В Италии сыграем с топ-20 ФИБА и потенциальным соперником по Кубку мира-2019. Ждём проблесков комбинационной игры.

В Венесуэле нет своего Хаддади. У России будут шансы под щитом

Первым соперником сборной России на турнире «Verona Basketball Cup» станет сборная Венесуэлы. Для нас предстоящая встреча важна ещё и потому, что сборная России, которая как мы надеемся минует первый групповой этап Кубка мира в Китае, может встретиться во втором именно с этой дружиной.

Справка Чемпионата

Венесуэла — 20-е место в рейтинге ФИБА (между Украиной и Финляндией, выше Германии, Канады, Ирана, который нас обыграл)



Достижения:

Чемпионат Америки: золото (2015), серебро (1992), бронза (2005)

Южноамериканский чемпионат: золото (1991, 2014, 2016), серебро (1987, 1997, 2012), бронза (1993, 1999, 2001, 2004, 2008)

Участия в ОИ-ЧМ:

2 участия в Олимпийских играх: 1992 — Барселона (11 место), 2016 — Рио-де-Жанейро (10 место).



На Олимпиадах Венесуэла одержала за всю историю своего участия всего 3 победы. Все три — над Китаем:

02.08.1992 Венесуэла — Китай — 96:88

06.08.1992 Китай — Венесуэла — 97:100

10.08.2016 Венесуэла — Китай — 72:68

4 участия в чемпионатах мира: 1990 — Аргентина (11 место), 2002 — США (14 место), 2006 — Япония (23 место), 2019 — Китай

Любопытно, что с единственной победой на Олимпиаде в Рио сборную поздравлял в твиттере даже президент страны Николас Мадуро.

«Великая победа баскетбольной сборной… Ура, Венесуэла!.. Золотое поколение творит историю…», — написал лидер.

Путь на Кубок мира-2019

Венесуэла заняла первое место в группе, одержав 5 побед (Колумбия — 85:71, 73:62; Чили — 77:56, 70:51; Бразилия — 72:56) и потерпев 1 поражение (Бразилия — 60:72), затем 4 виктории были добыты на втором групповом этапе (Виргинские острова — 87:73, 77:76; Доминиканская республика — 79:78; Канада — 84:76). В итоговой таблице американского отбора на ЧМ Венесуэла заняла общее 4-е место, уступив лишь США, Канаде и Аргентине.

Пока Россия проигрывает Ирану, Аргентина «привозит» 39 очков Америке Наш главный соперник по группе на Кубке мира — 2019 победил в Панамериканских играх, разгромив сборную США.

В Китае команда попала в группу А, где её соперниками станут сборные Польши, Кот-д’Ивуара и Китая. Как мы уже отмечали выше, Венесуэла — потенциальный соперник сборной России на втором групповом этапе. Именно с командами, занявшими первые два места в группе А, встретятся первые две сборные из группы В. В число последних, мы верим, пробьются и наши ребята.

История встреч

За постсоветскую историю мы сыграли с венесуэльцами трижды.

26.07.1992 ОИ. Венесуэла — СНГ — 64:78 (16:34, 48:44)

СНГ: Тихоненко (18 + 6 подборов), Бережной (15 + 5 подборов), Волков (11 + 7 подборов), Базаревич (9 + 2 подбора), Миглиниекс (9 + 1 подбор), Белостенный (4 + 4 подбора), Ветра (4 + 2 подбора), Сухарев (4 + 1 подбор), Гадашев (4 + 1 подбор), Панов.

Нынешний тренер сборной России Сергей Базаревич выходил на площадку против сборной Венесуэлы в качестве игрока.

31.08.2002 ЧМ. Венесуэла — Россия — 69:86 (20:24, 15:15, 15:24, 19:23)

Россия: Кириленко (24 + 4 подбора), Чикалкин (15), З.Пашутин (13), Саврасенко (10 + 2 подбора), В.Карасев (8), Панов (8), Башминов (6), Авлеев (2), Хряпа.



15.08.2015 Кубок Белграда. Россия — Венесуэла — 66:55 (13:13, 19:10, 18:18, 16:14)

Россия: Моня (14 + 6 подборов), Зубков (13 + 6 подборов), Фридзон (12), Хвостов (11), Патеев (7), Понкрашов (3), Вяльцев (2), Антонов, Воронцевич, Антипов.

Как видите, в нынешнем составе сборной России есть парни, умеющие обыгрывать эту латино-американскую дружину.

Главный тренер

Справка «Чемпионата»



Фернандо Эктор Дуро, 58 лет, гражданство — Аргентина



Тренерскую карьеру начал в 1990 году.

Работал в аргентинских клубах «Ривер Плейт» (1992-94), «Химнасия и Эсгрима» (1998-2001, 2005-08), «Бока Хуниорс» (2001-03, 2008-09), «Куимса» (2008), в венесуэльских — «Маринос» (2011, 2014/15) и «Гуарос де Лара» (с 2017 года).

Достижения в качестве тренера: Чемпион Аргентины («Химнасия и Эсгрима», 2005/06), Венесуэлы («Маринос», 2014/15; «Гуарос де Лара», 2017/18), обладатель Кубка Аргентины («Бока Хуниорс», 2002). Тренер команды на Матче всех звезд Национальной баскетбольной лиги Аргентины (2003, 2007), тренер года в сезоне-2015/16.

