На флажке – в дамки! Наши девчата пробились в финал чемпионата Европы

Женский Евробаскет закончился месяц назад. Он стал настоящей болью для всех, кто переживал и смотрел матчи наших девчонок. Итоговый результат сильно расстроил — мы не попали на Олимпиаду, а пропуск главного турнира четырёхлетия станет для российской сборной уже вторым подряд.

У нас большие проблемы с составом и чемпионат Европы это доказал. После заключительного матча с Швецией голову сначала хотелось посыпать пеплом, а после можно было засунуть в песок, постаравшись уйти от всех новостей и мыслей. Главный тренер Олаф Ланге уже покинул свой пост и понятно, что нашу женскую сборную ждут большие перемены. Но есть ли те, кто способен усилить команду? Где наш резерв?

Юниорки сборной России U20 вышли в финал Евробаскета

И вот в вопросе резерва положительного гораздо больше. Наша молодёжная сборная уверенно идёт по турнирной сетке чемпионата Европы, не потерпев ни одного поражения. Но за выход в финал команде Дмитрия Донскова нужно было обыграть Бельгию.



Бельгийская команда тоже шла без поражений, подтверждая в который раз силу выстроенной в этой стране системы развития баскетбола. Лидер нашего соперника — Билли Массей. Центровая, являющаяся также чемпионкой Европы среди игроков не старше 18 лет в баскетболе 3х3, очень ярко проводит весь турнир и определённо претендовала на звание самого ценного игрока чемпионата. Она набирала 17,6 очка и делала 16,8 подбора в среднем за матч. Оба показателя являются лучшими среди всех участников молодёжного Евробаскета.



В сборной России однозначного лидера нет. Результативность делится между четырьмя игроками, а ответственность распределяется между всеми игроками ротации. В этом и было наше преимущество. Первая половина матча прошла как по маслу. Не сказать, что у нас получалось абсолютно всё, но в защите мы не давали сопернику поднять голову. Разница меж тем росла (и в какой-то момент стала двузначной), а что, спрашивается, ещё нужно для счастья?



А в третьей четверти всем следившим за игрой пришлось вспомнить истинную причину, почему мы любим женский баскетбол. Непредсказуемость делает его особенным. Казалось бы, вот ты сделал себе запас в 12 очков и ушёл на перерыв. Но как только матч возобновился, россиянки как будто впали в ступор и почти пять минут не могли поразить кольцо, поражая болельщиков и тренерский штаб. Разница была сокращена до четырёх очков и вот здесь стало по-настоящему тревожно за результат.

Массей коллекционировала подборы, собрав в итоге внушительные 18 отскоков. А вот до нормы набранных очков бельгийская звезда не дотянула. За то честь и хвала нашим барышням, позволившим сопернице совершить всего 8 бросков за 38 минут на паркете.



Самыми нервными стали последние минуты полуфинала. За 38 секунд наши девчонки вели 3 очка и игра, казалось, была сделана. Но несколько поспешных действий и за шесть секунд до финальной сирены мяч оказался в руках соперниц. К частью, Лора Девос не стала проверять судьбу дальним броском и при счёте 48:51 пошла в проход. Да, забила, но времени на перехват и ещё один выстрел по кольцу у бельгиек попросту не оставалось.



Сборная России выходит в финал, где 11 августа встретится с победителем пары Франция — Италия.