Мы поставили оценки игрокам сборной России. Фридзон и Воронцевич — лучшие

Победа над Венесуэлой была крупной, но не принесла должной радости. Сборной ещё далеко до идеала. Согласны с оценками?

Сборная России продолжает подготовку к Кубку мира. Домашний товарищеский турнир с Иорданией и Ираном оставил впечатления, но времени на эмоции нет — команде необходимо двигаться вперёд. Главный тренер Сергей Базаревич после поражения от Ирана не стал всё списывать на начальную стадию подготовки. Коуч понимает, что усилиться наша команда может лишь Алексеем Шведом, который должен присоединиться после турнира в Вероне. Теоретически, ещё есть Дмитрий Кулагин, который уже был в Новогорске, но по итогам медицинской диагностики отправился на операцию (у старшего из братьев Кулагиных были выявлены проблемы с сетчаткой глаза).

Так или иначе, вместе с командой баскетбольной, готовиться к главному турниру решили и журналисты «Чемпионата». А заодно готовить и читателей. На утро после каждого матча сборной России (неважно товарищеского или официального) здесь будут публиковаться оценки игроков российской команды. Понятное дело, оценка — дело субъективное. Поэтому не стесняйтесь высказывать свои версии в комментариях под текстами.

Два десятка потерь, проигранные щиты, но Россия сломила Венесуэлу Обыграть измождённых транс-атлантическим перелётом венесуэльцев россияне смогли. Реабилитироваться — пока нет. Как это было.

Десятибалльная система, в которой 10 — это игры Майкла Джордана в последней серии против «Юты» или Леброна Джеймса в седьмой игре финала 2016-го года.

Стартовый состав

Джоэл Боломбой: 7,0

Центровому приходится непросто. Так получилось, что в системе Сергея Базаревича именно натурализованному американцу придётся обороняться против самых габаритных оппонентов. Удовольствие сомнительное, учитывая ещё тот факт, что в ЦСКА он играет на другой позиции. Но нехватка кадров вынуждает тренерский штаб обходиться теми, кто есть.



В матче против Венесуэлы Боломбой был полезен. Дважды эффектно «воткнул» сверху и вообще реализовал абсолютно всё, что выпускал по кольцу. Но удаление в конце матча, пусть и после провокации, было совсем не кстати.

Плохо говорит по-русски, но уже стоит за Россию грудью. Боломбой удалён с матча Венесуэльцы без шансов проигрывали сборной России в товарищеском матче. «Грязной» игре противостоял русский американец.

Сергей Карасев: 5,0

Сергей в поиске своей игры — это заметно. Прошлый сезон в «Зените» получился для него ужасным и скомканным из-за обилия различных травм. В сборной тоже нужно искать своё место. В первой игре в Вероне Карасёв, как показалось, немного выпадал из ритма, несколько раз не смог отзащищаться и реализовал лишь один бросок с игры.

Виталий Фридзон: 7,5

Капитан получает самый высокий балл по итогам встречи. Он снова был максимально полезен, реализовав все броски по кольцу, демонстрируя зрителям свои фирменные «пистолеты». Кажется, что ни одно движение Виталий не совершает просто так. Такой капитан нам нужен!

Андрей Воронцевич: 7,5

Однозначно лучший игрок первой половины. В первой четверти форвард ЦСКА реализовал 3 дальних броска и набрал 11 очков. Несмотря на итоговые 16 баллов за результативность, Воронцевич был двигателем сборной.

Россия обыграла Венесуэлу, совершив 17 потерь. Италия нас завтра размажет? Венесуэльцы отчаянно мазали трёшки, россияне совершили непростительное число потерь. Базаревич может быть доволен только ветеранами. Опять.

Александр Платунов: 4,5

Да, это первый выездной турнир для дебютанта национальной команды. Но полагаем, что совсем верно делать снисхождение только из-за этого. Платунов лишь однажды решился на бросок, взяв инициативу. После промаха он полностью сосредоточился на организации атак и защите.

Скамейка

Евгений Бабурин: 4,0

Базаревич дал защитнику 8,5 минут, за которые Евгений реализовал лишь одну попытку из четырёх. Защита — традиционно сильная сторона баскетболиста, но в матче против Венесуэлы каких-то особенных действий в обороне замечено не было.

Григорий Мотовилов: 4,5

Мотовилов сыграл меньше Платунова, но в итоге был активнее. Хотя здесь стоит сделать сноску на разницу в счёте, при которой Григорий появился на паркете. Прямо сейчас, как кажется, Мотовилов уступает Платунову в количестве доверия от тренера, но старания дебютанта похвальны.

Владимир Ивлев. Без оценки

Семён Антонов: 5,5

Классический матч для Семёна: 14 минут игрового времени, много борьбы, контакта, но при этом всего 2 очка. Антонов знает когда «выстрелить». Сегодня ситуация этого не требовала. Стоит отдельно отметить, уровень взаимопонимания между Антоновым и партнёрами (особенно с одноклубниками из ЦСКА).

Никита Балашов. Без оценки

Михаил Кулагин: 6,0

Разыгрывающий, пропускавший почти полгода из-за стрессового перелома стопы, постепенно набирает обороты. Становится понятно, что именно на Михаила ляжет большая нагрузка на Кубке мира. Особенно, если в Китай не полетит его старший брат. Поначалу в действиях Кулагина не хватало агрессии, но после он нашёл её и регулярно заставлял венесуэльцев нарушать на себе правила.

Евгений Валиев: 4,5

Евгений Всегда бьётся до последнего. Сегодня ему отмеряли четверть часа, за которую он не только «наковырял» 3 очка с лини штрафного, но и собрал 6 подборов (2 на чужом счите). Но назвать Валиева в нападении регулярной опцией для команды пока сложно.

Никита Курбанов: 7,0

Курбанов был совершенно собой. Мало кому в этой сборной везёт играть свою роль. То есть ту, которую он выполняет в клубе. Курбанов — один из таких счастливчиков. Он был везде — забил сверху, начинал зонный прессинг, подбирал. Но в нападении был в тени Фридзона и Воронцевича.

Анрей Сопин. Без оценки