Великий чемпион по сумо забросил трёхочковый бросок. Баскетболисты в восторге

Вы всё ещё не верите, что главная сила в современном баскетболе это трёхочковый бросок? Вам нужно ещё больше доказательств? Кажется, мы нашли ещё одно доказательство мировой популярности самого дорогого броска в баскетболе.

В преддверии Кубка мира в Китае много стран проводит товарищеские матчи, на которых каждая сборная решает свои задачи. Главная и глобальная цель – попасть на Олимпиаду в Токио, которая пройдёт следующим летом.



Японцы – очень прагматичный народ. Конечно, они понимают, что победить в баскетбольном турнире домашних Игр будет нереально. А вот выступить сильно, предельно внимательно подготовившись, это посильно. В конце концов, пример Великобритании в этом вопросе показательный. Их женская баскетбольная сборная в прямом смысле дралась с российской за год до Олимпиады в Лондоне и всё-таки проиграла. А теперь спокойно занимает куда более высокие места, чем наша.



Но от темы не отвлекаемся. Японцы в эти дни проводят товарищеские матчи. Интерес со стороны болельщиков огромный. Полная арена зрителей, да и соперник вполне серьёзный. Сборная Германии пусть и не является топовой в мировом рейтинге, но уже давно считается крепким орешком.



И вот перед матчем с немцами на паркете появились борцы сумо. Вид спорта, который особенно почитается в стране Восходящего Солнца, как выяснилось, очень близок к баскетболу. Два действующих ёкодзуна (высшее звание в сумо) вышли на паркет и продемонстрировали свои умения.



Хакухо Сё решил бросать с линии штрафного броска и первые попытки ему явно не удавались. Публика эмоционально поддерживала без преувеличения великого чемпиона. И взорвалась аплодисментами, когда мяч достиг цели.



Следующим кольцо атаковал Какурю Рикидзабуро. Но он уже стоял за линией трёхочкового броска.

Первая попытка была очень близкой, а вторая так и вовсе идеальной. Игроки сборной Японии, судя по их реакции, были удивлены невероятной техникой исполнения. В 34-летнем сумоисте 150 кг веса, но, кажется, он вполне способен приносить пользу и в баскетболе.



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После своих бросков и овации публики, оба сумоиста признались в шутку, что с детства мечтали стать баскетболистами. Собственно, Хакухо Сё действительно в детстве занимался баскетболом, а также принимал участие в соревнованиях по лёгкой атлетике. Он родился в Монголии и при росте 192 сантиметра вполне мог сделать себе карьеру игрока. Но выбрал другой вид спорта и стал лучшим сумоистом в мире. Интересно было бы посмотреть на то, как он играет сейчас. Бросок вроде имеется, с силой и ловкостью тоже нет проблем. Так может японцы просто показали своё оружие для домашней Олимпиады?