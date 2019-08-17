Сабонис снова обыграл Россию

Ко всем проблемам, с которыми мы подошли к матчу с литовцами, добавилось отсутствие в заявке Михаила Кулагина и Джоэля Боломбоя. Российская сборная, в стартовой пятерке которой не оказалось чистого центрового (Сопин — Карасев — Воронцевич — Курбанов — Антонов), вышла играть с командой, в которой ярко выраженный центр в лице Домантаса Сабониса есть, и фактически игра строится вокруг него. Подобную модель игры мы уже видели — в недавнем матче против Ирана, когда на центровом Хаддади иногда висело по четыре российских баскетболиста. Как мы помним, ничем хорошим это для нашей команды не закончилось.

Приплюсуем сюда класс сборной Литвы, которая к матчу с Россией уже успела сыграть с Испанией, Финляндией и Сербией, и станет понятно, откуда взялись итоговые «минус 16» в счете (72:88).

Худшей четвертью матча для россиян уже традиционно стала первая. Прессинг на своей и чужой половине, плотная игра с каждым игроком позволили литовским баскетболистам сразу же взять инициативу в свои руки, оставив слабые надежды на дальнейшее сопротивление.

«Литва до сих пор играет против СССР». Неужели у них всё сложно? Олимпийский чемпион Сергей Тараканов рассказал, почему его и сейчас вспоминают в каждой литовской деревне.

Надежды на возвращение в игру давали дальние броски Фридзона и проходы Андрея Зубкова, самого активного игрока сборной под чужим кольцом в первой половине этого матча.

Поиграть в свою игру и по-настоящему развернуться на площадке российские игроки смогли лишь во второй четверти, когда литовцы заметно ослабили давление и фактически отдали игру в руки своего лидера Сабониса. Тот, впрочем, снижать обороты и не планировал — снова и снова расталкивал оппонентов под чужим кольцом и вколачивал «гвозди». А когда это делать становилось все-таки невозможно, литовцы растягивали нашу защиту передачами по периметр, завершая их точными средними и дальними бросками.

Вторая половина матча только усилила впечатление от вездесущего Сабониса, который раз за разом лез под кольцо, забирал подборы и фолы, усаживая наших на скамейку до лучших времен. При этом штрафные за эти фолы литовцы исполняли так же четко. Получил свои минуты Мотовилов, хотя занести их в актив в этот раз не удалось ни ему, ни Сопину. Заключительная четверть стала, по сути, формальностью и игрой на болельщиков в исполнении литовцев, показавших, что они уже сейчас находятся в сумасшедшей форме. Сохранят ее к началу Кубка мира — станут одними из претендентов на медали.

Здесь товарищей нет! Россия и Литва устроят новую битву У этих команд не бывает товарищеских матчей. Да ещё и сын Сабониса играет.

В сухом остатке матча — итоговые «минус 16» в счете, опыт игры против соперника очень высокого уровня для Сопина и Мотовилова, повод для размышлений у Сергея Базаревича и всего тренерского штаба. Да, поражение от принципиального соперника, но точно не трагедия, просто потому что глобально оно ничего не меняет.

Уже сейчас, заглядывая в ближайшее будущее, можно примерно понять, что ожидает сборную России на Кубке мира в Китае. Тяжелая игра с Аргентиной, главным фаворитом нашей группы, но все вопросы по выходу из нее можно и нужно решать в играх с безденежной Нигерией и негрозной Южной Кореей. На втором групповом этапе предстоит попадание в одну группу с кем-то из четверки Кот-д‘Ивуар, Польша, Венесуэла и Китай. Тоже не самые неприступные товарищи. Если говорить откровенно, у сборной России — одна из самых открытых дорожек к четвертьфиналу, а значит, решение главной задачи — попадание на Олимпиаду — зависит только от самих российских баскетболистов.