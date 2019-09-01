«Нигерия будто на просмотре была». Так вот почему Россия победила?

Жеребьёвка чемпионата мира была благосклонна к сборной России. Весь цвет мирового баскетбола сосредоточился на противоположной сетке. Со сборными США, Литвы, Сербии, Испании, Австралии и другими грандами мы можем встретиться начиная с четвертьфинального этапа. И крайне важно было обыграть в стартовом матче Нигерию, сборную, в которой играют парни из НБА. И парням Базаревича удалось одержать эту, самую важную на данном этапе, победу.

Своими впечатлениями от игры сборной поделился с нами экс-форвард сборной России Никита Моргунов.

— Сколько нервов вы потратили, смотря дебютный матч нашей сборной на Кубке мира?

— Безусловно, это была напряженная игра, которая заставила понервничать. Против Нигерии тяжело играть, поскольку все игроки очень атлетичные, быстрые, физически сильные. Но их проблема – командная работа. Наши ребята проявили хладнокровие в тех моментах, когда это было крайне важно. В то время как игроки соперника были как будто на просмотре в какой-то команде. Хотя стоит отметить, что в составе нигерийцев есть игроки по-настоящему мирового уровня.

Восхитительная победа! Нас били нигерийцы и судьи, но Россия прорвалась Россияне одержали первую за девять лет победу на чемпионате мира. Все решилось в концовке в стиле НБА.

— Кого можно назвать героем первого матча в нашей команде?

— Не хотелось бы выделять кого-то одного. Это командная победа. Целый ряд игроков повлияли в той или иной мере на результат. Андрей Воронцевич, прежде чем получить пятый фол, забивал тяжелейшие мячи, полезно отрабатывал в защите. Было видно, что у него есть опыт подобных турниров. Команде требовалась опора и он не подвёл.



Евгений Бабурин забросил важный трёхочковый, очень хорошо защищался. Курбанов солидно сыграл. Зубков замечательно провёл матч, особенно были необходимы его обостряющие проходы под кольцо. Михаил Кулагин очень уверенно начал матч и концовку провёл на высоком уровне, забил важные штрафные. Он знал, что нужно делать, брал на себя ответственность, шёл в проход и заставлял оппонентов нарушать на себе правила.

— Можно ли говорить, что сборная России играла хорошо?

— В эмоциональном плане, да. Мы сыграли хорошо. Важность этой победы сложно переоценить. Начинать так крупный турнир эмоционально проще. От этой победы в том числе будет зависеть итоговое расположение команд в группе и выход в следующий раунд. Неважных побед на Кубке мира попросту не бывает.

«Я не понимаю — судьи что, правил не знают?». Почему Россию засуживают Олимпийский чемпион ОИ-1988 Сергей Тараканов удивлён уровнем судейства и ошибками тренера сборной Нигерии.

— Как вы объясните невзрачную игру от наших молодых: Сопина и Мотовилова?

— Разницу между товарищескими матчами и настоящей игрой чемпионата мира все должны прочувствовать. У ребят недавно был дебют в сборной, а теперь это дебют в матче Кубка мира. Вообще, хочу сказать, что так сильно и широко товарищеские матчи сборной России раньше не освещались в прессе. Уж я-то знаю.

Чемпионат мира требует определённого опыта. Хотя бы, например, такого, что ты иногда сталкиваешься с таким баскетболом, с которым никогда раньше не сталкивался. И вот здесь вот будет очень интересно посмотреть за игрой с Южной Кореей. Этот соперник, который постоянно обостряет, постоянно атакует из-за дуги. Очень высокий процент попадания, очень высокая скорость и очень много заставляют соперника играть в защите.

У нас в команде не так много игроков, имеющих опыт выступления против команды типа корейской. Будет даже интересно, поскольку Мотовилов, выступающий за «Спартак» из Владивостока, вполне может иметь больше опыта в игре против корейских баскетболистов.

Судьи из Ирака и Мексики душили сборную России. Не на тех напали! Рассказываем о трёх эпизодах, когда россияне не просто выжили, а переломили ход матча и странные судейские решения.

На матч против Кореи будет очень интересно посмотреть. Нам всё равно нужно будет побеждать во что бы то ни стало. Дадим им разбросаться, дадим побежать и цепко защищаться – будут проблемы. Если сыграем предельно разумно, предельно сконцентрировано, то вне всяких сомнений – наш класс выше.

— Андрей Воронцевич довольно однозначно высказался в адрес арбитров матча, назвав их «мёртвыми», а их свистки «фигней». Вы согласитесь с ним?

— Я бы вообще не стал обсуждать. Отыграл две Олимпиады и два чемпионата мира и на каждом таком турнире сталкиваешься с тем, что интерпретация того или иного эпизода у представителей разных континентов разная. Просто скажу, что в конце матча арбитры были последовательны в своих решениях. Где-то кто-то мог увидеть ошибку, но лично мне с экрана так не показалось.



— Тренерский штаб получает пятёрку за такую победу?

— Меня очень радует настрой ребят, их готовность. При этом тренерский штаб не форсирует, не играет одной пятёркой, разделяя нагрузку почти равномерно среди всех. Показательно, что после тайм-аутов, наша команда всегда меняла игру и ход встречи. Тренеру удаётся возвращать в правильное русло.



— Сергей Базаревич сродни дирижёру, который знает кого и когда подключить?

— Если не брать в расчёт тех, кто травмирован, на данный момент в команде 12 лучших игроков в России. Они представляют Россию. Не вижу, чтобы мы заранее собирались сдаваться. И это касается любого соперника.