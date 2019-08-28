Россия привезла Испании 19 очков. Вы всё ещё не верите в наших парней?

Месяц подготовки к Кубку мира подошёл к концу. Ещё несколько недель назад всем нам казалось, что за месяц у нас организуется команда мечты, способная удивлять. Собственно, два года назад наша сборная очень ярко выступила на Евробаскете и своей игрой посрамила всех скептиков. Оказалось, что в России есть баскетбол. И наши звёзды вполне себе конкурентоспособны на мировом уровне.

Перечислять всех тех, кого сборная России лишилась за месяц подготовки, наверное, нет смысла. Это точно не добавит позитива. Достаточно сказать, что за три дня до старта мирового первенства из 14 имеющихся игроков, трое (Платунов, Сопин, Мотовилов) ни разу за сборную не играли. Только в товарищеских матчах. Напомним, что на турнир можно заявить 12 человек, а значит как минимум один из новичков точно попадёт.

«Плакать не надо». Вот такая сборная России едет на Кубок мира А главный тренер напоминает, что команда пробилась в Китай без игроков Евролиги.

В Китае сборная России уже несколько дней и даже успела провести товарищеский матч против Аргентины. Мы проиграли много (21 очко), мы проиграли по делу, но позитивные моменты объективно были.



Последний товарищеский матч. Соперник самый титулованный из всех, кто был у наших парней этим летом. Матч с Испанией – выпускной экзамен. Помимо того, что Сергею Базаревичу элементарно нужно было определиться с итоговой заявкой на турнир, сборной предстояло пройти проверку одним из самых агрессивных нападений.



Испанцы начали в своём стиле. Опытнейший и звёздный Рубио не только сам шёл в проход, но и искал передачами партнёров. Среди которых, правда, не было двух звёзд: Марк Газоль и Руди Фернандес пропускали матчи из-за проблем со здоровьем. Нас это совсем не волновало. Сборная Серджио Скариоло в любом составе опасна, а их претензии на медали не обсуждаются.

«Задавайте вопросы тренеру!». Почему Понкрашова не берут в сборную России «Ипотека» и «четыре зарплаты» давно не при чём. У сборной проблемы с первым номером, но опытного игрока брать не хотят.

Россияне начали встречу вторым номером, но уже через несколько минут счёт сравнялся. Игра не была сверхрезультативной, промахивались много и те, и другие. Но парни в форме сборной России смогли потихоньку отрываться. Базаревич не форсировал игру, понимая силу оппонента, способного за несколько минут создать 5-7-10 очков отрыва.



Когда в конце второй четверти наши в очередной раз перехватили мяч, стало понятно, насколько внимательно разобрал тренерский штаб ошибки в игре против Аргентины. Испанцы буквально не знали что делать. Их атака была лишена движения и главным фактором этого стали внимательные действия игроков сборной России.

Мы не обладаем размером, но сегодня мы не проиграли щит, регулярно подчищая его в нападении, где заработали приличное количество очков второго шанса. Мы не самая быстрая команда, но Воронцевич, Фридзон, Курбанов разгоняли быстрый отрыв. Именно такой игры хотел Сергей Базаревич и говорил об этом ещё до отъезда в Китай. Кажется, сегодня мы видели ту игру, в которую будет играть наша команда после 31-го августа.

Не ждали? Россия в сильно урезанном составе берёт трофей в Италии Швед возвращается в сборную, верим в Диму Кулагина, в тренерский штаб и в то, что пробьёмся на Олимпиаду в Японию.

Вторая половина началась с дальнего попадания Фридзона, который полностью оправдывал звание капитана и вёл за собой всю команду. Испания всё ещё не могла разгадать нашу защиту, а Воронцевич средним попаданием сделал разницу двузначной.

Мотовилов, как главный сменщик Кулагина-младшего, тоже не стеснялся брать игру на себя. Да, в самом начале не получалось и он даже допустил промах из под кольца. Но в третьей четверти забил трёху, доведя разницу до неприличных «+18». На площадке в это время была только сборная России.



Опасный звоночек прозвенел уже в заключительной десятиминутке. Мы пропустили пару дальних бросков и очень долго не могли забить. В это время (и это очень приятно) наши парни неплохо защищались и не опускали руки. Соперник подбирался. Товарищеский матч, говорите? Даже в них никто не хочет проигрывать.



Решающим моментом стали дальние выстрелы всё того же Фридзона, Мотовилова и наконец нашедшего бросок Карасёва. Разница вновь увеличилась и вплотную приблизилась к двадцатке. Кажется, система Базаревича работает. Да, у нас нет звёзд, но все же знают, что организация бьёт класс.