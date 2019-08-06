Пока Россия проигрывает Ирану, Аргентина «привозит» 39 очков Америке

Наш главный соперник по группе на Кубке мира — 2019 победил в Панамериканских играх, разгромив сборную США.

Глядя на игру российской сборной в матче против Хаддади и компании в воскресенье, становилось немного по себе. Ведь каждая игра нашей команды в августе будет автоматически примеряться на чемпионат мира, который уже совсем на подходе.

Хмурый понедельник принёс ещё одну тревожную новость: мужская сборная Аргентины победила в баскетбольном турнире Панамериканских игр, которые проходят в эти дни в столице Перу — солнечной Лиме.

Панамериканские игры — это что-то вроде универсиады, где собраны как бы студенты, а на самом деле вполне профессиональные спортсмены, которые соревнуются как в традиционных, так и в весьма экзотических видах спорта.

В этот раз, например, прошли соревнования в таких видах, как бейсбол (впрочем, традиционный в Западном полушарии), боулинг, воднолыжный спорт, гольф, прыжки на батуте, ракетбол (разновидность сквоша), регби-7, софтбол и спидскейтинг (шорт-трек на роликовых коньках). В общем, отрываются ребята на полную катушку.

Причём среди участников полно как раз представителей таких вот тусовочных стран типа Антигуа и Барбуда, Аруба, Багамы, Барбадос, Каймановы острова, Сент-Китс и Невис и тому подобное.

На этом фоне баскетболисты смотрятся самыми серьёзными людьми на этом карнавале жизни. В мужской части баскетбольного турнира принимали участие всего 8 команд — Аргентина, Британские Виргинские острова, Венесуэла, Доминиканская Республика, Мексика, Пуэрто-Рико, США и Уругвай. При этом на турнир не пригласили ни Бразилию, ни Канаду, ни самих хозяев — перуанцев. Короче, странностей много.

Еще больше удивительных вещей стало происходить на самом турнире. Главных фаворитов игр — аргентинцев и американцев — развели по разным группам. Если аргентинцы свою группу выиграли (вынос Уругвая — 102:65 и победа в овертайме над Доминиканской республикой — 102:97), потерпев одно поражение от Мексики (64:72), то американцы, не напрягаясь в матчах с Виргинскими островами (119:84) и Венесуэлой (70:53), все-таки буксанули — проиграли Пуэрто-Рико (84:87) и стали вторыми. В общем, пройтись катком в группах не получилось ни у тех, ни у других, но дальше начались чудеса.

Из-за того что Штаты заняли в своей группе второе место, уже в полуфинале плей-офф они вывалились на аргентинцев. Вывалились — самое точное слово, которым можно описать состояние американцев, которые вышли на игру с небесно-голубыми. Луис Скола (олимпийский чемпион-2004 и вице-чемпион мира-2002), Николас Лапровиттола (экс-«Сан-Антонио» и «Зенит»), Габриэль Дек, Николас Бруссино (экс-«Даллас» и «Атланта») и — барабанная дробь — Факундо Кампаццо (чемпион Евролиги-2015 и 2018) укатали американских мальчишек во главе с 20-летним чемпионом NCAA-2018 Коллином Гиллеспи в перуанский ламинат — 114:75. Не отдав ни одной четверти.

Протокол матча

Обыграть в финале пуэрториканцев было уже делом техники. 28 очков + 9 подборов Сколы и 12 ассистов Кампаццо принесли аргентинцам ещё одну крупную победу (84:66) и золотые медали Панамериканских игр.

Протокол матча

Формально они сейчас лучшая баскетбольная команда в Западном полушарии. Американцы, кстати, всё-таки доехали до бронзы, обыграв в матче за третье место доминиканцев (92:83).

По сути, выступление на Панамериканских играх стало показательным для Аргентины. Состав аргентинцев, выступивший на турнире, уже сейчас можно назвать близким к основному, тому, что будет выходить на чемпионате мира против нас.

Стартовая пятёрка, судя по играм в Лиме, представляется на данный момент такой:

разыгрывающий Кампаццо (28 лет, «Реал» Мадрид Испания)

атакующий Бруссино (26 лет, «Тенерифе» Испания)

легкий форвард Гарино (26 лет, «Баскония» Испания)

тяжелый форвард Скола (39 лет, «Шанхай» Китай)

центр Делиа (27 лет, «Ховентут» Испания)

В ротации

Лапровиттола (29 лет, «Реал» Испания)

Вильдоса (23 года, «Баскония» Испания)

Дек (24 года, «Реал» Испания)

Фьеллеруп (21 год, «Сан-Лоренсо» Аргентина)

Каффаро (24 года, «Куимса» Аргентина)

Это при том, что на турнире не играли почти основные Хавьер Саис (23 года, тяжёлый форвард, «Регатас» Аргентина) и Роберто Акунья (28 лет, центровой, «Куимса» Аргентина»).

Впрочем, на ЧМ в Китай они, скорее всего, тоже не поедут. Но и без них команда у аргентинцев подбирается очень крепкая: средний возраст, даже с учётом почти 40-летнего капитанища Луиса Сколы, чуть более 26 лет.

Команда 55-летнего наставника Серхио Эрнандеса — в самом соку, обладает игроками, выступающими в ведущих клубах Европы и в одной из сильнейших европейских лиг, вполне способна и за медали Кубка мира побороться.

Тренерскому штабу сборной России во главе с Сергеем Базаревичем придётся поломать голову перед игрой с южноамериканцами. Если сборная Ирана с одним мощным Хаддади доставила столько проблем нашей команде, что нас ожидает в игре со звёздными аргентинцами — пока даже страшно представить.

Впрочем, говорить об этом всё-таки рано, тем более с аргентинцами волею календаря мы встретимся только в последнем туре, когда многое после игр с нигерийцами и корейцами будет уже понятно. Для обеих сборных.