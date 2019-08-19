«Нас обыгрывают те, кто работает по советской системе»

Этим летом сборные России разных возрастов приняли участие в целом ряде международных турниров разного уровня — от Универсиады до молодежного чемпионата мира для парней не старше 19 лет и женского Евробаскета. Про неудачу на женском чемпионате Европы сказано уже много. Впереди главный баскетбольный турнир года — мужской Кубок мира в Китае. О каком-то оптимизме в отношении выступления нашей сборной там говорить рано, сборная России любит удивлять.

Но, как оказалось, не все так плохо в российском баскетболе и закрывать его пока рано. Как всегда, вся надежда на подрастающую молодежь. Это лето показало — с ближайшим баскетбольным резервом у нас все не так уж и плохо. Если у парней можно отметить 5-е место на чемпионате мира для игроков не старше 19 лет и 4-е на Евробаскете среди юниоров U16, то у девчонок успехов даже больше: 4-е место на чемпионате Европы для 16-летних, бронза на Европейском юношеском олимпийском фестивале и, наконец, серебро на Евробаскете для игроков не старше 20 лет.

Об успехах и проблемах юниорского и молодежного баскетбола мы поговорили с олимпийской чемпионкой, бывшим тренером курского «Динамо» и «Инвенты», одним из кандидатов на пост главного тренера женской сборной России Элен Шакировой.

— Несмотря на провал женской сборной России на Евробаскете, этим летом случались и успехи. На ваш взгляд, это все-таки системная работа или удачное стечение обстоятельств?

— Уверена в том, что это системная работа. Наша школа баскетбола продолжает работать. Не так, как раньше, когда мы все время были в призах или, по крайней мере, рядом с ними. У нас по-прежнему рождаются таланты, появляются молодые звездочки. Они есть, школа работает.

Другой вопрос, что мы огромное количество игроков теряем как раз на этапе перехода из молодежного баскетбола во взрослый.

Привыкли проигрывать и болеем за другие сборные. Итоги женского Евробаскета Женская сборная России в глубоком кризисе. Последняя победа была в 2011 году, а после мы меняем игроков, тренеров, но ничего не получается.

— Это одна из болевых точек всего нашего баскетбола.

— Абсолютно верно. Одна из. Еще одна такая точка в нашем детско-юношеском и молодежном баскетболе — неравномерно распределение соревновательной практики в спортивных школах. У кого-то этой практики много, если мы берем команды обеспеченные, с хорошим финансированием. У кого-то этой практики гораздо меньше, если мы говорим о школах, которые просто не могут позволить себе вывозить команды разных возрастов на турниры. Школ с государственной поддержкой сейчас становится все меньше. Не секрет, что решение финансовых вопросов все чаще ложится на плечи родителей.

— Вторые, третьи, четвертые места — это хорошо. Но это не победы. Чего не хватает, чтобы все-таки выигрывать? Может как раз то, о чем вы только что говорили?

— Разные турниры, разные команды, поколения разные в конце концов. Например, в сборной юниорок до 18 лет собрался далеко не оптимальный состав. Причин для этого может быть огромное количество, вплоть до того, что кто-то из девчонок в это время ЕГЭ сдавал. Будь состав оптимальным, очевидно, что и результат мог быть другим.

Серебро сборной U20? Подождите, но это финал. Любой финальный матч, а тем более в молодежном спорте — вещь абсолютно непредсказуемая. Тем более девчонки проиграли в самой концовке. Результат хороший, его надо воспринимать адекватно.

— Вы знакомы с Дмитрием Донсковым?

— Конечно. Вместе не работали, но наши команды много играли друг против друга. Общались, когда он был тренером женской молодежной сборной, а я работала в тренерском штабе Анатолия Мышкина в национальной команде.

— Донсков — жесткий тренер?

— Не сказала бы. Я вижу, что он достаточно мягок и старается найти подход к каждой девчонке.

Верона в стиле Фридзона. Итальянки вернули россиянкам должок за мужчин Сборная России прошла весь турнир без поражений, а вот на финальный матч запала не хватило.

— Камилла Огун, Ольга Столяр, Анастасия Зоткина, Валентина Кожухарь — лидеры нашей серебряной сборной U20. Что это за поколение?

— Валентина Кожухарь начинала свою карьеру в школе имени Гомельского в Москве, затем ее забрали в Курск. Она тренировалась под руководством Момира Тасича. В начале прошлого сезона работала со мной в курской «Инвенте», которая прекратила свое существование по окончании сезона. Были у неё проблемы со спиной и голеностопом. Мы много времени посвятили тому, чтобы её восстановить и подготовить к сезону именно во взрослом баскетболе, где нужно принимать решения совсем на другом уровне и с другой скоростью. Не скажу, что нам это удалось полностью, не так много времени она получала в «Инвенте». Поэтому было принято решение отдать ее в аренду в клуб «Ника» из Сыктывкара. Там она получила гораздо больше игрового времени, вписалась в состав и реализовала свой потенциал лидера.

