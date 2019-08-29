Как Россия будет побеждать на чемпионате мира? Так, как громила Испанию!

После яркой победы над Испанией тренерский штаб сборной России огласил окончательную заявку на Кубок мира. Места среди 12 игроков не нашлось Артёму Забелину и Александру Платунову. Отсутствие в завке последнего в определённой степени стало неожиданностью… Защитник «Пармы» сильно начал домашний турнир, в его действиях была какая-то непонятно откуда взявшаяся уверенность.

Хотя, казалось бы, человек несколько дней в главной команде страны, а в юниорские сборные он вызвался отнюдь не так часто. Наверное, на решение коуча повлияла травма стопы, которую получил Платунов по ходу турнира в Вероне. После выздоровления Александр получал игровое время, но уже не в тех объёмах.



С Забелиным же всё просто. Сергей Базаревич не видел его в своей системе. Это чисто тренерское решение. Забелин изначально был на подхвате и получал бы игровые минуты только в том случае, если бы сборная резко начала нуждаться в центровом.



Собственно, на сайте РФБ в новости про итоговую заявку все игроки разбиты на три группы по амплуа, а в центровые записаны Евгений Валиев и Владимир Ивлев. Чтобы понимать, насколько наши «центровые» таковыми не являются, стоит сказать, что на сайтах своих команд («Химки» и «Локомотив-Кубань») парни всё ещё (как всегда) значатся форвардами. Федерационный сайт понять можно. Ну кого-то же нужно было записать в центровые?

США отказали Харден и Дэвис? За Россию на ЧМ могут сыграть пацаны из Суперлиги Григорий Мотовилов, Андрей Сопин, Александр Платунов. Об этих парнях вы не слышали, но они уже в сборной России и могут поехать в Китай.

И если бы проблемы были только с комплектованием «больших». Ровно месяц назад мы предположили, что кто-то из трио Сопин — Планутов — Мотовилов может отправиться в Китай. Тогда такой расклад выглядел, скажем прямо, маловероятным, но после травм Кулагина и Шведа реальным виделось любое развитие событий. В итоге в розыгрыше у нас Михаил Кулагин, который только набирает оптимальные кондиции после перелома стопы, полученного в игре за ЦСКА зимой.

Наша сборная имеет свой стиль. Это главное, что можно сказать после всех девяти товарищеских матчей. Сергей Базаревич любит играть быстро, и это, как показал матч с испанцами, начало получаться. Встреча с Аргентиной немного выбивается из колеи, потому что в ней не получалось примерно ничего. Но до этого у российской сборной был сложнейший перелёт и, возможно (подчёркиваем!), это могло сказаться.

Как будет играть сборная России на Кубке мира?

Наша сборная не обладает звёздными защитниками. От «маленьких» в первую очередь требуется уверенность при выводе мяча, организация атаки и цепкая защита. Поэтому ждать, что защитники в стиле Алексея Шведа будут решать ситуации в одиночку, не стоит.

Россия привезла Испании 19 очков. Вы всё ещё не верите в наших парней? Испанцы — главный фаворит чемпионата мира в Китае, но команда Базаревича не оставила им шансов.

Базаревич сказал на последней открытой тренировке: «Мы будем разыгрывать изнутри». Что это значит? Это значит то, что мы видели в игре против Испании, когда Карасёв, Курбанов, Фридзон, Антонов и даже Воронцевич после подбора на своём щите с дриблингом бегут в зону атаки. Есть возможность – беги. Здесь главное физические кондиции, которые позволят отрабатывать на обоих сторонах. С ними, вроде бы, всё в полном порядке. Ну и ещё один важный момент – уметь принять правильное решение на скорости. Может быть, это выглядит просто и логично на бумаге, но когда ты несёшься на всей скорости, сохранять голову холодной непросто.

Мы будем бросать издали. Наверное, это главное оружие сборной России. Броском крайне непросто управлять, но во всех контрольных матчах мы бросали много. В первой игре против Иордании на радостях и при своей публике наши парни установили рекорд сборной России по количеству выпущенных дальних бросков – 38. Попали 16, и это второй результат в истории российской команды. Больше (18) получала лишь Болгария, и это (внимание!) было в начале 2019-го. Кстати, тому самому Ирану, которому мы умудрились проиграть, сборная России выбросила 35 трёх.

Правда, стоит обязательно отметить тенденцию. Сборная России любит бросать издали, но количество бросков неуклонно снижается. Во-первых, физические кондиции игроков уже близки к максимальным и они готовы идти в контакт. Во-вторых, игроки стали дорожить мячом и теперь почти всегда дальняя попытка это подготовленный бросок. Зачастую открытый.

«Плакать не надо». Вот такая сборная России едет на Кубок мира А главный тренер напоминает, что команда пробилась в Китай без игроков Евролиги.

Каждое поражение в товарищеском матче находило правильную реакцию у тренерского штаба. Особенно это было заметно после неудачи в матче против Ирана, где всю защиту россиян затоптал один 218-сантиметровый гигант с опытом выступления в НБА. После такого фиаско абсолютно каждый игрок любого амплуа прибавил в желании идти на щит и забирать мяч.

Последний матч против испанцев удивил. Со стороны могло показаться, что соперник просто вальяжно ходит по паркету. Только стоп, у них же тоже через два дня начинается Кубок мира. Так почему же они решили повалять дурака? А Рубио, наверное, из праздного любопытства устроил выволочку арбитру и получил технарь. Наши ребята были предельно уверены в собственных силах, знали, что и как делать, регулярно перехватывали мячи, оказываясь именно в правильном месте и времени.



Состав определён. До турнира несколько дней, которые будут потрачены на подготовку к первому сопернику. График матчей и сама группа у нас более чем проходимые. Первый соперник – Нигерия, второй – Южная Корея. Последний матч первого группового этапа сыграем с аргентинцами, которые хоть и переиграли нас в контрольном матче, но не показали какого-то космического уровня баскетбола.