В 2017 году возглавил сборную Венесуэлы и сразу вывел ее на четвертый в ее истории чемпионат мира. Входил в тренерский штаб Рубена Маньяно, который привел сборную Аргентины к победе на Олимпиаде в Афинах в 2004 году. Тогда в полуфинале аргентинцы победили США (89:81), а в финале Италию (84:69), завоевав первое и пока единственное олимпийское золото в своей баскетбольной истории.

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Откровенно говоря, понятие — главные звезды сборной Венесуэлы — осталось в прошлом. Хотя и не в таком далеком. Российские болельщики могут вспомнить Оскара Торреса, поигравшего в России за «Химки» и ЦСКА в середине 2000-х, а ныне завершившего карьеру. В его биографии — и два сезона в НБА: в «Хьюстоне» (2001/02) и «Голден Стэйт» (2003/04).

Пожалуй, лидером венесуэльской сборной сейчас можно назвать 32-летнего защитника Грейвиса Васкеса. 28-й номер драфта НБА, попыливший в «Мемфисе», «Нью-Орлеане», «Сакраменто», «Торонто», «Милуоки» и «Бруклине». В 2016 был отчислен из «Нетс», проведя всего три игры. На этом его карьера, по сути, закончилась. Прямо сейчас Васкес занят во Флориде на международном чемпионате НБА-джуниор.

И наконец, Джон Кокс — тоже натурализованный американец, но родившийся в столице Каракасе. 38-летний защитник доигрывает во Франции, а между тем, это один из самых титулованных баскетболистов сборной. Еще в 2012-м он тащил Венесуэлу в олимпийской квалификации, в 2015-м сборная выиграла с ним чемпионат Америки, в 2016 году он выводил на паркет сборную на Олимпийских играх в Рио, а через год в возрасте 36 лет стал лучшим скорером на чемпионате Америки.

Вот прямо сейчас этот человек отдыхает где-то своим кузеном Коби Брайантом. А мог бы выйти сегодня против сборной России.

В составе, который выйдет против наших, имена игроков мало знакомы даже специалистам — большинство венесуэльских сборников выступают в домашнем чемпионате. В первую очередь, в базовом клубе сборной — «Гуарос де Лара» из города Баркисимето (северо-запад Венесуэлы). Если не брать игроков, выступающих на родине, в составе сборной Венесуэлы есть и свои легионеры, выступающие в Аргентине, Бразилии, Израиле, Испании, Франции, Уругвае и даже Японии. Есть и свой натурализованный легионер — американец Дуайт Льюис.

Стартовая пятерка сборной Венесуэлы

рз Грегори Варгас (33 года, «Маккаби» Х Израиль). Фишка: Сменил 39 клубов за 15 лет.

аз Дуайт Льюис (31 год, «Тротамундос» Венесуэла). Фишка: Натурализованный американец. Родился в Венесуэле, поиграл за команду NCAA Trojans Университета Южной Калифорнии, клубы Румынии, Аргентины, Колумбии. Сейчас наконец-то остепенился и осел в Венесуэле.

как вариант — аз/лф Йорнан Самора (30 лет, «Эвре» Франция). Фишка: Воспитанник испанского «Вальядолида», имеет двойное гражданство — Венесуэлы и Испании.

лф Хосе Варгас (к) (37 лет, «Гуарос де Лара» Венесуэла). Фишка: Капитан сборной, старший брат разыгрывающего Грегори Варгаса.

тф Мигель Руис (28 лет, «Тротамундос» Венесуэла). Фишка: Поиграл в Аргентине и Уругвае.

тф Нестор Кольменарес (31 год, «Гуарос де Лара» Венесуэла). Фишка: Играл за команды американских колледжей Индиан-Хиллс (Айова) и Кэмпбелсвилл (Кентуки), имеет прозвище «Бестия».

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Уровень состава, слабые и сильные стороны

Несмотря на отсутствие прямо сейчас ярких звезд, недооценивать эту Венесуэлу не стоит. У себя на континенте эта команда котируется довольно высоко. Венесуэльцы выиграли два последних чемпионата Южной Америки (2014, 2016). На последнем Кубке Америки-2017, в котором также участвуют сборные стран Центральной и Северной Америки, Венесуэла стала девятой. Тем же аргентинцам, с которыми нам предстоит встретиться в течение месяца дважды, проиграла всего пять очков.

На Кубке мира-2019 венесуэльцы вышли практически без проблем, обойдя в группе сильных бразильцев. Не стоит забывать еще, что российская сборная может пересечься с Венесуэлой на втором групповом этапе Кубка мира. В этом смысле сегодняшняя встреча с южноамериканцами может стать вдвойне полезной.

Слабая сторона команды — отсутствие ярко выраженного центрового. Хотя бы то, что самые высокие игроки — тяжелые форварды Кольменарес и Гратерол — «не дотягивают» и до 2.05, говорит о многом. Таких проблем, которые устроил нашей сборной иранец Хаддади, в этот раз быть не должно.

Еще один минус — у Венесуэлы довольно возрастная команда. Средний возраст почти доходит до 30 лет. Благодаря этому Россия может получить преимущество в «физике», если сделает упор на прессинг и быстрые отрывы.

О чем уже говорилось выше, у венесуэльцев почти нет игроков с опытом выступления в клубах серьезного уровня, в частности, зарубежных.

Из плюсов — сыгранный состав, большое количество опытных игроков, работа аргентинского специалиста Фернандо Дуро.

Дата и время начала матча (Верона, Италия): 8 августа, четверг, 19:00 (мск).