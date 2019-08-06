Пока Россия проигрывает Ирану, Аргентина «привозит» 39 очков Америке

Глядя на игру российской сборной в матче против Хаддади и компании в воскресенье, становилось немного по себе. Ведь каждая игра нашей команды в августе будет автоматически примеряться на чемпионат мира, который уже совсем на подходе.
Хмурый понедельник принёс ещё одну тревожную новость: мужская сборная Аргентины победила в баскетбольном турнире Панамериканских игр, которые проходят в эти дни в столице Перу — солнечной Лиме.
Панамериканские игры — это что-то вроде универсиады, где собраны как бы студенты, а на самом деле вполне профессиональные спортсмены, которые соревнуются как в традиционных, так и в весьма экзотических видах спорта.
В этот раз, например, прошли соревнования в таких видах, как бейсбол (впрочем, традиционный в Западном полушарии), боулинг, воднолыжный спорт, гольф, прыжки на батуте, ракетбол (разновидность сквоша), регби-7, софтбол и спидскейтинг (шорт-трек на роликовых коньках). В общем, отрываются ребята на полную катушку.
Причём среди участников полно как раз представителей таких вот тусовочных стран типа Антигуа и Барбуда, Аруба, Багамы, Барбадос, Каймановы острова, Сент-Китс и Невис и тому подобное.
На этом фоне баскетболисты смотрятся самыми серьёзными людьми на этом карнавале жизни. В мужской части баскетбольного турнира принимали участие всего 8 команд — Аргентина, Британские Виргинские острова, Венесуэла, Доминиканская Республика, Мексика, Пуэрто-Рико, США и Уругвай. При этом на турнир не пригласили ни Бразилию, ни Канаду, ни самих хозяев — перуанцев. Короче, странностей много.
Еще больше удивительных вещей стало происходить на самом турнире. Главных фаворитов игр — аргентинцев и американцев — развели по разным группам. Если аргентинцы свою группу выиграли (вынос Уругвая — 102:65 и победа в овертайме над Доминиканской республикой — 102:97), потерпев одно поражение от Мексики (64:72), то американцы, не напрягаясь в матчах с Виргинскими островами (119:84) и Венесуэлой (70:53), все-таки буксанули — проиграли Пуэрто-Рико (84:87) и стали вторыми. В общем, пройтись катком в группах не получилось ни у тех, ни у других, но дальше начались чудеса.
Из-за того что Штаты заняли в своей группе второе место, уже в полуфинале плей-офф они вывалились на аргентинцев. Вывалились — самое точное слово, которым можно описать состояние американцев, которые вышли на игру с небесно-голубыми. Луис Скола (олимпийский чемпион-2004 и вице-чемпион мира-2002), Николас Лапровиттола (экс-«Сан-Антонио» и «Зенит»), Габриэль Дек, Николас Бруссино (экс-«Даллас» и «Атланта») и — барабанная дробь — Факундо Кампаццо (чемпион Евролиги-2015 и 2018) укатали американских мальчишек во главе с 20-летним чемпионом NCAA-2018 Коллином Гиллеспи в перуанский ламинат — 114:75. Не отдав ни одной четверти.
Обыграть в финале пуэрториканцев было уже делом техники. 28 очков + 9 подборов Сколы и 12 ассистов Кампаццо принесли аргентинцам ещё одну крупную победу (84:66) и золотые медали Панамериканских игр.
Формально они сейчас лучшая баскетбольная команда в Западном полушарии. Американцы, кстати, всё-таки доехали до бронзы, обыграв в матче за третье место доминиканцев (92:83).
По сути, выступление на Панамериканских играх стало показательным для Аргентины. Состав аргентинцев, выступивший на турнире, уже сейчас можно назвать близким к основному, тому, что будет выходить на чемпионате мира против нас.
Стартовая пятёрка, судя по играм в Лиме, представляется на данный момент такой:
атакующий Бруссино (26 лет, «Тенерифе» Испания)
легкий форвард Гарино (26 лет, «Баскония» Испания)
тяжелый форвард Скола (39 лет, «Шанхай» Китай)
центр Делиа (27 лет, «Ховентут» Испания)
В ротации
Лапровиттола (29 лет, «Реал» Испания)
Вильдоса (23 года, «Баскония» Испания)
Дек (24 года, «Реал» Испания)
Фьеллеруп (21 год, «Сан-Лоренсо» Аргентина)
Каффаро (24 года, «Куимса» Аргентина)
Это при том, что на турнире не играли почти основные Хавьер Саис (23 года, тяжёлый форвард, «Регатас» Аргентина) и Роберто Акунья (28 лет, центровой, «Куимса» Аргентина»).
Впрочем, на ЧМ в Китай они, скорее всего, тоже не поедут. Но и без них команда у аргентинцев подбирается очень крепкая: средний возраст, даже с учётом почти 40-летнего капитанища Луиса Сколы, чуть более 26 лет.
Команда 55-летнего наставника Серхио Эрнандеса — в самом соку, обладает игроками, выступающими в ведущих клубах Европы и в одной из сильнейших европейских лиг, вполне способна и за медали Кубка мира побороться.
Тренерскому штабу сборной России во главе с Сергеем Базаревичем придётся поломать голову перед игрой с южноамериканцами. Если сборная Ирана с одним мощным Хаддади доставила столько проблем нашей команде, что нас ожидает в игре со звёздными аргентинцами — пока даже страшно представить.
Впрочем, говорить об этом всё-таки рано, тем более с аргентинцами волею календаря мы встретимся только в последнем туре, когда многое после игр с нигерийцами и корейцами будет уже понятно. Для обеих сборных.
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