Вперёд в будущее. Камилла Огун поведёт «молодёжку» к «золоту» Европы

В 20 лет она лидер «молодёжки», заиграна за основную сборную, имеет персональный спонсорский контракт, а «Инстаграм» Камиллы — просто огонь.

Женская сборная по баскетболу не старше 20 лет пробилась в финал чемпионата Европы. До большого успеха всего один шаг. Соперник — сборная Италии, которая проиграла первые два матча на групповой стадии, с одной победой вышла в плей-офф, но в полуфинале не оставила шансов сильной сборной Франции.

Наши девчонки не имеют ярко выраженного лидера. Да и разве сможет кто-то в одиночку отобрать золото от поймавших кураж итальянок? Будем надеяться, что организованность всё-таки традиционно будет сильнее эмоций.



Если кто-то и может стать из икс-фактором финального поединка, то это должна быть она. Камилла Огун, просим любить и жаловать! В мае ей исполнилось 20, но она уже «нюхала порох» в главной команде. Дебют баскетболистки состоялся в середине февраля 2018-го, когда она вышла на паркет в игре с Албанией (17 минут и 10 очков).

Родилась Камилла в Старом Осколе, а в баскетбол её отдала мама. Как признаётся спортсменка, родителям просто хотелось «направить энергию в мирное русло».

Папа баскетболистки из Нигерии, но уже давно живёт в России. У Камиллы есть старшая сестра Джулия, работающая моделью. Хотя в социальной сети баскетболистки можно легко найти фотографии с различных фотосессий. Видимо, влияние старшей сестры сказывается.

Ещё в бытность своих выступлений за спортивную школу, Огун выделялась своей роскошной и яркой причёской. Баскетболистка «Спарты энд К» открывать секрет ухода не торопится. Говорит, что просто моет и больше ничего. Нам остаётся лишь поверить и продолжать восхищаться.

Баскетболистка, несмотря на свой юный возраст, уже имеет персональный контракт с производителем одежды. Она признаётся, что любит носить спортивные вещи. Но разве девочки могут забыть про платья?

На нынешнем турнире Огун набирает в среднем 8,2 очка и совершает 7,3 подбора в среднем за матч. Самым ярким на турнире для нее стал матч против Польши в группе. В нём она за 26 минут оформила дабл-дабл 14 очков + 11 подборов.