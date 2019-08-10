Россияне сначала порвали сетку, а затем — сборную Италии. Фридзон — гений!

Четвёртый подготовительный матч для сборной России по всем прогнозам должен был стать самым сложным. И это несмотря на уверенную победу наших днём ранее над Венесуэлой. Итальянцы собрали приличный состав и крайне негостеприимно обошлись с Сенегалом, буквально размазав соперника по паркету (111:54).

Перед матчем с россиянами соперник получил усиление. Звезда итальянского баскетбола Марко Белинелли пропускал встречу с сенегальцами, но играть против России — это хорошая проверка для команды с апеннинского полуострова и непосредственно чемпиона НБА в составе «Сан-Антонио». Должен был сыграть и звёздный форвард Данило Галинари, но ему не так давно вырезали аппендицит и он восстановится только к Кубку мира.



Но самым главным фактором должны были стать болельщики. Термин «тифози» не зря появился именно в этой стране: публика поддерживает своих невероятно громко. Автор этих строк лично убедился в этом в августе 2014-го, когда наша сборная играла в Кальяри важнейший матч за попадание на Евробаскет-2015. Тогда команде Евгения Пашутина, если кто забыл, нужна была победа, которую мы в тяжелейшей игре добыли. Но как зал болел за хозяев! Публика взывала не только от удачных действий своих, но и не стеснялась освистывать арбитров, попутно выкрикивая им «комплименты».

Сборная России нашла себя, вернулась в игру и нокаутировала Италию Провалив первую четверть, россияне вцепились в соперника, боролись в каждом эпизоде и добыли победу за секунду до сирены!

При всём уважении к Иордании, Ирану и Венесуэле, с которыми мы встречали до Италии, это команды не того класса и уровня. Наш нынешний соперник мастеровит во всех линиях и это позволяет ему мечтать о больших победах. Россияне же вообще входят в десятку мирового рейтинга и после четвёртого места на прошлом Евробаскете, понятно дело, хотят как минимум повторения результата. И это несмотря на травмы Мозгова, Хвостова, Кулагина-старшего.

После того, как прозвучали национальные гимны, команды ещё три минуты побросали в режиме разминки и уже были готовы выйти на паркет. Стартовая пятёрка нашей команды успела удивить, в ней вышли Евгений Бабурин, Михаил Кулагин, Никита Курбанов, Андрей Воронцевич и Джоэл Боломбой. Последний, несмотря на дисквалификацию в первом матче, получил возможность сыграть.



Самый интересный матч турнира предсказуемо собрал полный зал, но зрителям пришлось ждать начала игры. Судьи перед самым стартовым спорным заметили «неисправность» в сетке кольца, в которое должны были бросать россияне. Целых 15 минут три работника арены колдовали над кольцом и таки смогли выйти победителями в схватке с непослушным инвентарём.

Фото: «Чемпионат»

В то время как россияне смотрели на мучения рабочих, хозяева спокойно разминались, держа себя в тонусе. Быть может именно это помогло итальянцам настолько живо стартовать. Парни Базаревича никак не могли поймать ритм и слишком далеко отпустили соперника, набрав за четверть лишь жалкие 7 очков, а на первый перерыв команды отправились при счёте 22:7. Понятно, что в это сложное время было непросто искать позитив, но в глаза бросалась активность Курбанова и Воронцевича, бежавших после бросков партнёров на подбор. Это именно то, в чём нужно было прибавлять.

Вторая четверть началась с травмы Александра Платунова. В одном из эпизодов защитник «Пармы» оказался на паркете и с гримасой боли держался за ногу. Платунов в сопровождении докторов проследовал на скамейку и больше в игре участия не принимал. Его место занял Андрей Сопин из столичного ПБК МБА. Вместе с Сопиным на паркете была экспериментальный состав: Ивлев, Валиев, Фридзон и Курбанов. Удивительно, но отставание начало таять, а после дальнего попадания Сопина, разница съёжилась до двух очков.



К сожалению, выйти вперёд нашим парням не удавалось очень долго. Но стоит отметить движение мяча, которое, наконец, полноценно появилось и моментально приводило к открытым броскам.

Помимо Платунова не смогли доиграть матч ещё два разыгрывающих — Сопин и Кулагин. Михаил после столкновения проследовал к врачам, а удачно появившийся Андрей болезненно получил локтем в голову от приземлявшегося Валиева.



В результате свой шанс получил Григорий Мотовилов и воспользовался им сполна. Дебютант сборной отрабатывал в защите, не жалея живота своего, а в нападении не стеснялся брать на себя. В одном из эпизодов наш защитник очень технично заставил сфолить на себе самого Белинелли и реализовал 2 из 3 штрафных.



Незаметно пришла концовка, в которую наши заходили с разницей в 5 очков. Базаревич выпустил свежего Ивлева и Владимир, вместе с неугомонным Мотовиловым перевернули матч, добавив импульса. В результате после точного среднего Курбанова разница стала минимальной — 69:70. А уже в следующей атаке мяч довели до того, кто умеет решать исход встречи одним броском. Виталий Фридзон забил издали и принёс команде победу — 72:70. Это всего лишь товарищеский матч. Но он такой важный с эмоциональной и психологической точки зрения!