Покорить Верону! Сборная России идёт за титулом. LIVE!
Героическая победа над Италией не гарантирует россиянам победу в турнире. Необходимо разобраться с Сенегалом.
11:45. Добрый день, друзья! Накануне мы получили из Вероны замечательные новости. Сборная России одержала красивую волевую победу над итальянцами, которые по ходу встречи вели в счёте 17 очков. Сегодня мы можем завоевать главный трофей «Verona Basketball Cup». Для этого подопечным Сергея Базаревича необходимо обыграть сборную Сенегала. Мы расскажем вам во всех подробностях о событиях, предваряющими эту встречу, и о самой игре. Следите за обновлениями. Матч начнётся в 19:00 по московскому времени.
Россияне сначала порвали сетку, а затем — сборную Италии. Фридзон — гений!
Сборная России догоняла итальянцев весь матч. Достали в самой концовке и заставили фанатов молча покидать арену.
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