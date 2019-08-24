31-летний австралиец за 5 минут деклассировал баскетбольную сборную США

Американская сборная ещё не добралась до Китая, а уже успела доставить массу хлопот чиновникам из ФИБА, стать объектом насмешек и критики у себя на родине и местами оскандалиться. Начнём с того, что звёзды НБА первой величины, а следом и второго эшелона отказались ехать с Греггом Поповичем покорять Китай. И первую категорию мы понять можем. Следующим летом дрим-тим отправится в Японию на Олимпийские игры. И там будут все – Никита, Стас, Гена… Точнее, Стивен, Леброн и Кармело сотоварищи.

И какой резон им размениваться на заурядный по их меркам чемпионат мира, на котором олимпийскую путёвку завоюет команда, собранная из игроков G-лиги. Именно они, на секундочку, и завоевали континентальную путёвку в Китай. Звёзды же второго порядка отказывались уже по совсем шкурным интересам. Зачем людям с миллионными контрактами и тяжёлым насыщенным сезоном поездка в Китай на малозначительный для них турнир? На Олимпиаду всё равно поедут другие парни.

В итоге, убиваться в первые две недели сентября под крылом легендарного тренера отправились молодые ребята, которых на родине сразу обозначили самым слабым составом сборной США в истории. Вернёмся к самой конторе ФИБА. На официальном сайте организации есть забавный проект. Это рейтинг, который составляется на основе контрольных матчей. Так вот, по итогам минувшей недели возглавила его… сборная Сербии.

Авторы этого неформального рейтинга припомнили американцам даже поражение в двусторонке от тех парней из G-лиги, которые упоминались выше. Дальше – больше. Первый матч против австралийцев закончился натуральным скандалом. Местные аборигены, забившие до отказа 52-тысячную арену, в полный голос возмущались тем, что их всех наглым образом обманули. Надувательство они видели в том, что не опознали на паркете ни одного из тех, ради кого собственно и были выложены немалые деньги.

Зрители матча Австралия — США получили компенсацию из-за отсутствия звёзд НБА

«Кто эти люди на площадке?» — задавались в социальных сетях австралийцы. Дело приняло настолько глобальный оборот, что представителям ФИБА пришлось в экстренном порядке принимать решение о компенсации. Да-да, они вернули людям деньги. Часть денег. Негодовали, кстати, не только простые болельщики. Рассел Кроу опубликовал гневный пост в своём «твиттере», выразив удивление тем, за какое место он выложил кругленькую сумму. «$1500 за этот вид?! Вы шутите надо мной» — вопрошает именитый актёр.

Тот матч, к слову, звёздно-полосатые выиграли с разницей в 16 очков. И вот наступил вечер 24 августа. В Мельбурне на «Марвел Стадиум» во второй раз за двое суток собралась 52-тысячная толпа. И на сей раз довольными остались все пришедшие на игру болельщики. История противостояния двух этих сборных насчитывает 55 лет. И ни разу австралийцы не брали верх над национальной дружиной США. Но всё когда-то случается впервые.

Сборная США по баскетболу проиграла впервые с 2006 года

На протяжении трёх четвертей американцы спокойно контролировали ход матча, никуда особенно не рвались, победа на классе казалась закономерным исходом. Против была вся команда Австралии. Но особенно по этому поводу расстарались защитник Пэтти Миллс и центровой Эндрю Богут. Первый набрал 30 очков за матч, 13 из них – в четвёртой четверти, а второй – 16 очков, 9 подборов и 4 результативные передачи.

Какое безумие творилось на арене в концовке матча, вы можете увидеть на этом видео. Полагаю, даже те випы, что сидели на пластиковых стульчиках непосредственно у площадки были полностью удовлетворены увиденным.

В определённой степени историческим этот матч стал не только потому, что австралийцы впервые обыграли «непобедимых». Сама американская дружина не проигрывала в официальных турнирах и товарищеских матчах с 2006 года. Предстоящий чемпионат обещает стать для Поповича и его парней испытанием, с которым можно и не справиться. Нет, олимпийскую лицензию они добудут, наверное, а вот добраться до финала будет очень непросто.

Ну что ж, поздравим австралийцев и нас всех. Чемпионат мира обещает нам большие интриги.