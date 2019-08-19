«Быть примером для всех и никогда не сдаваться». У Блатта неизлечимая болезнь

Имя Дэвида Блатта очень много значит для спорта. Особенно для российского. Американский тренер-кудесник, выигравший со сборной России первое золото Евробаскета в современной истории и первую медаль Олимпиады, во многом перевернул отношение к иностранным специалистам, которых до его назначения в мужскую баскетбольную сборную считали варягами.

Блатт не говорил на русском, но его понимали все. Собственно, его до сих пор любят и тепло встречают, когда он с «Олимпиакосом» приезжает на матчи Евролиги. Он стал своим. Блатт до сих пор часть сборной России. Любой состав нашей сборной болельщики и по сей день равняют по его стандартам качества, взятыми за идеал.



Он был лояльным, но при этом требовательным и жёстким в управлении. Даже игроки, которых он отцеплял от команды в последний момент, никогда не жаловались. Момент показательный. С каждым у него был налажен личный контакт. Именно поэтому сборную Блатта называют не иначе как «сборной друзей». При нём статус национальной команды вырос в глазах самих спортсменов, приезжавших в команду с радостью.

У Блатта диагностировали рассеянный склероз

К Дэвиду Блатту часто журналисты применяли фразу «счастливчик». Он пришёл в сборную России и сделал её лучшей в Европе и одной из лучших в мире. С «Маккаби» Блатт выиграл Евролигу. А уж когда с ним заключил контракт «Кливленд» и через какое-то время туда вернулся Леброн Джеймс, стало понятно, что и за чемпионский титул в НБА он будет бороться.



С НБА не получилось. После отличного сезона и выхода в финал 2015-го, Блатт был уволен с поста главного тренера. Его команда находилась на первом месте в конференции и это решение вызвало шквал критики. Кто-то искал возможность спекулировать на возможном конфликте с Леброном, но экс-тренер сборной России искал варианты продолжения карьеры. Говорилось даже, что он вот-вот придёт в ЦСКА. Но он выбрал «Олимпиакос». Больших побед не было, но всем казалось, что тренер выжидает предложения из НБА, чтобы вновь возглавить команду из сильнейшей лиги мира.

Поставьте Блатту памятник! Мужская сборная России в матче за бронзовые медали олимпийского баскетбольного турнира обыграла Аргентину, вырвав победу в концовке благодаря великолепной игре Алексея Шведа и Виталия Фридзона.

Открытое письмо Дэвида Блатта 19-го августа шокировало тех, кто знал американского специалиста. В нём он сообщил об обнаруженном у него первично-прогрессирующем рассеянном склерозе. «Чемпионат» приводит перевод письма.

«Иногда жизнь швыряет нас в ситуации, которые мы не можем объяснить и понять причины. В таких ситуациях ты должен сделать выбор, который проверит твой истинный характер.



Несколько месяцев назад врачи поставили мне диагноз: первично-прогрессирующий рассеянный склероз. Это болезнь, которая имеет много форм и у всех людей проявляется по-своему. Это заболевание аутоиммунной системы, которое может и во многом поменяет качество вашей жизни и способность выполнять даже самые обычные функции такими способами, которые всегда казались вам нормальными.

Блатт: говорю России не "прощай", а "пока"! Дэвид Блатт официально покинул сборную России. Спустя считаные минуты после обнародования этой новости Зураб Читая побеседовал с ним.

Когда я преодолел первоначальные шок и боль, которые охватили меня, понял, что моя жизнь теперь изменится. Но в это же время принял твёрдое решение не сдаваться. Я собираюсь приспособиться к новой ситуации, изыскать пути для продолжения своей как можно более обычной жизни. Первое, что я сделал – вспомнил свою тренерскую методику решения проблем и преодоления трудностей. Это мой трёхшажный процесс: 1) в чём проблема? 2) почему это произошло? 3) Как это можно исправить?».



Проблема заболевания в моём случае и возрасте будет проявляться в первую очередь в слабости ног: усталость, проблемы с равновесием, слабость. Это реальные проблемы для меня. Я определил специальный режим по укреплению мышц. Стараюсь быть более активным. Я бросаю вызов себе в тех вещах, которые кажутся простыми для многих, но будут сложными для меня. Я работаю и спрашиваю с себя больше, чем ранее.

Почему это произошло? Причины этой болезни не установлены. Не имея какой-то конкретной причины человек должен принять это и сосредоточиться на том, что использовать все имеющиеся ресурсы для улучшения состояния. Сегодня и в будущем. Легко впасть в депрессию. Эта борьба нескончаема, потому что нет лекарства, способного вылечить тебя от этой болезни. Есть люди, у которых проблемы ещё более серьёзные. Каждый должен сражаться в собственной битве. Все должны быть мужественными и никогда не сдаваться.



Как нам это исправить? Мы составим план, будем усердно работать каждый день. Не опуская голову. Будем искать способы для улучшения или поддержания, будем воспитывать сами себя.

Я был благословлён большим количеством хороших и любящих людей вокруг. Те, кто поддерживает, помогает и понимает, что хоть я и выгляжу и функционирую немного по-другому, но я всё ещё тот же человек. И они не дают мне забыть этот факт даже в моменты, когда я подавлен и обескуражен. Жалость к себе способствует упадку, от которого трудно оправиться.



Я тренер, моя работа — учить и вдохновлять людей. Снижение подвижности или ловкости движений не повлияет на мои возможности продолжать заниматься этими вещами. Мне повезло, что вокруг меня прекрасные врачи, доктора. Они понимают мою ситуацию и помогают мне с ней справиться. Как я могу жаловаться? Я не могу этого делать и не буду. Это напрасные усилия. Если я требую от своих игроков и персонала быть лучшей версией себя, то должен просить и даже требовать от себя делать тоже самое.



Великий Джон Вуден однажды сказал: «Все получится у того, кто в любой трудности видит возможность». Моё состояние – не пикник. Но у многих оно тяжелее. Моя обязанность – быть примером для всех и никогда не сдаваться».