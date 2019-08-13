«Не думаю, что Швед решил сачкануть. Надеюсь, что это не так»

Национальная российская сборная понесла очередную потерю – не сможет принять участие в Кубке мира лучший снайпер нашей дружины Алексей Швед. Главный творец бронзового успеха в Лондоне индивидуально восстанавливался после травмы, но медики выдали неутешительный вердикт: голеностоп к таким нагрузкам не готов.

Мы обратились к легенде отечественного баскетбола, чтобы разобраться, насколько критична эта потеря.



— Швед не сыграет на Кубке мира. Для вас это неожиданность?

— Конечно, неожиданность. Я не склонен думать, что Швед хотел сачкануть и что это целенаправленное действие. Это чемпионат мира. Надеюсь, что это не так. У меня нет никаких причин не доверять его состоянию.

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— Еще недавно он сам рассказал, что с середины июля находится в России, тренируется с отцом в Белгороде. И вроде все с ним в порядке. Как говорится, ничто не предвещало. Получается, это стало неожиданностью и для него?

— Есть решение, есть официальное заявление федерации. Никто его заставить не может. Если врачи говорят, что он травмирован, значит, так и есть. Это большая потеря и большая головная боль для тренера.



— В сборной вообще большие кадровые проблемы. В бытность свою игроком и сейчас, следя пристально за баскетболом, припоминаете, чтобы у какой-то команды были такие проблемы с травмированными игроками накануне такого важного турнира?

— С нашим временем сравнивать бесполезно. Тогда был чуть больший круг кандидатов. На смену травмированному всегда находилась замена. За исключением Сабониса, он был незаменимым. Трудно сейчас вспомнить, чтобы было настолько много травмированных. Особенно на позиции первого номера. Здесь вообще катастрофа.



— На итальянском турнире хорошо проявили себя молодые ребята — Сопин, Мотовилов и Платунов, который как раз неплохо играл на позиции первого номера. Но даже он сейчас получил травму и также под вопросом находится его участие в ближайших матчах. Что вообще Базаревичу в такой ситуации делать?

— Играть теми, кто есть. Что ему еще остается? Других не будет. Кто бы мог заменить выбывших? В первую очередь возникает вопрос — если есть проблемы с первыми номерами, где Понкрашов, где Воронов? В данной ситуации, это первые фамилии, которые у меня сразу всплывают в голове. Но на них уже поставили крест. Думаю, если бы их позвали, они бы с удовольствием присоединились. Но у Базаревича свой взгляд, другая тактика. А это люди опытные, умелые, которые точно могли бы помочь.

Российская молодёжь покорила Верону. За Фридзоном тянутся Мотовилов и Сопин Серьёзные вопросы вызывает игра Сергея Карасева, который пока совсем не похож на лидера сборной.

Конечно, я рад за Сопина, с которым я работаю. У него появился шанс из Суперлиги попасть на Кубок мира. Так же, как и у Мотовилова. Это всегда приятно. Но это не значит, что они готовы выйти и решать задачи. Это большой аванс. Чтобы стать значимым игроком в команде, надо пройти какой-то путь. Рассчитывать на то, что молодые игроки сотворят что-то экстравагантное в важных играх, сложно. Не тот уровень опыта и таланта. Им нужно доверять, чтобы через какое-то время они могли выйти на уровень, когда они смогут что-то решать в сборной.



Вариантов у Базаревича не так много, надеяться остается на то, что костяк команды будет тащить игру, которая очень сильно будет зависеть от трехочковых. Мы это всегда видели в игре Базаревича.



— У вас сейчас уже есть понимание, во что будет играть сборная на Кубке мира? Прорисовываются контуры игры, которую мы увидим уже буквально через две-три недели?

— Совершенно очевидно, что нет давления под кольцом. У нас нет лидирующего центра, которые может продавить. Поэтому ставка будет делаться на максимально агрессивную защиту как минимум на своей половине, активную ротацию, потому что состав и по подвижности, и по росту, и по возможностям для этого подходит. Те же Курбанов и Антонов могут так защищаться в поле. Благодаря этому игра команды может быть быстрой, а с резкой, агрессивной защитой еще и эффективной — с большим количеством трехочковых бросков и быстрых прорывов. Для этого нужна надежная защита и хорошая физическая подготовка. Тяжело будет в любом случае. Особенно с такими физически крепкими командами как Нигерия и Аргентина. Даже если Швед и Мозгов были бы в составе.

