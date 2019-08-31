Сборная России по баскетболу играет ключевой матч с Нигерией. «Чемпионат» следит за тем, что творится на арене и рядом с ней. Не пропустите!

Чемпионат мира по баскетболу. Важнейший матч России, проигрывать нельзя! LIVE

06:15. Сергей Базаревич рассказал о том, насколько команда сплотилась во время подготовки к чемпионату мира.

06:00. Сборная России стартует на чемпионате мира матчем против сборной Нигерии. Мы не будем рассказывать вам о том, сколько игроков национальная дружина потеряла за время подготовки к мундиалю…

Как Россия будет побеждать на чемпионате мира? Так, как громила Испанию! Провели аналитику и думаем, что Россия имеет хорошие шансы успешно пройти оба групповых этапа.

Нашим соперникам всегда сложнее жить. Так вот, у Нигерийцев не готов играть лучший игрок атаки.

Лидер нигерийцев тренировался по индивидуальной программе перед матчем с Россией

Накануне наша сборная провела тренировочное занятие. Парни выкладываются, стараются и готовы биться.

Семён Антонов поделился мнением о том, что Китай — не рай для жизни.

Более того, мы разобрали ситуацию, когад можно избежать такой расклад, но он пока нейтралным не выглядит.