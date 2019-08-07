Расизм процветает. Баскетболисты винят во всём Трампа

Баскетбол пока не вышел из отпуска, но в мире лучшей игры с мячом по-прежнему жарко. Следить за новостями летом порой даже интереснее самих соревнований. Нет, ну серьёзно. Кто-то сдаёт допинг-тест, а потом выясняется, что его моча совсем не его, а если и его, то он забеременел. Кто-то пытается выложить концепцию и превратиться в миллиардера. Кого-то опять «застукали» с наркотиками, а кто-то продолжает вести подковёрные игры.

Но последние новости снова заставили сбросить с лица улыбку и задаться одним из главных вопросов, мучающих руководителей НБА и её игроков. Расизм. Как сделать игру в баскетбол полностью толерантной и не делить игроков по цвету кожи? Если вы думаете, что это всё выдумки, мы попробуем привести весомые аргументы.

Молодая звезда НБА Бен Симмонс это лето проводит под пристальным вниманием общественности. И ведь дело тут не только и не столько в выступлении его «Филадельфии», остановившейся в шаге от победы в серии с будущим чемпионом. Уже после плей-офф австралийский защитник подписал 170-миллионный контракт с клубом, продлив трудовые отношения на пять лет.

После этого он сразу отказался от выступления за национальную сборную, сопроводив своё решение комплиментами игрокам и заверив попутно, что обязательно поедет на Олимпиаду в Токио (если сборная попадёт, естественно).



Ещё Симмонс открещивался от отношений с моделью Даки Тот, с которой его заметили на одном из мероприятий, а после «запалили» в свежих подписавшихся на её аккаунт в «Инстаграме».

И это всё на фоне того, что парень усиленно пытается донести общественности, что работает над своим броском, в отсутствии которого его не обвинял разве что ленивый (и тот обвинял).

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Так вот этот 23-летний Симмонс, ставший недавно богаче на $ 170 млн, вместе со своими друзьями решил посетить казино в Мельбурне. На входе к компании возникли вопросы у службы безопасности, и в итоге всех развернули. Стоп. Почти всех. Внутрь пустили одного. И да, вы уже догадались, какого цвета была его кожа. Реакция баскетболиста была эмоциональной.



«Какое-то безумие, что не пустили меня и вот этих парней, а пустили лишь вот этого парня (Симмонс указал на белого мужчину из своей компании. — Прим. «Чемпионата»). Да, нам предстоит ещё проделать большой путь», — сказал Бен.

Баскетболисты НБА испытывают расизм на себе?

Да, тема расизма вообще стала одной из самых больших и резонансных в американском спорте в целом и в НБА в частности. К этому сложному вопросу с недавних пор примешали политику, спровоцировав настоящий бум. Точнее будет сказать, что политика сама «примешалась». Действующий президент США Дональд Трамп своими заявлениями вызывает массу критики, в том числе и у суперзвёзд НБА.



В частности, в феврале прошлого года в прямом эфире одного крупного телеканала ведущая Лора Ингрэм обратилась к Леброну Джеймсу и Кевину Дюранту, резко осуждающим политику действующего президента.

«Заткнитесь и продолжайте стучать мячом», — выпалила журналистка в эфире, спровоцировав настоящий информационный взрыв и шквал критики в свой адрес.

Дюрант и Джеймс оскорбились и посчитали слова ведущей расистскими. Последний даже вышел на следующий матч в специально приготовленных кроссовках черного и белого цвета с надписью «равенство».



Спустя несколько недель после инцидента в «Кливленде» и на глазах Леброна австралийского защитника «Сан-Антонио» Патти Миллса назвали «ямайской собакой». В Сети даже сохранилось это видео. Баскетболист же грустно констатировал после матча, что не впервые сталкивается с подобного рода выкриками.

Уже в апреле 2019-го, когда регулярный сезон подходил к своему логическому завершению, на всю страну громко высказался чемпион НБА в составе «Кавальерс», один из лучших снайперов лиги — Кайл Корвер. Ветеран сказал: «Будучи белым, я должен привлечь к ответственности своих коллег».



Он сам признался, что в ситуации с конфликтом защитника «Атланты» Табо Сефолоши и охранником нью-йоркского клуба (баскетболисту в ней сломали руку) уже спрашивал себя «а что Табо делал в клубе?», как бы заранее осуждая того. Корвер не скрывал, что его вряд ли бы арестовали, будь он на месте швейцарца.



После Корвер пригласил Табо Сефолошу, Джорджа Ньянга и Экпе Удоха, записав 20-минутное видео о проблемах современных игроков.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале The Players' Tribune.

Ещё один человек, который активно пытается говорить о расизме, — Малкольм Брогдон. Названный в честь борца за права чернокожих Малкольма Икса, Брогдон не скрывает, что многие в США убеждены, что «чёрные не могут быть ни образованными, ни спортсменами». Словам Малкольма вторит и экс-защитник баскетбольного «Зенита» Брэндон Дженнингс, выступавший несколько лет на высоком уровне в НБА. Дженнингс надеется, что после ухода Трампа страна сделает «правильный выбор».



Вопиющий случай произошёл в марте нынешнего года, когда в гости к «Юте» приехала «Оклахома». Лидер «Тандер» Рассел Уэстбрук сцепился с болельщиком из первых рядов и пообещал избить его. Как позже выяснилось, действия звезды «Оклахомы» были вызваны фразой: «Встань на колени, как ты привык». НБА наложила штраф в размере $ 25 тыс. на игрока, а «Джаз» запретил посещать своими матчи кричащему фанату.

Проблема расизма есть не только в США. Достаточно посмотреть видео с фанатских футбольных трибун разных стран. Она гораздо больше, чем о ней принято говорить. Многие её попросту игнорируют, потому что она не касалась их напрямую.