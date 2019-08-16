Здесь товарищей нет! Россия и Литва устроят новую битву

У этих команд не бывает товарищеских матчей. Да ещё и сын Сабониса играет.

Спорт вне политики? Друзья, это одна из самых обманчивых фраз. Политика и спорт издавна связаны и неразлучны. Любые соревнования могут стать местом выяснения отношений для политиков. И спорт с большим количеством зрителей настоящая находка для выяснений ещё и идеологических отношений. Олимпиада 1936 года в Берлине, нападение на израильскую делегацию в 1972-м, поочередные бойкоты Игр Советским Союзом и США. Список можно продолжать. В него обязательно войдёт и хоккейная Суперсерия между Канадой и СССР. Сколько в ней было спорта, а сколько политики? Ответить непросто.

Баскетбол тоже стал площадкой для выяснения политических отношений. Одна из главных историй здесь отводится противостоянию Литвы и России. Литовцы — настоящие фанаты баскетбола. Игра здесь сродни религии, а игроки национальной сборной всегда находятся под пристальным вниманием.



После распада СССР именно баскетбольная сборная Литвы прошла отбор на Олимпиаду и в Барселону отправилась отдельной командой. Судьба свела её лицом к лицу со сборной СНГ в матче за третье место. Та игра стала для игроков литовской сборной главной не только на Играх, но и, возможно, во всей жизни. Да, у некоторых игроков были золотые медали Сеула-88. Но то было в составе СССР. В Испании же они завоевали бронзу самостоятельно, независимо.



Чтобы понимать мотивацию литовцев играть отдельно, нужно узнать историю одной из главных звёзд той команды — Шарунаса Марчюлёниса. Он был главным идеологом отделения от сборной СНГ и выступления на Играх независимой литовской дружиной. А когда стало понятно, что у молодой Литвы элементарно нет денег на баскетбольную сборную, Шарунас лично возглавил сбор средств на реализацию этого амбициозного проекта.

«Ты должен пасти этих золотых овец». Марчюлёнис — о сборной-1988 Звезда сеульской «золотой» сборной вспоминает драки на тренировках, атмосферу Олимпиады и Александра Гомельского.

И не просто возглавил, а из собственного контракта с «Уорриорз» отдал более миллиона долларов. Более того, Марчюлёнис договорился с парнями из американской группой «Grateful Dead», которые подарили миру футболки в цветах литовского флага и символикой группы. Такая коллаборация помогла в сборе финансовых средств, а на самой Олимпиаде произвела настоящий фурор. По словам очевидцев, футболки стали хитом и самым продаваемым товаром.

Пару лет назад центровой сборной России Виталий Носов в интервью «Чемпионату» признавался, что до определённого момента был далёк от политики и даже не знал, что легендарный Арвидас Сабонис из Литвы:



«Как правильно воспитанный советский ребёнок, я вообще не делил наш народ на латышей, литовцев или русских. Стыдно признаться, я лет в 18 узнал, что Сабонис – литовец. Я его воспринимал как советского спортсмена в первую очередь. Я тогда был далёк от политики. Хотели люди свою страну организовать – пожалуйста. Привык к тому, что они нас недолюбливали ещё с дубля ЦСКА, где с литовцами играли вместе. Частенько на тренировках зарубались», — вспоминал Носов.

«Карелин на баскетболе сидел на скамейке сборной. Охрана его побаивалась» Латышских баскетболистов Миглиниекса и Ветру после возвращения с Олимпиады-92 стали называть предателями. Так политики делали себе карьеру.

Матчи ЦСКА и «Жальгириса» стали главным противостоянием всего советского баскетбола. Армейцы имели практически неограниченные возможности при формировании команды, но литовцы регулярно доставляли проблем, воспитывая своих звёзд. Усилиями маленького, но очень баскетбольного региона.

Долгое время российский и литовский клубы находились на разных частях европейского рейтинга силы. Новый же виток противостояния получился во время «Финала четырёх» 2018-го. В «утешительном финале» «зелёные» обыграли ослабленный травмами ЦСКА, а после эмоционально отпраздновали успех со своими болельщиками. Там же на трибунах была и президент страны Даля Грибаускайте, отложившая рабочие дела и поддерживавшая свою сборную в матче против российской дружины.

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Но был и светлый момент в отношении литовских болельщиков к сборной России. Этот короткий эпизод случился в 2011-м году, когда Литва принимала Евробаскет. Домашняя сборная неожиданно оступилась в четвертьфинале, уступив 2 очка сборной Македонии. И местные болельщики отчаянно топили против обидчиков своих любимцев. И дважды трибунами их задавили.

Сначала в полуфинале помогая и без того шумным испанцам, а уже в матче за третье место лучей гостеприимства досталось и парням Дэвида Блатта. Уж очень местные хотели не допустить македонцев к медалям. Россияне не огорчили литовскую торсиду, выдали отличный баскетбол и взяли бронзу.

Предстоящий в субботу матч с дружиной Сергея Базаревича может стать для литовской сборной отличной возможностью реабилитироваться перед своими болельщиками за два домашних поражения от сербов. В последней игре случился и вовсе невероятный казус. В столице исключительно баскетбольной страны на заключительный домашний контрольный матч сборной болельщики едва ли заполнили половину мест на арене. Но и собравшихся порадовать не удалось.

И в данной связи очень кстати приходится матч против сборной России. Проиграть в третий раз подряд, да ещё и исторически принципиальному сопернику, для команды Дайнюса Адомайтиса выглядит в данной ситуации недопустимым. И накал в этом поединке можно ожидать максимальный. В составе литовцев выступает два игрока из НБА: центровой Йонас Валанчюнас (2,13 см) и Домантас Сабонис (2,11 см). Оба в порядке, а последний, как вы догадались, сын легендарного Арвидаса.

Матч состоится в финском Эспоо 17 августа в 19:00 мск. «Чемпионат» будет вести онлайн трансляцию этой встречи.