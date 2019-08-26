Маша ушла от Рыжего из «Иванушек», чтобы помочь России поехать на Олимпиаду

Мужская сборная России уже долетела до Китая. У команды Сергея Базаревича осталось всего два контрольных матча (26 и 28 августа) до старта Кубка мира, от которого будет зависеть, поедет ли команда на Олимпиаду в Токио.
Одним из тех, кто обладает потенциалом для того, чтобы стать лидером сборной, является Андрей Зубков. Форвард долгое время играл в Краснодаре и даже был капитаном. После на несколько сезонов переехал в «Химки», а летом сменил Подмосковье на Санкт-Петербург.
К персоне Зубкова со стороны СМИ в последнее время интерес огромный. Причём зачастую не совсем спортивные издания пытаются узнать о баскетболисте интересные факты. Всё дело в фотографии, которую Андрей выложил во время летнего отдыха в США. Отношения с Марией Григорьевой-Апполоновой (Банковой) теперь не слухи, а факт.
Догадаться об истинной причине активности журналистов по отношению к Зубкову легко. Его возлюбленная известна в мире шоу-бизнеса. Она 16 лет была замужем за солистом группы Иванушки International Андреем Григорьевым-Апполоновым. На её аккаунт в «Инстаграме» подписано более 700 тыс. человек – это в разы больше, чем сумма подписчиков у всех баскетболистов нашей сборной. Так что по праву можно говорить, что Мария – одна из самых известных болельщиц сборной России.
В её профиле пока не нашлось фотографий с баскетбольных площадок, но на игры «Химок» (как и на московские матчи сборной России) она приезжала регулярно. Нет сомнений, что важнейший турнир в Китае пройдёт под её пристальным вниманием.
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