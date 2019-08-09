Плохо говорит по-русски, но уже стоит за Россию грудью. Боломбой удалён с матча

Сборная России в стартовом матче турнира в Италии встречалась с командой из Венесуэлы. Возрастные баскетболисты из Латинской Америки прилетели в Европу лишь пять дней назад. Положительный исход для себя они видели в жёсткой игре, провокациях и запугивании соперника. Не на тех нарвались.

Игра сложилась непросто, но к четвёртой четверти, за счёт усилий матёрых ветеранов — Фридзона, Воронцевича и Курбанова сумели сломить сопротивление соперника. Перемолоть их баскетбольные умения, но не желание самореализоваться. К четвёртой четверти россияне уверенно вели в счёте, а натурализованный американец Джоэль Боломбой — демонстрировал яркий и эффектный баскетбол. Несколько впечатляющих данков и пара трёшек — он здорово действовал на нервы сопернику.

Эпизод с его удалением случился в концовке матча, когда подопечные Сергея Базаревича уже решили исход встречи. Защитник Грегори Варгас прессинговал Михаила Кулагина и столкнулся с Боломбоем, когда последний ставил заслон в своей зоне.

Россия обыграла Венесуэлу, совершив 17 потерь. Италия нас завтра размажет? Венесуэльцы отчаянно мазали трёшки, россияне совершили непростительное число потерь. Базаревич может быть доволен только ветеранами. Опять.

После столкновения оба баскетболиста оказались на паркете, а после россиянин оттолкнул оппонента. В результате на площадке началась массовая потасовка, в которой в одном месте оказались не только все 10 игроков, но и арбитры. Повтор не оставляет нам других вариантов — младший Варгас бил Джоэля намеренно.



В результате инцидента дисквалифицирующими фолами были наказаны Варгас и Боломбой. Сборная России, несмотря на инцидент, уверенно довела дело до итоговой победы (69:54). Участие Боломбоя в следующей игре против Италии находится под вопросом. Матч против хозяев очень важный и ответственный. Да в прочем как и все для нашей национальной сборной, которая находится в поиске своей идеальной концепции.

Однако уже сейчас можно смело говорить о том, что натурализованный Боломбой поедет в Китай настоящим лидером нашей команды. Он очень скромный и о его судьбе «Чемпионат» подробно писал в начале прошлого сезона, когда никому неизвестному парню только предстояло дебютировать в составе сборной России в отборочном матче Кубка Европы против Чехии. Дебют получился фантастическим.

Доктор Боломбой. Центровой ЦСКА чуть не пошёл в медицину Если бы не баскетбол, в США появился бы один чрезвычайно высокий врач.

В сегодняшней игре против Венесуэлы Боломбой провёл на площадке 23 минуты и отметился 8 очками, реализовав все свои броски с игры и с линии штрафного. Половину своих очков наш «большой» набрал в фирменном стиле — роскошными бросками сверху. Своими действиями Джоэл показывает, что может играть не только полезно, но и эффектно. А ещё, он горой встанет за свою команду. В этом уже никто не сомневается.