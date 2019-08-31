Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уфа» — «Оренбург». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Статьи /

Чемпионат мира по баскетболу 2019: Россия – Нигерия, трансляция матча

«Чемпионат»
Чемпионат мира по баскетболу. Важнейший матч России, проигрывать нельзя! LIVE
Сборная России по баскетболу играет ключевой матч с Нигерией. «Чемпионат» следит за тем, что творится на арене и рядом с ней. Не пропустите!
Баскетбол / ЧМ по баскетболу 2019 0

06:15. Сергей Базаревич рассказал о том, насколько команда сплотилась во время подготовки к чемпионату мира.

06:00. Сборная России стартует на чемпионате мира матчем против сборной Нигерии. Мы не будем рассказывать вам о том, сколько игроков национальная дружина потеряла за время подготовки к мундиалю…

Как Россия будет побеждать на чемпионате мира? Так, как громила Испанию!
Провели аналитику и думаем, что Россия имеет хорошие шансы успешно пройти оба групповых этапа.

Нашим соперникам всегда сложнее жить. Так вот, у Нигерийцев не готов играть лучший игрок атаки.

Лидер нигерийцев тренировался по индивидуальной программе перед матчем с Россией

Накануне наша сборная провела тренировочное занятие. Парни выкладываются, стараются и готовы биться.

Семён Антонов поделился мнением о том, что Китай — не рай для жизни.

Более того, мы разобрали ситуацию, когад можно избежать такой расклад, но он пока нейтралным не выглядит.

Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент