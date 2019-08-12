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Алексей Швед не сыграет на Кубке мира

Алексей Швед не сыграет на Кубке мира
Марат Арасланов
Супермен России не поможет. Медики не пустили Шведа на Кубок мира
Главная звезда нашей сборной и европейского баскетбола не прошёл медосмотр и не полетит в Поднебесную.
Баскетбол / Сборные 0

Новость о том, что Алексея Шведа не будет в сборной возникла словно из ниоткуда. Несколько дней назад защитник «Химок» рассказывал «Чемпионату», что готовится с папой в Белгороде. В его словах проскользнула фраза о беспокоящем голеностопе, но всерьёз на это никто тогда внимания не обратил. Сборная готовилась без Шведа, но все держали в уме его приезд.

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Значение звезды «Химок» для сборной сложно переоценить. В нашем менталитете не принято кого-то хвалить, а потому Шведа частенько критиковали за излишнюю активность в атаке и смелые решения. Но именно он причастен ко всем большим успехам нашей сборной в последние годы. Его стиль игры не похож на классический европейский. Ему, как кажется, на площадке всё даётся легко, а лучшие защитники почему-то не могут его остановить.

На Олимпиаде 2012 Швед стал одним из главных козырей Дэвида Блатта. В памяти многих останется его «бронзовая» игра с Аргентиной, когда Алексей с мешающими обзору длинными волосами разложил Олимпийских чемпионов 2004-го. Его 25 очков — лучший показатель снайперского таланта. Но куда важнее были 7 передач при всего одной потере за 33 минуты игрового времени.

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Возвращение в Россию сделало его звездой Европы. Точнее, он сам себя сделал звездой Старого Света. И в «Химках», и в сборной. Он выиграл борьбу у звёздных легионеров за право быть первой опцией в атаке своего клуба. Он доказал, что способен вести за собой национальную команду и в восьми матчах подряд на Евробаскете-2017 набирал более 20 очков.

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Без сомнений, Швед добавил бы сборной России огневой мощи. Его присутствие на площадке автоматически снимало бы давление с других (менее звёздных) игроков. Одно из главных умений баскетболиста Алексея Шведа — набирать очки без помощи партнёров. Помните весенний матч, когда пропустивший три месяца Швед в одиночку обыграл ЦСКА, набрав 37 очков? Многие из его бросков были придуманы и воплощены самим игроком. Может быть, это не совсем вяжется с командной философией вида спорта. Но благодаря звёздам и их выходу за рамки обычного достигаются высочайшие вершины.

Главный тренер сборной Сергей Базаревич уже признавался, что его очень расстраивает обилие травм в нашей команде. До начала тренировок в Новогорске мы уже лишились основного центрового Тимофея Мозгова, разыгрывающего Дмитрия Хвостова, а теперь и лучшего снайпера Алексея Шведа. Вдобавок ко всему непонятна ситуация с Дмитрием Кулагиным, способным одинаково здорово играть как на своей, так и на чужой половине площадки. Его всё ещё нет в расположении команды и непонятно позволит ли операция на сетчатке принять участие в Кубке мира.

Заменить Алексея Шведа не удастся — это понятно. Но сборная России провела уже пять матчей и мы можем наблюдать динамику, прогресс в её игре. Недавний турнир в Италии это наглядно показал. На позиции разыгрывающего у нас были задействованы четыре человека: Михаил Кулагин, Андрей Сопин, Александр Платунов и Григорий Мотовилов. Трое из них никогда раньше даже не вызывались в сборную.

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Впереди важный турнир в Эспоо, где соперниками уже будут очень серьёзные и организованные Литва и Финляндия. Это настоящая проверка боем для дебютантов, которым теперь не надо ждать приезда того, кто заменит их. Теперь помогать сборной должны они сами.

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