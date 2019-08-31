Наши девушки — сильнейшие в Европе. Знакомьтесь с героинями!

Российский женский баскетбол этим летом кидает то в жар, то в холод. С одной стороны, провал взрослой женской сборной России на Евробаскете и облом с Олимпиадой, с другой — реальные успехи девчонок в сборных младших возрастов. Серебро чемпионата Европы для девушек до 20 лет и выход в финал юниорского Евробаскета (до 16 лет) — те самые лучики света, без которых было бы совсем грустно этим холодным летом.

Команда, которую привез в Македонию Александр Ковалев (кстати, один из претендентов на пост главного тренера взрослой женской сборной после отставки Олафа Ланге), — это девушки 2003-2004 годов рождения, то есть им по 15-16 лет. Самой младшей — и вовсе 14.

Ну и что вообще может быть самым крутым вызовом? В хоккее Канада, в баскетболе — Литва. И надо же было такому случиться, что в финале нам выпали именно литовские девушки. И вариантов у соперниц не было никаких. Разложили на весь матч, и в концовке просто забрали своё. Помогаем скаутам WNBA, эти девчата не затеряются и за океаном.

Состав

Защитники

Мария Андрущенко (16 лет, рост — 178 см)

Уроженка Сургута, Маша может смело называть себя воспитанницей «Спартака». Но только не московского, а подмосковного — из баскетбольного города Видное. С 2014 по 2018 год она занималась баскетболом именно в этой школе. В прошлом году перебралась в Москву — в знаменитое училище олимпийского резерва №4 имени А.Я. Гомельского.

Мария Андрущенко (16 лет, рост — 178 см) Фото : @andrushchenko_8_6

Сабрина Довнар-Запольская (15 лет, рост — 169 см)

Еще одна воспитанница видненского баскетбола родилась в Ижевске, жила в Анапе, где занималась сразу двумя видами спорта — баскетболом и легкой атлетикой. И лишь после переезда в 10-летнем возрасте в столицу окончательно отдала сердце игре с мячом. Сначала занималась в школе баскетбола «Тимирязевская», затем перешла в интернат подмосковной «Спарты&К».

Сабрина Довнар-Запольская (15 лет, рост — 169 см) Фото : jumpball.ru

Вероника Логинова (16 лет, рост — 172 см)

Сегодня одноклубница Марии Андрущенко по УОР №4 им. А.Я. Гомельского, москвичка Вероника Логинова прошла суровую школу спортучилища №56 в Гольяново, района Москвы, куда лишний раз человеку, не знающему тонкости административного деления столицы, лучше не заходить. А вот Веронику вряд ли чем-то напугаешь.

Вероника Логинова (16 лет, рост — 172 см) Фото : @nika_logs

Яна Пашковская (16 лет, рост — 178 см)

Одна из самых опытных баскетболисток в составе сборной России. Участница прошлогоднего Евробаскета (6-е место), воспитанница красноярского баскетбола Яна провела полноценный сезона за «Енисей-2», где за 44 игры показала неплохую статистику — набирала в среднем за игру 15,7 очка, 5,6 подбора и 2,4 передачи. После отличного выступления на Евробаскете шансы на то, что юная баскетболистка дебютирует в этом сезоне за основную команду «Енисея», стали еще выше.

Яна Пашковская (16 лет, рост — 178 см) Фото : @_malaya_23__

Яна Эльберг (15 лет, рост — 177 см)

Уроженка Курска, воспитанница местного баскетбола выступает за юниорскую команду курского «Динамо». Несмотря на совсем юный возраст, Яна уже успела отличиться на крупном международном турнире — в составе сборной России до 16 лет завоевала этим летом бронзовые медали Европейского юношеского Олимпийского фестиваля в Баку. Кстати, вместе с Яной Пашковской.

Яна Эльберг (15 лет, рост — 177 см) Фото : @elberg_y_10

Форварды

Анастасия Бочарова (16 лет, рост — 185 см)

Анастасия родом из Волгограда, начинала свой баскетбольный путь в местной СДЮСШОР №2. В 2017 году переехала в Москву, сейчас учится и играет, как и несколько других девчонок из этой сборной, за УОР №4 им. А.Я. Гомельского. По итогам этого сезона была признана самым ценным игроком Первенства России среди юниорок 2003 г.р. Награду получила из рук самого Андрея Кириленко.

