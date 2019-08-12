Супермен России не поможет. Медики не пустили Шведа на Кубок мира

Новость о том, что Алексея Шведа не будет в сборной возникла словно из ниоткуда. Несколько дней назад защитник «Химок» рассказывал «Чемпионату», что готовится с папой в Белгороде. В его словах проскользнула фраза о беспокоящем голеностопе, но всерьёз на это никто тогда внимания не обратил. Сборная готовилась без Шведа, но все держали в уме его приезд.
Значение звезды «Химок» для сборной сложно переоценить. В нашем менталитете не принято кого-то хвалить, а потому Шведа частенько критиковали за излишнюю активность в атаке и смелые решения. Но именно он причастен ко всем большим успехам нашей сборной в последние годы. Его стиль игры не похож на классический европейский. Ему, как кажется, на площадке всё даётся легко, а лучшие защитники почему-то не могут его остановить.
На Олимпиаде 2012 Швед стал одним из главных козырей Дэвида Блатта. В памяти многих останется его «бронзовая» игра с Аргентиной, когда Алексей с мешающими обзору длинными волосами разложил Олимпийских чемпионов 2004-го. Его 25 очков — лучший показатель снайперского таланта. Но куда важнее были 7 передач при всего одной потере за 33 минуты игрового времени.
Возвращение в Россию сделало его звездой Европы. Точнее, он сам себя сделал звездой Старого Света. И в «Химках», и в сборной. Он выиграл борьбу у звёздных легионеров за право быть первой опцией в атаке своего клуба. Он доказал, что способен вести за собой национальную команду и в восьми матчах подряд на Евробаскете-2017 набирал более 20 очков.
Без сомнений, Швед добавил бы сборной России огневой мощи. Его присутствие на площадке автоматически снимало бы давление с других (менее звёздных) игроков. Одно из главных умений баскетболиста Алексея Шведа — набирать очки без помощи партнёров. Помните весенний матч, когда пропустивший три месяца Швед в одиночку обыграл ЦСКА, набрав 37 очков? Многие из его бросков были придуманы и воплощены самим игроком. Может быть, это не совсем вяжется с командной философией вида спорта. Но благодаря звёздам и их выходу за рамки обычного достигаются высочайшие вершины.
Главный тренер сборной Сергей Базаревич уже признавался, что его очень расстраивает обилие травм в нашей команде. До начала тренировок в Новогорске мы уже лишились основного центрового Тимофея Мозгова, разыгрывающего Дмитрия Хвостова, а теперь и лучшего снайпера Алексея Шведа. Вдобавок ко всему непонятна ситуация с Дмитрием Кулагиным, способным одинаково здорово играть как на своей, так и на чужой половине площадки. Его всё ещё нет в расположении команды и непонятно позволит ли операция на сетчатке принять участие в Кубке мира.
Заменить Алексея Шведа не удастся — это понятно. Но сборная России провела уже пять матчей и мы можем наблюдать динамику, прогресс в её игре. Недавний турнир в Италии это наглядно показал. На позиции разыгрывающего у нас были задействованы четыре человека: Михаил Кулагин, Андрей Сопин, Александр Платунов и Григорий Мотовилов. Трое из них никогда раньше даже не вызывались в сборную.
Впереди важный турнир в Эспоо, где соперниками уже будут очень серьёзные и организованные Литва и Финляндия. Это настоящая проверка боем для дебютантов, которым теперь не надо ждать приезда того, кто заменит их. Теперь помогать сборной должны они сами.
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