужен сборной России. И это правильно Тимофей Мозгов помогал Леброну Джеймсу завоёвывать чемпионство в «Кливленде», а сейчас от него отказались в национальной сборной.

Сомнения развеялись, когда к УСК ЦСКА за час-полтора до стартового спорного потянулись люди, большие толпы людей. Среди поклонников баскетбола был замечен и экс-главный тренер сборной и «Химок» Сергей Елевич.



«Сборная — это престиж страны. Раньше, вспоминая времена, когда я сам тренировал, были проблемы со сбором команды. Тогда как раз пошли уже эти большие деньги. Сейчас тенденция немного повернулась. Игроки стали болеть за страну. Появился какой-то патриотизм. Раньше его не было. Мне это нравится», — отметил специалист.



Патриотизм в контексте желания выступать за сборную — это отлично. Но на нём одном далеко не уедешь. До старта главного турнира остаётся менее месяца, у национальной сборной есть проблемы с составом, есть молодые дебютанты, а потому любой спарринг будет рассматриваться под микроскопом. И пусть никого не смущает Иордания в качестве соперника. Во-первых, эта команда также как и Россия поедет в Китай, пройдя азиатский отбор. Во-вторых, для первого этапа подготовки, наверное, не нужны команды из топа рейтинга — тот самый момент, когда команде нужна боксёрская груша, а не Майк Тайсон, который будет без устали лупить по голове, заставляя думать о спасении, а не отработке своей системы.

Россия отгрузила Иордании 111 очков. С трёшками у нас полный порядок Базаревич задействовал в матче 14 игроков. Последние 20 минут превратились шоу.

Да, мы разгромили Иорданию с неприличной разницей (111:71), но результат не в этом. Команда, которая заняла четвёртое место на Евробаскете-2017 сильно трансформировалась и на Кубок мира отправится (об этом можно говорить уже смело) в сильно обновлённом составе.



Итак, в первом матче мы увидели.

Стартовый состав и первые минуты

У Михаила Кулагина случился стрессовый перелом стопы ещё зимой и он не играл в официальных матчах с зимы. Сергей Базаревич выпустил Михаила в стартовом составе, который условно можно было назвать «армейским» (всё-таки Фридзон не так давно ещё играл в майке ЦСКА): Кулагин, Фридзон, Курбанов, Воронцевич, Боломбой.



Первые минуты прошли сумбурно. Гости забили несколько мячей из под кольца, продавливая нашу маленькую пятёрку. Россияне же не могли забить, хотя двигали мяч, находили свободные броски.

Несмотря на огромное количество промахов в глаза бросалась активность Боломбоя. Длиннорукий форвард ЦСКА страховал партнёров в защите и пытался выгрызать подборы в нападении. Смущало лишь то, что на чужом щите он боролся зачастую один сразу с несколькими оппонентами.

Разыгрывающие

В данном составе роль сменщика Кулагина-младшего была отведена Александру Платунову. Молодой разыгрывающий «Пармы» получил самое большое игровое время в команде и был органичной её частью. Платунов отлично работал «на ногах», не уступая соперникам в игре «один в один», совершил перехват и ещё несколько раз своими действиями вынуждал иорданцев ошибиться.

«В эти дни в 1974-м мы у США чемпионат мира выиграли» У стен Кремля был выставлен главный трофей Кубка мира.

Дальние броски

В первом же матче сборная показала, что готова отвечать самым высоким стандартам баскетбольной моды. 38 дальних бросков за матч — это много. Но когда ты реализовываешь из них 16, то вопросы в целесообразности «пальбы» отпадают. Для сравнения, соперник за весь матч выбросил столько, сколько мы попали.

Обратило на себя внимание свобода в принятии решений нашими игроками. Бабурин не стеснялся бить издали в быстром переходе, Карасёв делал это с сопротивлением и отклонением, да и наши дебютанты Мотовилов, Сопин и Платунов набрали очки именно с дальней дистанции и руки вроде бы ни у кого не тряслись.

Фридзон

Капитан сборной осенью отметит 34-й день рождения, но, кажется, о возрасте Виталий Фридзон не думает совсем и стареть отказывается. На первых минутах, когда мы буксовали и не могли попасть, именно защитник «Локомотива» взял на себя ответственность по набору очков. В какой-то момент показалось, что Виталий попросту не может промахнуться и это оказалось правдой — лишь один промах за четверть часа игры и 22 очка (лучший результат среди обеих команд). Видно, что Фридзон своим примером показывает молодой обойме игроков, что значит статус капитана сборной. А после завершения встречи игрок с улыбкой напомнит журналистам старую поговорку про старого коня и неиспорченную борозду.