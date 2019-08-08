Россия обыграла Венесуэлу, совершив 17 потерь. Италия нас завтра размажет?

В Вероне сейчас не до романтики

Три дня было у российской команды и ее болельщиков, чтобы переварить впечатления от воскресного поражения в игре с Ираном, и найти новые поводы для оптимизма. Одним из таких поводов мог стать долгожданный приезд в расположение сборной Алексея Шведа. Но баскетболист, в июле ставший счастливым отцом, пока предпочитает бессонные ночи у кроватки малышки, а не тренировки в тренажерном зале и на паркете под руководством Сергея Базаревича.

Сборная прилетела в Верону накануне, и уже по мрачному виду Сергея Валерьяновича было понятно, что главный не в духе. Чувствуется, что Базаревич после двух московских матчей прекрасно отдает себе отчет в том, что за три недели до первой игры на Кубке мира работы предстоит не просто много, а бесконечно много.

Впрочем, не надо быть капитаном Очевидность, чтобы это понять. Вопрос «где искать усиления?» витал еще в коридорах новогорской базы, где наша сборная наездами готовится к главному турниру этого года. Ни на позиции центрового, ни на месте разыгрывающего до сих пор нет стопроцентно твердого игрока основы. На пятом номере есть хотя бы какие-то варианты.

Два десятка потерь, проигранные щиты, но Россия сломила Венесуэлу Обыграть измождённых транс-атлантическим перелётом венесуэльцев россияне смогли. Реабилитироваться — пока нет. Как это было.

Правда, в воскресенье мы на собственной шкуре прочувствовали, что такое идеальная игра классического центрового — на иранце Хаддади временами висело по четыре наших баскетболиста. Ну а с разыгрывающим, в отсутствие Дмитрия Кулагина и Алексея Шведа, пока вообще полная катастрофа. Надежда на набирающего опыт и силенки Платунова.

В общем, к романтическому настроению в городе Ромео и Джульетты совсем ничего не располагало. Тем более играть предстояло со злыми, взъерошенными после межконтинентального перелета венесуэльцами, которые еще неделю назад рубились с США на Панамериканских играх в столице Перу Лиме. Дорубились до пятого места и тут же рванули в Европу.

Полетать им еще придется немало, прежде чем они наконец доберутся до Китая. Так что через месяц можно будет спокойно звать ребят из сборной на конференцию по вопросам влияния джетлагов на физическое и психическое состояние баскетболистов. Сборная у латиноамериканцев немножко странная, но без колорита и обаяния не обошлось и здесь.

В Венесуэле нет своего Хаддади. У России будут шансы под щитом В Италии сыграем с топ-20 ФИБА и потенциальным соперником по Кубку мира-2019. Ждём проблесков комбинационной игры.

Венесуэльские «сквозняки» в гулком зале

Выходить на веронский полупустой пятитысячник PalaOlimpia было немного непривычно после кипящего котла УСК ЦСКА в Москве, но это неудивительно — всю свою страсть веронцы покажут чуть позже, когда на паркет против экзотических сенегальцев выйдут хозяева.

В стартовой пятерке оказался Платунов, снова подтверждая мысль, что пока из молодых игроков, привлеченных Базаревичем, максимальное доверие тренерского штаба заслужил именно он.

Сразу отметился трехочковым Воронцевич, положив начало уверенному отрезку сборной России. В первой четверти армеец настрелял еще три дальних, набрав большую часть наших очков. (11 из 19).

Как и ожидалось, особо глобальных проблем «большие» Венесуэлы нам не доставили. Призрак Хаддади на арене в Вероне не бродил. Не пошли у южноамериканцев и «трехи» — четыре дальних броска ничего не принесли. Пара «сквозняков» в исполнении крепких южных ребят позабавила. Нечасто мы имеем такое подавляющее преимущество в этом элементе. Завершил первую четверть точными штрафными Михаил Кулагин.

Уверенность, которую поймали российские баскетболисты в первой четверти, важно было во что бы то ни стало сохранить, поиграть без давления, в свое удовольствие. Евгений Бабурин услышал и положил трехочковый.

У венесуэльцев с «трехами» все было так же плохо. Ближе к концу первой половины 0 из 12 трехочковых совсем не красили наследников Уго Чавеса.

Красивый мощный данк Боломбоя приблизил нашу команду к первому двузначному отрыву в игре, но тут подопечные Базаревича принялись за старое — потеряли высокий темп и стали проигрывать свой щит. Почти 10-очковое преимущество подтаяло как итальянское джелато в кафешке на солнечной стороне веронской улицы. «Сквозняки» венесуэльцев простудили Сергея Карасева и тот повторил полюбившийся венесуэльцам трюк. На большой перерыв ушли с «плюс пять» и тревожными ожиданиями от продолжения.

Боломбой получил в живот

После перерыва Боломбой продолжил данчить через венесуэльцев, а Воронцевич класть «трехи». Парадоксальная ситуация — с ничтожным процентом реализации трехочковых и почти без штрафных бросков латиноамериканцы долгое время умудрялись держаться на расстоянии трех-пяти очков от российской сборной. Объяснить это было сложно. После этого так же парадоксально стал выглядеть новый отрыв в десять и больше очков. Все-таки прошлый матч с Ираном оставил неизгладимое впечатление от игры нашей сборной.

Андрей Воронцевич к концу третьей четверти окончательно утвердился в статусе одного из лучших в этой игре, добавив к «трехам» шикарные передачи. Венесуэльцы сдаваться не собирались — включили эмоции, стиснули зубы, оставив всех присутствовавших без фирменных латиноамериканских улыбок.

Замерзшую игру попробовал растопить Сергей Карасев, в начале четвертой четверти эффектно заткнув сирену дальним броском. Но проблема российских баскетболистов с игрой под щитом никуда не исчезла, более того — стало хуже с игрой на своем. Количество потерь и проигрыш подбора стали удручать.

Матчу не дали плавно накатить на финиш: разыгрывающий южноамериканской сборной Грегори Варгас зачем-то воткнулся с ходу головой в живот Джоэлу Боломбою, спровоцировав массовую потасовку на радость зрителям, заскучавшим от закрытого баскетбола. Игра все-таки завершилась уверенной победой России — 69:54. Уверенной по счету. От игры радости пока мало.

Лучшими у наших стали Воронцевич (16 очков + 5 подборов + 4 передачи), Фридзон (14), Курбанов (10 + 4 + 2) и Боломбой (8 + 3 + 1).

Насыщенная программа сборной России в Вероне продолжится уже завтра игрой с итальянцами, а в субботу встречаемся с яркими представителями африканского континента — сборной Сенегала.