В полуфинальном матче против испанок (64:60) стала самой результативной в нашей команде — набрала 18 очков. По манере игры и комплекции очень напоминает Марию Вадееву.

Анастасия Бочарова (16 лет, рост — 185 см) Фото : picoshots.com/bochaaa_12

Карина Комарова (15 лет, рост — 186 см)

Уроженка Первоуральска (бывший закрытый город Свердловск-44) выступала за Спортивную школу олимпийского резерва по игровым видам спорта из Щелково. Сейчас игрок команды 2004 г.р. «Спарты&К» (Видное).

Карина Комарова (15 лет, рост — 186 см) Фото : moscowbasket.com

Анастасия Олаири Косу (14 лет, рост — 183 см)

Самая младшая в составе сборной России, но при этом одна из главных звездочек в этой команде. Плоть от плоти продукт курского баскетбола. Трехкратный MVP Первенства России среди девушек 2004 г.р., то есть девчонок на год старше Косу.

Отец Насти родом из Нигерии, профессионально играл в баскетбол, выступал в Испании. По ее словам, в его родословной были даже вожди африканских племен. Собственно, само имя Олаири переводится как «дочь вождя».Настя стала MVP чемпионата.

Анастасия Олаири Косу (14 лет, рост — 183 см) Фото : picoshots.com/olainca_21

Анастасия Одинцова (15 лет, рост — 184 см)

Начала свой путь в баскетболе в 10 лет, воспитанница детско-юношеской школы вологодской «Чевакаты». Сейчас вместе с Сабриной Довнар-Запольской выступает за команду 2003 г.р. УОР №3 в Видном. Кстати, в прошлом году в составе этой команды вологжанка стала чемпионкой России и получила звание «Лучшего тяжелого форварда» среди девушек своего года рождения. Стоит ли говорить, что в своем родном городе она уже стала суперзвездой.

Анастасия Одинцова (15 лет, рост — 184 см), на фото справа Фото : picoshots.com/odintsova.56

Центровые

Кристина Савкович (16 лет, рост — 184 см)

Еще одна москвичка в составе сборной России. В баскетболе с шести лет. Необъятные просторы интернета хранят интервью 12-летней Кристины, которое она дала одной московской районной газете, с интригующим названием — «Длинная школьница из Бибирева забрасывает мячи в корзину лучше всех в России». За четыре года, прошедших с того интервью, баскетболистка училища имени Гомельского пробила себе дорогу в сборную и финал Евробаскета.

Кристина Савкович (16 лет, рост — 184 см) Фото : picoshots.com/kristina_savkovic_

Анастасия Болдырева (16 лет, рост — 193 см)

Самая высокая баскетболистка сборной. Воспитанница московской СШОР №49 «Тринта» им. Ю.Я. Равинского. По итогам минувшего сезона центровая вошла в символическую пятерку Первенства России среди юниорок 2003 г.р. Кстати, как и разыгрывающая Довнар-Запольская и тяжелый форвард Одинцова.

Анастасия Болдырева (16 лет, рост — 193 см) Фото : picoshots.com/ana.bldrv

Валерия Яковлева (15 лет, рост — 186 см)

Баскетболистка родом из небольшого городка Нелидово Тверской области тренируется и выступает за московскую СШОР №71 «Тимирязевская», в составе которой стала серебряной призеркой чемпионата России в своем возрасте.

Валерия — очень разносторонняя девушка: занималась художественной гимнастикой и танцами, получала музыкальное образование, играет на аккордеоне.

Валерия Яковлева (15 лет, рост — 186 см) Фото : picoshots.com/valeriya_0013

Особых проблем до четвертьфинала наша команда не испытала, немного пободавшись лишь с венгерками. Самый легкий матч на этом турнире и вовсе был сыгран в первом матче плей-офф — датчанки были уничтожены почти с 50-очковым преимуществом. А вот дальше начались настоящие испытания. В четвертьфинале подопечные Александра Ковалева лишь на последних секундах матча вырвали победу у латвиек. А в полуфинале выходили против испанок вообще в статусе аутсайдеров. Если не считать валидольную концовку, когда испанки вернули себя к жизни с «минус 13», игра наших девчонок приятно удивила своей командностью и запредельной самоотдачей.

Лучшими у россиянок стали Косу, Бочарова и Пашковская.