Ольга Столяр — москвичка, тренируется у Тасича. Привлекалась и в основной состав курского «Динамо», играла и в Суперлиге-1. Опыт игры против взрослых баскетболисток у ней уже есть.

Камилла Огун вызывалась в национальную женскую сборную, и в своем возрасте всегда была лидером. В клубе сложнее. В «Спарте» она пока средний, почти незаметный игрок, выдает в сезоне несколько хороших игр.

Вперёд в будущее. Камилла Огун поведёт Россию к «золоту» Европы В 20 лет она лидер «молодёжки», заиграна за основную сборную, имеет персональный спонсорский контракт, а «Инстаграм» Камиллы — просто огонь.

Анастасия Зоткина — очень перспективная баскетболистка. Ее много использует в «Спарте» Сергей Данилин, доверяет ей.

Дарья Репникова — пока не лидер, но получает игровое время, прогрессирует.

Еще раз подчеркну главное — все эти девчонки играют в премьер-лиге, они варятся во взрослом баскетболе, принимают решения на другом уровне. Именно эти баскетболистки и выделялись на Евробаскете в составе нашей сборной.

— Логичный вопрос в связи с этим. Девушки показали себя на крутом, большом турнире. Что с ними будет дальше? Будут ли они получать больше времени в своих клубах? Не повторится ли ситуация, когда блеснувшие на турнире звездочки потом куда-то пропадают?

— Здесь ответственность целиком и полностью ложится на клубы и их главных тренеров. Момент болезненный. Например, девушкам 1997 г.р. в этом смысле повезло — под них была создана в Курске «Инвента». Когда они закончили свой Евробаскет, в премьер-лигу пришла «Инвента», которая подарила им колоссальную возможность себя реализовать. Этого клуба больше нет. Сейчас я надеюсь на «Спарту» из Видного. Зоткина, Репникова, Огун там не пропадут. Валя Кожухарь с Ольгой Столяр будут играть в Суперлиге, но и будут привлекаться в основное «Динамо». Анна Зайцева остается в Ростове-на-Дону, но уже надо думать, как подняться в команду премьер-лиги.

— Возвращаясь к результатам сборных этим летом. Почти все решающие матчи мы проиграли Испании, Италии, Франции. Школы этих стран нас так превосходят?

— Эти страны работают по советской системе подготовки молодых игроков. Безусловно, они ее совершенствуют, вносят в нее коррективы, но основа ее — наша советская система подготовки. Пока мы затеяли у себя переходный период, французы, испанцы, итальянцы взяли эту систему и переложили ее на себя с учетом своей специфики. Мы потеряли время, а вместе с ним и свои позиции в европейском баскетболе.

— Наверстать упущенное возможно?

— Глобального отставания я не вижу. По крайней мере, в возрастах от U16 до U20. Большие сложности с игроками после U20. То, что мы их так теряем — в этом отставание от Европы колоссальное. Это глобальная проблема и ее надо решать.

— Можно ли уже сейчас говорить, что игроки сборной U20 — ближайший резерв основной женской сборной?

— По некоторым игрокам, конечно, можно. 1996, 1997 и 1998 годы рождения — это ближайший резерв. Я давно выступаю за создание второй, резервной, сборной России, где игроки, не попадающие в основную команду, будут подпирать баскетболисток из основы, создавать здоровую конкуренцию. Девчонок-то много у нас хороших!

— Что это даст?

— Главное — возможность играть! Тренироваться против сильных баскетболистов можно вечно, игру это не заменит. На тренировке можно ошибаться, в игре ошибка будет стоить дорого.

— По итогам чемпионата Европы наша команда девушек до 18 лет заняла высокое четвертое место. Но еще на групповом этапе случился необъяснимый проигрыш венгеркам с разницей в 40 очков. Что это — симптомы болезни или несчастный случай?

— Венгерки все попали, у наших ничего не летело. А как еще можно объяснить единичный проигрыш при сравнительно удачном итоговом результате? У вас есть объяснение?

— Изъяны в подготовке, психология.

— Молодые игроки, у которых не нашлось в тот момент лидера, который потащил бы их в этом матче. Плюс нехватка опыта. Но отойти после такого поражения и добраться до полуфинала — это в первую очередь классная работа тренерского штаба.