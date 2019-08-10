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«Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Сити». Платная прямая трансляция
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14:30 Мск
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Россия — Сенегал, Кубок мира-2019 онлайн-трансляция товарищеского матча

«Чемпионат»
Покорить Верону! Сборная России идёт за титулом. LIVE!
Героическая победа над Италией не гарантирует россиянам победу в турнире. Необходимо разобраться с Сенегалом.
Баскетбол / Сборные 0

11:45. Добрый день, друзья! Накануне мы получили из Вероны замечательные новости. Сборная России одержала красивую волевую победу над итальянцами, которые по ходу встречи вели в счёте 17 очков. Сегодня мы можем завоевать главный трофей «Verona Basketball Cup». Для этого подопечным Сергея Базаревича необходимо обыграть сборную Сенегала. Мы расскажем вам во всех подробностях о событиях, предваряющими эту встречу, и о самой игре. Следите за обновлениями. Матч начнётся в 19:00 по московскому времени.

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