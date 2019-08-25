Американские СМИ не ждут ничего хорошего от чемпионата мира.

«Уже австралийцы знают, как побеждать США». В Америке смирились со своей сборной

Поражение сборной США в матче со сборной Австралии (94:98) стало, безусловно, событием в баскетбольном мире. 13 лет «звездно-полосатые» не проигрывали в баскетболе. Последний раз такое несчастье случилось с ними 1 сентября 2006 года, когда они уступили Греции в полуфинале чемпионата мира (95:101).

31-летний австралиец за 5 минут деклассировал баскетбольную сборную США Скандалы сопровождают американцев весь август. Команда Поповича рискует провалить чемпионат мира?

Австралийцы радуются победе как дети. Главный баскетбольный болельщик сборной Австралии Расселл Кроу сначала плевался ядом по поводу своего места на арене в Мельбурне, за которое он отдал полторы тысячи долларов (интересно, австралийских?). Но после игры включил режим гладиатора и в своем стиле порадовался победе.

«Австралия обыграла США в баскетболе. Фантастический результат»

Ну а что американцы? Американцы разводят руками. Тон большинства публикаций примерно одинаков: «Ну что вы хотите, играем теми кто есть. Другой сборной у нас нет и уже не будет». Согласитесь, очень напоминает нашу ситуацию. Но это американцы, на секундочку.

USA Today: «До начала чемпионата мира неделя, а Соединенные Штаты к борьбе за золото не готовы. В этом матче мы все прекрасно увидели, что австралийцы послали миру месседж. — услышали знакомую риторику футбольные болельщики из России. — Что хочет показать наша команда, непонятно пока никому».

Коллеги из NBC Sports уже начали стелить соломку под главного тренера Грегга Поповича.

«У Грегга нет Леброна, нет Карри, нет Хардена. Зато есть задача — отобраться на Олимпиаду в Токио. Выполнить ее тренер должен с той командой, которая у него сейчас есть. Нашего уровня должно хватить на тех, кто будет выходить против нас на паркет».

Отчаянными пессимистами на их фоне выглядят ребята из столичной Washington Post: «Чемпионат мира начинается уже на следующей неделе. Тем временем, настоящих претендентов на чемпионство становится только больше. Свои амбиции на золото подтверждает Сербия, Грецию поведет MVP сезона Адетокунбо. Не прочь влезть в медали французы. А теперь еще и австралийцы знают, как побеждать Соединенные Штаты Америки» — сокрушаются журналисты.

В CBS Sports главные надежды возлагают лишь на одного человека — главную звезду нынешней сборной США, разыгрывающего «Бостона» Кембу Уокера.

«В игре, в которой сборная США периодически жестко проваливалась, единственный участник Матча всех звезд НБА Уокер часто выручал ее. Да, он не смог привести нас к победе, но он точно зарекомендовал себя как один из лидеров этой команды».

Bleacher Report нагнетает и без того тревожную ситуацию вокруг американской сборной, поднимая вопрос: а что с Кайлом Кузмой? Не выбит ли из и так «обескровленного» состава травма лодыжки еще и его?

«Любая потеря кого-то из игроков станет окончательным приговором для сборной на этом турнире».

Но как и в сборной России, в этом году худшие опасения почти всегда сбываются. После новости о потери Кузмы печали в американских СМИ станет еще больше.

Короче говоря, традиционный американский оптимизм поднял лапки вверх в отношении своей баскетбольной сборной на предстоящем чемпионате мира и уже стал напоминать русский фатализм. Ну хоть где-то мы стали похожи.