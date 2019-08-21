«Плакать не надо». Вот такая сборная России едет на Кубок мира

Предпоследняя тренировка сборной России перед отъездом в Китай, не обещала сенсаций. Окончательный состав тренерский штаб назовёт после последнего, закрытого для прессы, занятия. Однако же на два вопроса ответы мы должны были получить.

Первое — в каком состоянии пребывает центровой сборной Джоэл Боломбой. Увы, наш талантливый форвард, который одинаково успешно действует как под кольцом, так и на периметре, с грустным лицом сидел на стульчике в гражданской одежде. На вопрос о самочувствие, заданный корреспондентом «Чемпионата» Надеждой Перепечко, Джоэл ответил: «Ещё не тренируюсь, по-прежнему беспокоит нога».

Главный тренер российской дружины Сергей Базаревич, отвечая на вопрос о Боломбое, был смущён.

«Процентов на 90 Боломбой не сможет принять участие в Кубок мира. Травма? Даже не знаю, как это назвать, это к медикам обратиться надо», — посетовал наставник. Что же это за травма такая, которая и не травма. И насколько жизнеспособны те 10 процентов, которые оставил для нашей надежды Базаревич?

Уже после тренировки нам удалось ещё раз пообщаться с Джоэлом, но никакой новой конкретной информации мы не получили. Надеемся, к старту сезона парень придёт в норму.

— Я получил повреждение неделю назад. К сожалению, вряд ли смогу помочь сборной России в Китае. Я каждый день тренировался, все вроде бы шло нормально. Но что поделаешь? Буду изо всех сил поддерживать ребят и восстанавливаться под присмотром врачей ЦСКА.

Но не всё нам расстраиваться, друзья. Самым приятным открытием было присутствие на площадке Михаила Кулагина. Ехать на Кубок мира без габаритного чистого центра, да ещё и без опытного разыгрывающего защитника было бы совсем грустно. Михаил с командой, работает в общей группе, значит, физическую форму подтянет. Вот вам видео подтверждение, друзья.

Наглядным был эпизод, в котором Никита Курбанов показательно бомбардировал кольцо трёшками. По сути, именно ему предстоит закрывать позицию центра. А поскольку мы имели уже возможность увидеть, как это выглядит на практике, наивно было бы полагать, что этой информацией не обладают и тренерские штабы наших соперников. В ключевых матчах главным козырем сборной России должна стать работа на периметре.

Об этом, кстати, после тренировки говорил и сам Базаревич, лукаво намекнув на некоторые тактические тонкости, но не стал их раскрывать.

— В связи с тем, что состав у нас совершенно не такой, как мы рассчитывали, мы меняем акценты в игре, пытаемся играть по-другому. Учитывая, что у нас молодые разыгрывающие, мы пытаемся сместить акценты на других игроков. Будем разыгрывать изнутри, если это вам о чём-нибудь говорит. Увидим ещё два матча с сильным соперником. Хотя, там Аргентина, посмотрим, как нам быть с этой игрой. Что им показывать, а что – нет.

Мы вышли на Кубок мира, не все команды туда попали. Мы вышли без игроков Евролиги! У нас были люди, которые были лидерами на протяжении долгого времени, сейчас их нет. Мы едем на турнир в статусе четвёртой команды Европы, хотя от прежнего состава не осталось ничего. Мы отобрались на чемпионат мира, что уже очень круто, нас там 10 лет не было. Мы надеемся порадовать болельщиков в стране, я говорю не про результат, и нас, как коллектив, как команду, — подытожил рулевой сборной.

Сам Никита, кстати, сделал весьма подробный разбор ситуации и рассказал, на что следует делать упор для достижения позитивного результата.

— Наверное, упор должен быть на нашу мобильность. Да, у нас средний размер баскетболистов, назовём его так. В данных условиях, проявлять нужно бойцовские и характерные качества. В принципе, демонстрировать тот баскетбол, который показали в игре с Италией, когда вернулись после +17. Когда мы проявили характер, когда вся пятёрка боролась, защищалась. Играли такую смешанную защиту. Там тоже было преимущество в размере и большие помогали маленьким, а маленькие – большим. В данной ситуации, когда у нас нет ярко выраженного центрового, скажем так, главного большого, будем помогать друг другу. Что ещё делать?

Было некоторое беспокойство и о здоровье Сергея Карасёва, он не так активно тренировался, в основном, занимался бросковой работой. Но игрок развеял все опасения и тоже говорил о мобильности, которая должна помочь сборной в борьбе за выход в плей-офф Кубка мира.

— Сегодня восстанавливался. Немного натер ноги в игре с финнами. Но я готов. Понятно, что такой длительный период без игр сказывается. Но как раз через игры во время подготовки ты набираешь форму, восстанавливаешь баскетбольное чутье. Все будет хорошо.

Последние игры показали, что дальние броски – одно из наших главных оружий. Быстрый отрыв, агрессивная защита, дальние броски и постоянное давление на соперников. Перед стартом турнира у нас два спарринга. Игра с аргентинцами будет проверка для нас, на что мы способны. Посмотрим, что из себя представляет Аргентина, какая у них тактика, во что они играют. От этого матча и будем в первую очередь отталкиваться, готовиться к игре уже в группе на Кубке мира.

С испанцами тем более интересно сыграть. Это одни из главных фаворитов всего Кубка, поэтому полезно на их фоне проверить свои силы. Мы сами для себя главный соперник. Все будет зависеть от нас. С каким настроем мы выйдем, как будут гореть глаза. В нашей ситуации вообще бессмысленно говорить о силе соперника, просто надо выходить и показывать, на что мы способны.

Владимир Ивлев здорово проявил себя в последних матчах. Решать, конечно, тренерскому штабу, но на позиции тяжёлого форварда он может обеспечить глубину состава, как минимум. А потому, нет ничего странного, что именно Владимир не видит трагедии в том, что в Китай не едет Боломбой.

— Его и так последние три игры не было. Как играли без него эти игры, так и сейчас играем, по старой схеме. Ничего нового. Если мы не будем командой, у нас точно ничего не получится. Компенсировать отсутствие лидеров, ключевых игроков можно только желанием и самоотдачей. Больше ничем.

Прекрасно резюмировал все расклады партнёров по сборной Семён Антонов. Закончив призывом не только к партнёрам, но и к болельщикам.

— Будем сражаться без него, что нам остается. Плакать точно не надо. Надо ехать и играть на максимуме. Понятно, что потом можно будет говорить о проблемах с составом, но мы будем стараться выжать максимум из того состава, что у нас есть. У нас хороший сплав опыта и молодости. Спортивная злость и наглость молодых ребят должна нам помочь. Главное, не плакать.

Мы едем в Китай без номинального центрового. Владимир Ивлев, Никита Балашов, Артем Забелин — большие молодцы, делают свою работу хорошо. Так случилось, от травм никто не застрахован. В других сборных тоже есть потери, в некоторых командах лидеры тоже не примут участие в Кубке мира.