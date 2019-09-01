«Я не понимаю — судьи что, правил не знают?»

Сборная России с победы стартовала на чемпионате мира по баскетболу в Китае. Матч с нигерийской сборной получился непростым, а концовка и вовсе валидольной. Сергей Тараканов поделился впечатлениями от этой встречи и назвал аспекты, в которых необходимо прибавлять подопечным Сергея Базаревича.

— Сергей Николаевич, уже отошли от матча?

— Да, волнительно было. У нас сейчас здесь в Ухане почти три часа ночи, пытаюсь заснуть, пока не очень получается.

— Была информация днём, что какие-то проблемы с аккредитациями у журналистов возникли перед матчем. Китайские полицейские даже не хотели пускать на арену вашего коллегу Романа Скворцова.

— У Скворцова до сих пор нет полноценной аккредитации. Почему-то организаторы затянули весь этот процесс. У него пока временная аккредитация, но, слава богу, проблем с доступом на стадион нет. На суровых китайских полицейских он мне точно не жаловался.

— Давайте об игре. О чём подумали, когда мы получили «минус 8» от нигерийцев в четвёртой четверти? Не было ощущения, что дальше будет только хуже?

— Были опасения, потому что уже случались прецеденты, когда наша команда сдавали отрезки и потом уже не возвращалась. Но то, что сейчас в команде есть такие опытные игроки, которые прошли уже многое на топовом уровне — Курбанов, Воронцевич, Фридзон, в меньшей степени Кулагин, Зубков, — безусловно, сыграло свою роль. Зубков вообще сейчас в очень хорошей форме! Ребята не сломались, перетерпели, плюс глупости нигерийцев, которые они совершили, ошибки их главного тренера, совершенно очевидные, и удача — всё сложилось в нашу пользу.

Восхитительная победа! Нас били нигерийцы и судьи, но Россия прорвалась Россияне одержали первую за девять лет победу на чемпионате мира. Все решилось в концовке в стиле НБА.

— Нигерия чем-то удивила?

— Нигерийцы показали безалаберный баскетбол — игру, которая может похоронить любую команду, а может и их самих. Что и случилось. С точки зрения индивидуальностей, таланта в этой команде больше. Но наша команда опытнее и умнее, поэтому победа осталась за нами.

— Базаревич как тренер переиграл своего коллегу?

— Раз выиграл — значит переиграл. Матч вытащили игроки, но Базаревич верил в определённых игроков и вовремя выпускал их на площадку. Я бы по-другому выстраивал игру, наверное. Но я не тренер. Если сравнивать с наставником сборной Нигерии, то Базаревич однозначно заместитель Фила Джексона.

— Мотовилов перегорел?

— Конечно. Это его первый матч в жизни на чемпионате мира. Возможно, это его первый матч в карьере против такой цепкой защиты, которую выстроили нигерийцы, в том числе и против него конкретно. Здесь они повели себя как стервятники на падаль. Почувствовав слабость и неуверенность, стали жёстко действовать против молодого баскетболиста — давили, простора не давали. То же самое происходило и с Кулагиным, кстати. Но у Миши просто больше опыта, и он справлялся. Нигерийцы за счёт этой защиты очень много мячей внизу выцарапали. Мотовилов просто морально оказался не готов к такому давлению, не хватает ему пока опыта. Но дальше ему будет легче. Тем более впереди тренировочный матч с корейцами, где он получит больше игрового времени и к Аргентине будет готов. С ней тоже можно и нужно бороться. Иначе Кулагина просто физически не хватит. Да, сейчас он набрал форму, до этого никак не смотрелся. Но ему в любом случае нужен будет отдых.

— У Андрея Сопина, который так «удачно» вышел на шесть секунд в конце третьей четверти, ещё будут шансы?

