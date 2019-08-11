Верона в стиле Фридзона. Итальянки вернули россиянкам должок за мужчин

Пока всё баскетбольное внимание к себе приковала мужская сборная и предстоящий Кубок мира, мы как-то и забыли, что помимо взрослых турниров есть ещё и юниорские. Да, наши старшие девчонки снова не пробились на Олимпиаду, но за подрастающим поколением из-за этого следить нужно вдвойне пристально. Вероятнее всего, что именно тем, кто сейчас в сборной «до 20 лет» придётся пробиваться на Игры 2024.
А сборная эта у нас в порядке. И это приятно. Команду возглавляет Дмитрий Донсков, тренировавший в прошлом сезоне «Динамо» из Новосибирска. Фамилия Донскова обсуждалась при назначении главного тренера национальной команды, но выбор в итоге пал на немца Олафа Ланге. История показала — ошибочно. Теперь именно тренера нынешней «молодёжки» называют одни из основных кандидатов на вакантное (после логичного ухода Ланге) место.
О Камилле Огун «Чемпионат» в преддверии финального матча говорил предметно. Яркая баскетболистка и девушка является одним из лидеров нашей команды. Она родилась в Старом Осколе, в юном возрасте переехала в столицу, где тренировалась в училище олимпийского резерва имени Александра Яковлевича Гомельского. Именно оттуда она попала в систему «Спартэ энд К», где и находится по сей день. Она уже пробовала свои силы в главной сборной, а потому в Чехии старается вести команду за собой.
На ещё один любопытный факт стоило обратить внимание в преддверии матча против Италии. Наша защитница Ольга Столяр идёт ровно по стопам своей старшей сестры Александры из ПБК МБА (чемпионка мира в баскетболе 3х3). Семь лет назад сестра Ольги также играла в финале молодёжного чемпионата Европы.
До финального матча подопечные Донскова не проигрывали. Самым тяжёлым получился полуфинал, где сильные бельгийки готовы были прыгать через свои и чужие головы, дабы запрыгнуть в «золотой» матч. Но характер наших девчонок оказался крепче, стержень позволил не сломаться в решающие минуты и с минимальной разницей (51:50) заветный шаг сделали россиянки.
Италия, напротив, проиграла аж дважды на групповой стадии и рисковала вообще досрочно прекратить борьбу в плей-офф. Но рулевой Сандро Орландо нашёл заветную турбо кнопку у своей команды. В полуфинале те не оставили шансов Франции, которой без вариантов проиграли в группе. Вот уж воистину — непредсказуемый женский баскетбол.
Пугала опасная тенденция — мы проводим вторые половины сильно слабее первых. Можно было предположить, что это сказывается усталость. Однако на каждый следующий матч наши вылетали свежими, готовыми топтать оппонента. В финале затоптать итальянок с самого начала не получилось. Игра в принципе была очень равной, а на большой перерыв сборная России уходила уступая 2 очка.
Вторая половина прошла настолько быстро, а лидер менялся настолько часто, что когда неугомонная Костанца Верона набирала своё 25-е очко, а счёт становился 69:67, пришло понимание — до конца матча осталось всего 17 секунд. Донсков отреагировал тайм-аутом, но после первого розыгрыша мяч ушёл в аут. Хорошо, что не от нас. Всё ещё оставалось 9 секунд и минута на обсуждение.
Удивительно насколько спокоен был наш коуч в своей последней речи. Ни намёка на крик или нервозность. Он словно был уверен, что его план обречён на успех. И ведь так всё и получилось! С одним большим но. Девчонки сделали всё, что от них просили. Действительно, нам удалось отлично открыться и Анастасия Зоткина получила мяч в нескольких метрах от кольца абсолютно свободная. К сожалению, её бросок пришёлся на дужку и вылетел в поле. Россия осталась с серебряными медалями и надеждой на то, что эти девчонки скоро дорастут до главной команды страны.
- 11 августа 2019
-
23:21
-
22:47
-
22:09
-
21:26
-
19:44
-
16:48
-
15:50
-
14:29
-
13:31
-
12:33
-
11:47
-
10:25
-
09:34
-
00:32
- 10 августа 2019
-
23:51
-
22:32
-
21:05
-
20:52
-
19:47
-
18:28
-
17:24
-
16:54
-
15:15
-
14:12
-
13:27
-
12:36
-
11:31
-
10:31
-
09:42
-
00:31
- 9 августа 2019
-
23:57
-
23:18
-
22:20
-
20:10
-
19:55