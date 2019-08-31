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Чемпионат мира по баскетболу 2019, Россия победила назло судьям

Россия победила назло судьям
Игорь Барышев
Судьи из Ирака и Мексики душили сборную России. Не на тех напали!
Рассказываем о трёх эпизодах, когда россияне не просто выжили, а переломили ход матча и странные судейские решения.
Баскетбол / ЧМ по баскетболу 2019 0

Чемпионат мира только стартовал, но тема судейства уже начинает напрягать. Все бы ничего, но прелести странного судейства первой почувствовала на себе именно российская сборная. Матч с Нигерией обслуживала интернациональная бригада судей из таких экзотических баскетбольных стран как Япония, Мексика и Ирак.

По ходу игры неоднократно эмоционально высказывал свои претензии людям в сером главный тренер Сергей Базаревич. После игры много вопросов к ним осталось как у болельщиков, так и у игроков сборной. Андрей Воронцевич и вовсе назвал судей «мертвяками, которые свистят фигню всякую». Главной претензией российского форварда стали постоянные свистки судей при малейшем контакте с нигерийскими игроками.
— Мы же не волейболисты, которые через сетку друг от друга стоят. У нас контактный вид спорта. — посетовал на судейскую «плюшевость» в отношении силовой борьбы Воронцевич. — Но я верю в лучшее, надеюсь, они перестроятся по ходу чемпионата.

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Судейские чудачества в матче Россия — Нигерия начались в третьей четверти, когда судейская бригада активно включилась в игру и решила ее обострить по максимуму.

6-я минута третьей четверти

Курбанов получил фол на защитнике нигерийской сборной Ннамди Винсенте. Винсент, которого поджимало время, выполнял бросок с дуги. Прикрыть его бросился Курбанов. Понять, где усмотрел касание мексиканский рефери Бермудес, невозможно.

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10-я минута третьей четверти

Разыгрывающий Андрей Сопин отметился шестью секундами на площадке, фолом на сопернике и разбитой губой. Нигериец Джош Окогие за три секунды до сирены успел выбросить мяч из-за дуги. Сопин, попытавшийся заблокировать бросок, не только получил по голове от защитника, но и схлопотал фол от иракского судьи Аль-Шуваили, находившегося в нескольких метрах от эпизода.

Поддушивать россиян иракец и мексиканец продолжили и в заключительной четверти. На их фоне третий арбитр из Японии оказался самым вменяемым.

9-я минута четвертой четверти

Звездный форвард нигерийской сборной Аль-Фарук Амину полез под кольцо, прошел Воронцевича, но Андрей Зубков на подстраховке абсолютно чисто выбил мяч из рук нигерийца. Но раздался уже привычный свисток и судьи выписали россиянину фол.

Верить в перестройку, даже судей, на которую надеется Воронцевич, конечно, можно. Но надежд этих на качественное судейство мало. Дело в том, что напряженные отношения между ФИБА и Евролиги привели к тому, что на китайском чемпионате мира нет ни одного арбитра, работающего на матчах лучшей лиги европы. Так что судейство в сегодняшнем матче России и Нигерии — это всего лишь начало. Есть подозрение, что без скандалов, связанных с судьями, на этом чемпионате мира не обойдется.

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