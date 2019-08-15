Лучший трансфер лета в Единой лиге ВТБ. Выбираем!

Откровенно радуют своей работой на трансферном рынке нынешним летом российские клубы, выступающие в Единой лиге ВТБ. Что ни подписание, то баскетболист, способный сходу усилить состав. Уже сейчас можно с уверенностью говорить о том, что конкуренция будет невероятная.

Накануне «Химки» и «Локомотив-Кубань» объявили о подписании ещё двух новичков, мимо которых мы просто не можем пройти. Для краснодарцев это значимый трансфер, ведь команда идёт на серьёзные изменения – как в административном штабе, так и в игровом составе.

Уезжал в НБА дылдой, а возвращается легендой. Мозгов в «Химках» Помощник Леброна в «Кливленде» провёл год без баскетбола, но с большими деньгами. Первый российский чемпион НБА возвращается в родной клуб.

Очередным новобранцем «железнодорожников» стал Джонни О’Брайант, имеющий опыт выступления в НБА («Шарлот», «Денвер» и «Финикс»). Но наставник команды Лука Банки особенно подчёркивает важность его опыта игры в Европе. «Он молод, талантлив и голоден до побед. Такой игрок будет полезен на обеих сторонах площадки», — заверил специалист.

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Ну и ещё мощнейший удар по конкурентам нанесли «Химки». Один из главных ньюсмейкеров межсезонья объявил о подписании Юнаса Йеребко. 32-летний шведский форвард вернулся в Европу после 9 лет, проведённых в НБА. За океаном он защищал цвета «Детройта», «Бостона», «Юты» и «Голден Стэйт Уорриорз». С «воинами» в минувшем сезоне он дошёл до финала.

Сам баскетболист заверяет, что проблем с адаптацией он испытывать не будет, поскольку регулярно вызывался в сборную и про европейский баскетбол не забывал. «О «Химках», игроках и тренерах я знаю многое. В команде собраны топовые российские и иностранные игроки, с которыми мне будет интересно поработать. Я играл против сборной России на чемпионате Европы и знаю, что такое европейский баскетбол, поэтому не думаю, что у меня возникнут какие-то проблемы с адаптацией», — заверил Юнас.

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Любопытных трансферов за это лето накопилась уже добрая дюжина. Мы решили собрать значимые и предложить вам самим выбрать самый крутой переход межсезонья.

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