Не на тех нарвались. Сборная России не готова к Кубку мира

Второй матч сборной России на международном турнире должен был получиться намного ярче, а главное, упорней, чем пятнично-фестивальный с Иорданией. Несмотря на то что на паркете нашим ребятам противостояли суровые бородатые парни в майках с надписью Jordan во всю грудь, возбуждаться по поводу итогового результата никто и не собирался. Рывок иорданцев в самом дебюте встречи наши парни в не менее крутой и стильной форме пресекли оперативно и без иллюзий для гостей с Ближнего Востока.

Иранцы — парни тоже брутальные, всё-таки потомки гордых персов, завоевавших когда-то полмира. Готовые модели для рекламы элитных часов и костюмов в глянцевых журналах.

Но есть и весёлые персонажи, о которых мы рассказали в нашем лайве — натурализованные британец Аарон Герамипур и американец Майк Ростампур. На этих ребят как раз и стоило обратить внимание. Ну и, конечно, на главную звезду иранской сборной — Хамеда Хаддади, поигравшего в своё время в «Мемфисе» и «Финиксе».

Россия проиграла Ирану, у которого с площадки не уходил 34-летний ветеран Сборная России не нашла противодействия великану, у которого 220 см и 34 года от роду.

Проверка на вшивость

В серьёзность намерений бородатых людей в бело-зелёных майках поверилось сразу. Если упущенное начало игры с иорданцами стало лишь лёгкой тенью, пробежавшей по паркету «армейского» УСК, то туча, пришедшая из Ирана, провисела до самого конца игры. Имя этой тучи — Хамед Хаддади. Центровой ливанского (!) клуба «Шампвиль» ростом под 2,20 повёл игру своей команды с первых же минут: сначала открыл счёт, а затем играючи продавил российского визави Владимира Ивлева.

Дебют игры был снова упущен. Пришлось догонять. Начал тащить Сергей Карасёв, за игрой которого внимательнейшим образом наблюдал его отец. Новичок «Химок» сначала зарядил трёху, а затем добавил ещё два очка.

Иранская игра втягивала наших в игру, которая совсем не нравилась главному тренеру Сергею Базаревичу. Первый тайм-аут не заставил себя ждать. Установка главного сработала — к концу четверти впервые вышли вперёд. Несколько дальних попаданий вперёд, блок-шот от Фридзона, и, казалось, можно жить — 24:18 в нашу пользу.

Второй отрезок начался опять с сумбура. Впрочем, с обеих сторон. Но вот беда — у иранцев неожиданно проклюнулась трёха. Ко всем проблемам, которые доставлял российской защите под кольцом великан Хаддади, добавилось ещё и это.

У нас дальние совсем разладились, причём в ситуациях, когда броскам никто не мешал. Да ещё добавились нелепые потери. Дмитрий Хвостов, который из-за травмы смотрел матч на трибунах, как-то совсем по-мальчишески одетый, проводил ребят взглядом в раздевалку при счете 43:41 в пользу гостей столицы.

Иранский Сабонис

Самый позитивный отрезок матча для российской команды пришёлся на первые минуты третьей четверти, когда подопечные Базаревича рванули на «+6» в счёте. Показалось, что повторится история с Иорданией, когда, вопреки всему, несмотря на и веря что, наши переломят ход игры и в общем доведут дело до победы над второй командой Азии.

Но тягучая игра гостей, в простонародье — иранская перемолка, во главе с главным мельником Хаддиди с таким сценарием не согласилась. Курбанов сделал очень неточную передачу, атака иранцев и — «горшок» Хаддиди положил начало зажигательному баскетболу. С грустным для нас финалом.

Три минуты нервотрёпки в конце, эмоции Базаревича на бровке, попытки Виталия Фридзона снова вытащить команду за волосы и убийственная «бомбочка» Ирана, лишившая последней надежды на спасение.

В позитив матч у россиян можно смело занести 22-летнему Александру Платунову. Да, ошибался, но несколько дальних попаданий и страстное желание всегда быть в самом сердце игры — то, что сейчас так необходимо всей нашей сборной.

Ну а человек с опытом игры в НБА, сделавший игру своей команды, устало обнимался с партнёрами и благодарил за игру наших. Поблагодарить иранского гиганта и его партнёров есть за что — именно такие игры показывают, какие приключения всех нас ждут уже через месяц.