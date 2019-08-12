Снайпер Швед, боец Фридзон и ярость Сколы. Как Россия выиграла бронзу ОИ-2012

В этот день, ровно 7 лет назад, мужская сборная России билась в матче за бронзовые награды Олимпийских игр в Лондоне. Соперником подопечных Дэвида Блатта были аргентинцы, ведомые Ману Джинобиле.
Не лишне будет напомнить, что и на Кубке мира-2019, который состоится в сентябре в Китае, главным нашим соперником на первом групповом этапе будут всё та же Аргентина. Правда, сейчас Джинобиле уже на пенсии, а другой лидер аргентинцев — Луис Скола перешёл в ранг заслуженного ветерана, а 7 лет назад он был в расцвете сил и обладал непререкаемым авторитетом.
В составе сборной России в олимпийском Лондоне блистали Алексей Швед (25 + 7 передач), Андрей Кириленко (20 + 8 подборов) и Виталий Фридзон (19 + 2 передачи + 1 подбор). Российским Деннисом Родманом стал Виктор Хряпа (9 + 7 подборов), свой главный мяч под своим щитом он забрал в ключевой момент игры. Швед (при -1) отгрузил латино-американцам шикарную трёху, выведя команду вперёд, Виктор забрал свой щит в ответной атаке, а затем уже Фридзон вколотил мяч сверху, установив итоговый счёт в матче.
Массу полезной черновой работы проделал на площадке Саша Каун (6 + 6 подборов). Его игровое время (29:39) стало четвёртым среди всех игроков сборной. На площадку выходили также Сергей Моня (2), Антон Понкрашов и Тимофей Мозгов.
Алексей Швед стал в том матче ключевой фигурой в составе российской дружины, став самым результативным игроком в составах обеих команд. А его шикарной бомбой из-за дуги восхищались все. Не восхищался Скола, который яростно давил на судей, а после финальной сирены едва ли не с кулаками на них бросился.
Предлагаем вам освежить в памяти самые яркие моменты той встречи.
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