— Да, Сопин очень агрессивно вошёл в игру. Но, кстати, на самом деле я бы наказал нигерийского игрока, который намеренно опускал руки на голову Сопина и явно играл на травму, разбил ему губу. Дело в том, что Андрей изначально понимал свою роль в команде — он должен выходить и давать отдых лидерам. Он единственный чистый разыгрывающий в команде, который не нацелен на набор очков. Его задача — отзащищаться, вывести мяч, организовать атаку. Ему 22 года, игра на ЧМ вообще огромный успех для парня из Суперлиги. Играть он, конечно, будет не так много. Но у него есть важная роль в команде и какие-то шансы он ещё обязательно получит.

— Готов ли к роли лидера Карасёв?

— Пока нет. В последние минуты, когда он вставал на линию, было видно, что ему тяжело, что он никак не может найти свою игру, которой он был известен. Надеюсь, что он всё-таки проснётся и переборет себя, как это случается с хорошими игроками. Он нужен!

— Обратил внимание, что вы персонально за него болеете, переживаете.

— Я просто понимаю, насколько важна его роль в команде. Это один из двух остроатакующих и забивающих игроков, которые могут создавать себе позиции. Второй — Кулагин. Поэтому если он добавит, в сочетании с другими классными игроками (Воронцевич, Зубков, Фридзон) команда станет ещё сильнее. Тот же Виталий Фридзон — несмотря на то что ему не хватает физики, за счёт опыта и желания он всё время в борьбе, забивает, собирает подборы. Сейчас, когда нет чётко сконцентрированной атакующей силы, как это было бы со Шведом, набор очков равномерно распределяется между всеми игроками. Это вообще хорошая ситуация и явный признак налаженной командной игры. Да, не феерической, но трудовой, рабочей.

— Воронцевич говорил после матча, что явного лидера в команде сейчас нет, игра строится вокруг всей команды. Ещё он говорил о странном судействе, которое было в матче. Вы на это тоже обратили внимание?

— Совершенно очевидно, что класс судей на чемпионате мира очень неровный. Известный конфликт ФИБА и Евролиги привёл к тому, что дефицит хороших качественных судей ощущается. Сегодня меня возмутили два свистка. Первый — когда Курбанову дали фол на «разножке». Это ещё в моей юности было, когда я играл, защитников за такие «разножки» наказывали. Однажды один известный игрок такую «разножку» мне сделал, у меня запястье было сломано. Я мимо него пролетал, он ножки выставил, я упал в пол, а мне ещё и фол за это дали. Поэтому я болезненно на такие вещи реагирую. Здесь судьи просто купились на уловку нигерийца.

Судьи из Ирака и Мексики душили сборную России. Не на тех напали! Рассказываем о трёх эпизодах, когда россияне не просто выжили, а переломили ход матча и странные судейские решения.

Второй момент — когда на Карасеве совершили неспортивный фол, но судьи зачем-то пошли его смотреть на видеоповторе. Зачем его вообще надо было смотреть? Мяч ещё не выброшен, время не включилось, атакующий игрок пошёл на Карасёва — это стопроцентный неспортивный фол по сегодняшним правилам. И не надо было ничего смотреть даже. Я не понимаю — судьи что, правил не знают? Есть претензии. Хотя справедливости ради надо сказать, что, когда Михаил Кулагин прихватил нигерийца, тому дали фол в нападении. Это тоже было не совсем справедливо в отношении нигерийцев.

— Есть опасения, что в дальнейшем таких случаев некачественного судейства будет только больше.

— Их будет много, несомненно. Но к финальной части ФИБА просто выберет получше судей из тех, что есть, и будет их больше задействовать. Понятно, что уровень судей из таких стран, как Мексика или Ирак, может отличаться от уровня судей, которые судят каждую неделю по два-три матча в сильных чемпионатах. Но это данность. С этим нужно жить и меньше обращать внимания.

— Следующий матч с корейцами уже в понедельник. Почему вы считаете его тренировочным? Неужели корейцы так слабы?

— На мой взгляд, Корея — это сборная второй лиги. Это очевидно, но я надеюсь, что никакого шапкозакидательства у наших игроков не будет. Корейцам нечего выигрывать у российской команды. В первую очередь из-за недостатка мастерства, роста, уровня и опыта. Предполагаю, что это станет разминочной игрой перед битвой с главным соперником по группе — Аргентиной. Я очень не хочу ошибиться.