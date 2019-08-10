Легенда НБА просился в сборную США. Но получил отказ

В преддверии старта Кубка мира внимание поклонников баскетбола приковано к подготовке лучших команд планеты к поездке в Китай. Мы же пристально следим за работой тренерского штаба российской команды, который решает очень непростые задачи. Наша дружина потеряла ряд лидеров, испытывает трудности с позицией первого номера. Мы находимся в ожидании главного снайпера Алексея Шведа, а также ещё до конца непонятна судьба Дмитрия Кулагина.

Все очень переживают за главную команду страны, но не только у россиян есть проблемы с составом. Почти каждая сборная, в которой есть игроки из НБА столкнулась нынче с тем, что баскетболисты (не все) из сильнейшей лиги мира не очень охотно приезжают в расположение национальной дружины. Большим исключением является Яннис Адетокунбо. У лучшего игрока в мире прямо сейчас особенный случай. Он до 18 лет жил вообще без гражданства, а греческий паспорт получил лишь перед драфтом НБА. Подробно его историю мы рассказывали чуть раннее. Она вас точно удивит.

Лучший игрок НБА голодал и терпел оскорбления. История Янниса Адетокунбо До 18 лет он вообще был нелегалом, а сейчас зарабатывает 25 млн в год. Реальная сказка про гадкого утёнка.

Но речь сейчас пойдёт о команде, у которой, как могло показаться, попросту нет и не может быть проблем. Да-да, всё верно, у сборной США тоже кризис. И это не шутка.



Ещё недавно звёздно-полосатые демонстрировали свою баскетбольную мощь, являя миру новые версии «дрим тим». Просто вспомните (или посмотрите) составы на Олимпийские игры в Пекине (2008 год) и Лондоне (2012). Вся элита НБА выходила на паркет с тремя буквами USA на груди. Они летали собственным огромным самолётом, арендовали отдельную гостиницу, собирали специальные пресс-конференции, подчёркивая всем своим видом кто здесь главный.

При этом, на чемпионаты мира отправлялись не столь маститые игроки. Нет, они были бесконечно талантливыми и звёздными, но лидеры всё-таки были молоды, как Дюрант и Уэстбрук в 2010-м, Кайри в 2014-м.

США отказали Харден и Дэвис? За Россию на ЧМ могут сыграть пацаны из Суперлиги Григорий Мотовилов, Андрей Сопин, Александр Платунов. Об этих парнях вы не слышали, но они уже в сборной России и могут поехать в Китай.

Отказы суперзвёзд приезжать в сборную уже наделали много шума. Не приехал Леброн? Стефа Карри тоже не будет? И Кавая? Энтони Дэвис решил сосредоточиться на сезоне в НБА? Кажется, именно так воспринимали болельщики новости об отказе очередной суперзвезды. Однако главному тренеру Грегу Поповичу (а он уже полноценная суперзвезда этой сборной) всё равно будет из кого выбрать. Состав у США приличный при любых раскладах.

Но самой забавной новостью стала информация о том, что Кармело Энтони звонил и просился в команду. Казалось бы, у человека гигантский опыт (это не эвфемизм сейчас). Он является рекордсменом по количеству набранных очков в сборной США, по количеству реализованных дальних бросков в одном матче на ОИ (10), да и вообще он трёхкратный олимпийский чемпион в баскетболе. Найдёте ещё таких? Вот только не надо спрашивать сколько у него чемпионских перстней НБА.

Кармело очень хочет вернуться в НБА и пытается использовать любой шанс для того, чтобы заявить о себе. И это очень быстро прочитал генеральный менеджер сборной США Джерри Колланджело.



«Очень хорошо отношусь к Кармело. Он внёс большой вклад в успехи сборной. Он отлично проявил себя на этом уровне. Но для нашего нынешнего состояния и того, что мы делаем это могло стать отвлекающим фактором.

Понимаю, почему был сделан запрос. Он пытается проявить себя, доказать. Считаю, что это должно быть сделано в НБА», – сказал Коланджело.

«Карамельный» в прошлом сезоне сыграл лишь в 10 матчах за «Хьюстон» и больше не имел практики. Конечно, он ищет возможность вынести свои таланты на показ. И даже заставляет людей публиковать ролики с тренировок, где он играет против простых парней.

Видео с игровой тренировки Кармело

Мягкий бросок, любимые отклонения, отсутствие какой-либо скорости — всё это про него. Тревожным звонком и объективным показателем уровня игрока является нежелание команд НБА предлагать ему контракт.

Даже богатенькие «Лейкерс» с дружбаном Кармело Леброном Джеймсом отказались от мысли о том, что могут представить того в форме «озёрников». В лиге три десятка клубов и абсолютно никому он не нужен.

Суровая реальность для одного из лучших игроков своего поколения, который (кто знает?) имеет все шансы попасть в зал баскетбольной славы.