— Возвращаясь к Шведу. Его отсутствие, с одной стороны, плохая новость. С другой — есть ведь и плюсы в этом. Может пришло время строить новую команду, отталкиваясь от того, что Швед за сборную уже давно не играет?

— Швед — настолько яркий игрок, что он подминает под себя всю тренерскую тактику. Лично мне, если бы я был сегодня молодым крайним нападающим, очень не нравилось бы играть рядом с Алексеем Шведом. Дружить с ним да, но играть с ним было бы личной катастрофой для меня. Он подавляет, он забирает мяч, инициативу так, что остальным игрокам остается стоять в углу и смотреть, что сотворит Швед. С точки зрения инициативного игрока, это не всегда приятно. Сейчас появляется шанс для других ребят быть более яркими, показывать себя. Понятно, с отсутствием Хвостова и Кулагина у нас проваливается позиция первого номера.

Непонятно, в каком состоянии Миша Кулагин. Он тоже далеко не всегда чистый первый номер, любит атакующую игру, берет на себя инициативу. Что касается молодых ребят, во-первых, непонятно кто из них поедет на Кубок мира. Во-вторых, как они себя проявят, когда выйдут на площадку против топ-команд. Я не знаю причин такого отношения Базаревича к Понкрашову и Воронову. Но в такой критической ситуации нам нужен опытный боец.

— В сегодняшней ситуации многие больше сожалеют о травме даже не Шведа, а Платунова, который здорово себя проявил в последних матчах.

— Я всегда говорил, чем больше российские баскетболисты играли бы, тем и выбор в сборной был бы богаче. Когда ты выходишь на считанные минуты и выполняешь определенную задачу, вырабатывается статус игрока с комплексами. Платунов ярко проявил себя в Кубке России, воспользовался своим шансом. Пермь — вообще благодатное место, чтобы заявить о себе. Может и хорошо, что у них нет таких денег. Накупили бы иностранцев и у того же Платунова просто не было бы шансов.

Не ждали? Россия в сильно урезанном составе берёт трофей в Италии Швед возвращается в сборную, верим в Диму Кулагина, в тренерский штаб и в то, что пробьёмся на Олимпиаду в Японию.

— ЦСКА подписал лучшего снайпера Евролиги Майка Джеймса. Насколько перспективен приход в армейский клуб такого игрока?

— Руководство ЦСКА искало игрока, который был бы таким клатчером, который способен в одиночку решать моменты. Мне кажется, что Джеймс будет играть только в Евролиге. Переговоры велись уже достаточно давно и, на мой взгляд, это замена такому яркому игроку нападения как Де Коло, который мог в одиночку многое решить. В момент, когда не пойдет командная игра, этот человек должен будет брать на себя игру. От таких лидеров многое зависит. Если они есть в команде, у тренера будет план Б, С и так далее.



А вообще трансферная кампания ЦСКА впечатляет. Как и трансферы «Химок» с «Зенитом», которые отличились, Краснодар пока не такой яркий на их фоне, не будем забывать про Казань. Сезон в любом случае предстоит увлекательный.

— Возвращаясь к травмированным. Такое количество потерь — это какая-то система?

— Здесь надо смотреть. То ли игроки приезжают неподготовленные, то ли с застарелыми травмами. Сложная тема. Каждый отдельный случай индивидуален. Больше похоже на стечение обстоятельств. Если бы они сказали, что они не хотят выступать за сборную и поэтому не приедут, это одно дело. Тот же Клименко, он же был в сборной. Травма есть травма. Но в любом случае тренерам по физподготовке нужно подумать, может что-то не так они делали, может сразу нагрузки начались.



Есть у нас один клуб, где очень много травмированных, там очень жестко тренируются. У меня есть подозрение, что это в том числе и результат такой эксплуатации игроков. Неслучайно ведь поднимается вопрос о сокращении количества игр, возможности организма не безграничны. Я не специалист в этом вопросе, но повод задуматься точно есть.