Судьи из Ирака и Мексики душили сборную России. Не на тех напали!

Чемпионат мира только стартовал, но тема судейства уже начинает напрягать. Все бы ничего, но прелести странного судейства первой почувствовала на себе именно российская сборная. Матч с Нигерией обслуживала интернациональная бригада судей из таких экзотических баскетбольных стран как Япония, Мексика и Ирак.
По ходу игры неоднократно эмоционально высказывал свои претензии людям в сером главный тренер Сергей Базаревич. После игры много вопросов к ним осталось как у болельщиков, так и у игроков сборной. Андрей Воронцевич и вовсе назвал судей «мертвяками, которые свистят фигню всякую». Главной претензией российского форварда стали постоянные свистки судей при малейшем контакте с нигерийскими игроками.
— Мы же не волейболисты, которые через сетку друг от друга стоят. У нас контактный вид спорта. — посетовал на судейскую «плюшевость» в отношении силовой борьбы Воронцевич. — Но я верю в лучшее, надеюсь, они перестроятся по ходу чемпионата.
Судейские чудачества в матче Россия — Нигерия начались в третьей четверти, когда судейская бригада активно включилась в игру и решила ее обострить по максимуму.
6-я минута третьей четверти
Курбанов получил фол на защитнике нигерийской сборной Ннамди Винсенте. Винсент, которого поджимало время, выполнял бросок с дуги. Прикрыть его бросился Курбанов. Понять, где усмотрел касание мексиканский рефери Бермудес, невозможно.
10-я минута третьей четверти
Разыгрывающий Андрей Сопин отметился шестью секундами на площадке, фолом на сопернике и разбитой губой. Нигериец Джош Окогие за три секунды до сирены успел выбросить мяч из-за дуги. Сопин, попытавшийся заблокировать бросок, не только получил по голове от защитника, но и схлопотал фол от иракского судьи Аль-Шуваили, находившегося в нескольких метрах от эпизода.
Поддушивать россиян иракец и мексиканец продолжили и в заключительной четверти. На их фоне третий арбитр из Японии оказался самым вменяемым.
9-я минута четвертой четверти
Звездный форвард нигерийской сборной Аль-Фарук Амину полез под кольцо, прошел Воронцевича, но Андрей Зубков на подстраховке абсолютно чисто выбил мяч из рук нигерийца. Но раздался уже привычный свисток и судьи выписали россиянину фол.
Верить в перестройку, даже судей, на которую надеется Воронцевич, конечно, можно. Но надежд этих на качественное судейство мало. Дело в том, что напряженные отношения между ФИБА и Евролиги привели к тому, что на китайском чемпионате мира нет ни одного арбитра, работающего на матчах лучшей лиги европы. Так что судейство в сегодняшнем матче России и Нигерии — это всего лишь начало. Есть подозрение, что без скандалов, связанных с судьями, на этом чемпионате мира не обойдется.
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