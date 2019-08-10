Покорить Верону! Сборная России идёт за титулом. LIVE!

Героическая победа над Италией не гарантирует россиянам победу в турнире. Необходимо разобраться с Сенегалом.

11:45. Добрый день, друзья! Накануне мы получили из Вероны замечательные новости. Сборная России одержала красивую волевую победу над итальянцами, которые по ходу встречи вели в счёте 17 очков. Сегодня мы можем завоевать главный трофей «Verona Basketball Cup». Для этого подопечным Сергея Базаревича необходимо обыграть сборную Сенегала. Мы расскажем вам во всех подробностях о событиях, предваряющими эту встречу, и о самой игре. Следите за обновлениями. Матч начнётся в 19:00 по московскому времени.