Чемпионат мира по баскетболу. Важнейший матч России, проигрывать нельзя! LIVE
Сборная России по баскетболу играет ключевой матч с Нигерией. «Чемпионат» следит за тем, что творится на арене и рядом с ней. Не пропустите!
06:15. Сергей Базаревич рассказал о том, насколько команда сплотилась во время подготовки к чемпионату мира.
06:00. Сборная России стартует на чемпионате мира матчем против сборной Нигерии. Мы не будем рассказывать вам о том, сколько игроков национальная дружина потеряла за время подготовки к мундиалю…
Как Россия будет побеждать на чемпионате мира? Так, как громила Испанию!
Провели аналитику и думаем, что Россия имеет хорошие шансы успешно пройти оба групповых этапа.
Нашим соперникам всегда сложнее жить. Так вот, у Нигерийцев не готов играть лучший игрок атаки.
Лидер нигерийцев тренировался по индивидуальной программе перед матчем с Россией
Накануне наша сборная провела тренировочное занятие. Парни выкладываются, стараются и готовы биться.
Семён Антонов поделился мнением о том, что Китай — не рай для жизни.
Более того, мы разобрали ситуацию, когад можно избежать такой расклад, но он пока нейтралным не выглядит.
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