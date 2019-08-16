Прохоров продал свой клуб НБА за рекордные деньги. И ничего не заработал?

Сложно рассчитать потери олигарха за 10 лет убыточного менеджмента, зато теперь у Михаила Прохорова опять есть миллиарды на новый спорт.

Как клуб оказался у Прохорова

Началось всё с того, что у Михаила Прохорова появилась весьма внушительная свободная сумма (около $5-6 млрд). Образовалась она после продажи «Норильского никеля». В попытках найти для себя новые вызовы, российский миллиардер обратил внимание на спорт. Его усилия поднять российский биатлон нас в данном контексте не интересуют, обратим внимание на десятилетку в баскетболе.

В 2009-м году Прохоров инициировал покупку клуба НБА «Нью-Джерси Нетс». На первом этапе он приобрёл 80% акций самого клуба и 45% прав на новый стадион в Нью-Йорке. Помните культовый фильм Гая Ричи, в котором русский бизнесмен готов был отдать любые деньги за место под возможность построить стадион в Лондоне? Прежний владелец команды Брюс Ратнер долго кормил болельщиков обещаниями, Прохоров же взялся за дело всерьёз.

В итоге, стадион, который пригодился и хоккейному «Айлендерс», был построен к 2012-му году, а спустя 3 года выкупил у Ратнера все имеющиеся активы.

Чего «Бруклин» добился при Прохорове

Начнём с того, что никаких розовых единорогов в Бруклине не водится. Переезд из пригорода в Нью-Йорк не принёс удачи ни «Нетс», ни «Айлендерс». Но разговор сейчас про баскетбол. Как это водится с российскими олигархами, задачи ставились максимально амбициозные. Чемпионство за пять лет, золотые горы и куча молодых российских игроков, которые смогут попробовать свои силы в лучшей лиге мира.

Стоп, про молодых и перспективных – это чуть позже, когда с чемпионством не получилось… Не получилось и с прибыльностью баскетбольного бизнеса. Команда в последние годы регулярно выдавала убытки, хотя вложено в неё было немало. Увы, расчёт на то, что российский баскетбольный рынок сумеет поддержать «Нетс», состав которого пополнила главная звезда российского баскетбола Тимофей Мозгов, не оправдался.

Пьяный банкир и антипод Кьюбана. Как Прохоров разочаровал Америку Увольнения Билли Кинга и Лайонелла Холлинза подвели черту под первой попыткой Михаила Прохорова удивить НБА. Она оказалась крайне неудачной.

Почему клуб купил Цай?

В нынешних условиях северо-американского спорта, когда в том же хоккее вновь созданная команда выходит в финал Кубка Стэнли, а вчерашний аутсайдер этот трофей выигрывает, команда, которая плетётся в конце турнирной таблицы, из балласта может стать неплохим активом. Именно так и посчитал Джозеф Цай. Знаете, друзья, одно дело держать «Норильский никель», а другое – с нуля создать корпорацию «AliExpress».

В последнем случае люди просчитывают свои перспективы на несколько ходов вперёд. И Цай начал свою комбинацию ещё в 2018 году, когда выкупил у Прохорова 49% акций, с условием, что до 2021-го года он получит права выкупа остальной доли. Отметим, что в апреле 2018-го года, стало известно, что по итогам заявок на проведение Кубка мира, главными претендентами были названы Китай и Филиппины. Фаворит был понятен, а логика Цая – ещё больше. Совпадение? Не думаем.

Бизнесмен с тайваньскими корнями и канадским гражданством прекрасно понимает, насколько богат азиатский рынок. Сложно сказать, на каком этапе сделка перешла в решающую стадию. Помешать этому мог отказ звёзд НБА первой, второй и третьей величины ехать в Китай. Но бизнесмен, прекрасно понимающий азиатский рынок, его психологию и потребности, прекрасно понимал, что Япония не так далеко (а именно там пройдёт Олимпиада, в которой сыграет дрим-тим), а в Китае и без того будут счастливы видеть баскетбол высочайшего уровня.

И здесь у Цая в разы больше шансов сконцентрировать на своём новом клубе интересы китайского рынка, чем у Прохорова положиться на российский.

Почему сейчас?

Очень сложно именно сейчас, по горячим следам объявленной сделки оценивать, в плюсе остался Прохоров, или в минусе. С одной стороны, если взять в расчёт чистые затраты на покупку клуба и прав на стадион, то составили они немногим больше $2 млрд. В эту сумму вошёл первый платёж ($383 млн), который был совершён в 2009-и году, а также – финальный выкуп всех активов Ратнера за $1,7 млрд.

Так сколько же Прохоров получил от Цая? Первый транш составил $1,15 млрд, и был совершён ещё в 2015-м году, второй ($2,35 млрд) – 16 августа 2019 года. Мог ли российский бизнесмен получить больше? Если его аналитическая группа просчитала мотивацию команды Цая – безусловно, да. Но состав команды Поповича и позорная игра сборной США против резервистов, которые вывели американцев на Кубок мира в Китай, диктовали те условия, которые ставил владелец «AliExpress».

Так Прохоров проиграл?

Мы непременно разберёмся более подробно в том, кто с чем ушёл из этой сделки. «Бруклин Нэтс» в последние годы был одним из самых убыточных клубов НБА, об этом свидетельствуют официальные отчёты. Всё бы ничего, но из официальных заявлений следует, что Прохоров расстался со стадионом, в который вложил кучу средств, которые за 4 года отбиться не могли. Учитывая проблемы, которые возникли с «Айлендерс».

Купил Прохоров бизнес за $2 млрд, продал его за рекордные $3,5 млрд. Строительство «Барклай центр» началось 11 марта 2010 года, а закончилось в 2012-м году. Стоимость постройки оценивается в $1 млрд. После продолжительных торгов английская компания Barclays обязалась выплачивать $200 млн на протяжении следующих 20 лет. Мы можем сделать вывод, что строительство отбито. Но 10 лет убыточной деятельности менеджмента пока расчётам не поддаётся.

Выводы

Главный вывод в том, что Прохоров разочаровался идеей воздействовать на российский рынок из-за рубежа. Будем надеяться, что он попытается сделать это изнутри. Баскетбольные клубы, готовьте коммерческие предложения.