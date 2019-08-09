Плохо говорит по-русски, но уже стоит за Россию грудью. Боломбой удалён с матча

Сборная России в стартовом матче турнира в Италии встречалась с командой из Венесуэлы. Возрастные баскетболисты из Латинской Америки прилетели в Европу лишь пять дней назад. Положительный исход для себя они видели в жёсткой игре, провокациях и запугивании соперника. Не на тех нарвались.
Игра сложилась непросто, но к четвёртой четверти, за счёт усилий матёрых ветеранов — Фридзона, Воронцевича и Курбанова сумели сломить сопротивление соперника. Перемолоть их баскетбольные умения, но не желание самореализоваться. К четвёртой четверти россияне уверенно вели в счёте, а натурализованный американец Джоэль Боломбой — демонстрировал яркий и эффектный баскетбол. Несколько впечатляющих данков и пара трёшек — он здорово действовал на нервы сопернику.
Эпизод с его удалением случился в концовке матча, когда подопечные Сергея Базаревича уже решили исход встречи. Защитник Грегори Варгас прессинговал Михаила Кулагина и столкнулся с Боломбоем, когда последний ставил заслон в своей зоне.
После столкновения оба баскетболиста оказались на паркете, а после россиянин оттолкнул оппонента. В результате на площадке началась массовая потасовка, в которой в одном месте оказались не только все 10 игроков, но и арбитры. Повтор не оставляет нам других вариантов — младший Варгас бил Джоэля намеренно.
В результате инцидента дисквалифицирующими фолами были наказаны Варгас и Боломбой. Сборная России, несмотря на инцидент, уверенно довела дело до итоговой победы (69:54). Участие Боломбоя в следующей игре против Италии находится под вопросом. Матч против хозяев очень важный и ответственный. Да в прочем как и все для нашей национальной сборной, которая находится в поиске своей идеальной концепции.
Однако уже сейчас можно смело говорить о том, что натурализованный Боломбой поедет в Китай настоящим лидером нашей команды. Он очень скромный и о его судьбе «Чемпионат» подробно писал в начале прошлого сезона, когда никому неизвестному парню только предстояло дебютировать в составе сборной России в отборочном матче Кубка Европы против Чехии. Дебют получился фантастическим.
В сегодняшней игре против Венесуэлы Боломбой провёл на площадке 23 минуты и отметился 8 очками, реализовав все свои броски с игры и с линии штрафного. Половину своих очков наш «большой» набрал в фирменном стиле — роскошными бросками сверху. Своими действиями Джоэл показывает, что может играть не только полезно, но и эффектно. А ещё, он горой встанет за свою команду. В этом уже никто не сомневается.
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