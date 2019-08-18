В Нигерии, Венесуэле и Кот-д’Ивуаре забастовки. Россия уже в четвертьфинале?

Получается, что у нашей сборной не всё так плохо. По крайней мере, игроков кормят и не экономят на лекарствах.

С самого первого дня подготовки мужской сборной России, каждый сотрудник нашего отдела находится в переживаниях. Состояние волнения не только никуда не уходит, но и предательски усиливается.

Изначально главная команда страны лишилась Дмитрия Хвостова. Но это было ещё весной и с мыслью об отсутствии основного разыгрывающего как-то свыклись. С Тимофеем Мозговым тоже было немного шансов. Да и помимо больного колена он ведь реально не играл целый год. А вот отсутствие Алексея Шведа и Дмитрия Кулагина — неожиданность и повод для паники.

«Не думаю, что Швед решил сачкануть. Надеюсь, что это не так» Олимпийский чемпион Сеула Сергей Тараканов поделился своим мнением о готовности сборной России к Кубку мира.

Собственно, если прочитать последние тексты в разделе «Баскетбол», то этой паникой можно заразиться. Нашу сборную в Москве «размотал» здоровенный и очень опытный иранец вместе со своей (будем откровенны) далеко не самой сильной командой. Мы проиграли стартовые минуты почти во всех состоявшихся спаррингах. Итальянцы хоть и проиграли товарищескую встречу с российской командой, но провели очень показательную первую половину, ведя в какой-то момент почти двадцатку. Ну а Литва пока на голову выше российской дружины.

Сабонис снова обыграл Россию Увы, мы пока не готовы обыгрывать команду с топовым центром.

На Кубок мира с большой долей вероятности поедет кто-то (а может и сразу двое) из трио Платунов-Сопин-Мотовилов. Сколько минут ребята сыграли за сборную до этого лета? Ноль. Зафиксируйте. Тренеру Базаревичу приходится работать с ними, потому что других просто не дано. Травмы буквально выкосили всех разыгрывающих с российским гражданством.

Но не спешите расстраиваться! Во-первых, никогда не стоит переставать верить в своих бойцов. А во-вторых, проблемы соперников тоже никуда не делись. Про травмы сейчас не будем. Они случаются непредсказуемо и уж этому точно никак нельзя радоваться.

Супермен России не поможет. Медики не пустили Шведа на Кубок мира Главная звезда нашей сборной и европейского баскетбола не прошёл медосмотр и не полетит в Поднебесную.

А вот за организационными и политическими скандалами стоит последить внимательно. Они российскую сборную касаются не напрямую (в кои-то веки). Однако именно здесь может скрываться дополнительный потенциал для выхода наших в плей-офф.

Первыми ошеломили общественность баскетболисты Кот-д’Ивуара, устроившие забастовку 13-го августа. По информации источников бастующие так и не получили оговоренные ранее бонусы, а ещё им также приходится самим оплачивать своё лечение. Кот-д’Ивуар попал в одну группу «А» с Польшей, Венесуэлой и Китаем. Именно на две сильнейшие команды этой группы выходят две команды из нашего квартета.

Через несколько дней скандал разгорелся с ещё одним нашим потенциальным соперником по групповому этапу. Основная причина забастовки в Венесуэле – конфликт между игроками и главным тренером Фернандо Дуро. Баскетболисты недовольны решениями специалиста на площадке и за её пределами. Сообщалось, что члены сборной не получают денег, основных лекарств и даже тейпов.



Но уже за несколько часов до старта товарищеского матча против Литвы баскетбольный мир взбудоражила новость из стана наших первых соперников на Кубке мира, с которыми нам играть 31-го августа. Речь о Нигерии, конечно. Игроки не ставили ультиматумов и пока не угрожали бойкотом. При этом нигерийские баскетболисты чётко изложили миру ситуацию.



«За две недели до Кубка мира спортивная комиссия Нигерии отказывается выплачивать деньги, выделенные нам на тренировки, поездки и еду. У нас особая команда, возможно, лучшая на данный момент. Я надеюсь, что этот вопрос будет скоро решён», — написал в твиттере игрок команды Экпе Удо, заработавший в Юте после переезда из «Феребахче» 3,4 миллиона долларов.

«Это честь и привилегия играть на Кубке мира за команду Нигерии. Спортивная комиссия Нигерии отказывается выдавать деньги на тренировки, питание, переезды и экипировку для подготовки к Кубку мира. Это усложнило ситуацию, поскольку президенту Федерации, тренерскому штабу и игрокам приходится самостоятельно платить за всё. Надеюсь, что этот вопрос будет решен авторитетными лицами», — написал в твиттере ещё один нигириец Чимези Мету.

На чужих проблемах, как гласит жизненная мудрость, своего счастья не построишь. Но нет ничего противозаконного в том, чтобы к этому счастью быть готовыми. Да, мы едем в Поднебесную далеко не в оптимальном составе. Но легендарный Коби Брайант, участвовавший в жеребьёвке турнира, своими могучими руками подарил нам очень удобную сетку турнира. Такими подарками надо обязательно пользоваться.