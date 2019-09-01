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Чемпионат мира по баскетболу 2019: У России шикарная командная работа

Чемпионат мира по баскетболу 2019, Курбанов
Марат Арасланов
«Нигерия будто на просмотре была». Так вот почему Россия победила?
Прославленный форвард сборной России Никита Моргунов отметил положительные моменты в игре сборной России на чемпионате мира.
Баскетбол / ЧМ по баскетболу 2019 0

Жеребьёвка чемпионата мира была благосклонна к сборной России. Весь цвет мирового баскетбола сосредоточился на противоположной сетке. Со сборными США, Литвы, Сербии, Испании, Австралии и другими грандами мы можем встретиться начиная с четвертьфинального этапа. И крайне важно было обыграть в стартовом матче Нигерию, сборную, в которой играют парни из НБА. И парням Базаревича удалось одержать эту, самую важную на данном этапе, победу.

Своими впечатлениями от игры сборной поделился с нами экс-форвард сборной России Никита Моргунов.

— Сколько нервов вы потратили, смотря дебютный матч нашей сборной на Кубке мира?
— Безусловно, это была напряженная игра, которая заставила понервничать. Против Нигерии тяжело играть, поскольку все игроки очень атлетичные, быстрые, физически сильные. Но их проблема – командная работа. Наши ребята проявили хладнокровие в тех моментах, когда это было крайне важно. В то время как игроки соперника были как будто на просмотре в какой-то команде. Хотя стоит отметить, что в составе нигерийцев есть игроки по-настоящему мирового уровня.

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Россияне одержали первую за девять лет победу на чемпионате мира. Все решилось в концовке в стиле НБА.

— Кого можно назвать героем первого матча в нашей команде?
— Не хотелось бы выделять кого-то одного. Это командная победа. Целый ряд игроков повлияли в той или иной мере на результат. Андрей Воронцевич, прежде чем получить пятый фол, забивал тяжелейшие мячи, полезно отрабатывал в защите. Было видно, что у него есть опыт подобных турниров. Команде требовалась опора и он не подвёл.

Евгений Бабурин забросил важный трёхочковый, очень хорошо защищался. Курбанов солидно сыграл. Зубков замечательно провёл матч, особенно были необходимы его обостряющие проходы под кольцо. Михаил Кулагин очень уверенно начал матч и концовку провёл на высоком уровне, забил важные штрафные. Он знал, что нужно делать, брал на себя ответственность, шёл в проход и заставлял оппонентов нарушать на себе правила.

— Можно ли говорить, что сборная России играла хорошо?
— В эмоциональном плане, да. Мы сыграли хорошо. Важность этой победы сложно переоценить. Начинать так крупный турнир эмоционально проще. От этой победы в том числе будет зависеть итоговое расположение команд в группе и выход в следующий раунд. Неважных побед на Кубке мира попросту не бывает.

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Олимпийский чемпион ОИ-1988 Сергей Тараканов удивлён уровнем судейства и ошибками тренера сборной Нигерии.

— Как вы объясните невзрачную игру от наших молодых: Сопина и Мотовилова?
— Разницу между товарищескими матчами и настоящей игрой чемпионата мира все должны прочувствовать. У ребят недавно был дебют в сборной, а теперь это дебют в матче Кубка мира. Вообще, хочу сказать, что так сильно и широко товарищеские матчи сборной России раньше не освещались в прессе. Уж я-то знаю.

Чемпионат мира требует определённого опыта. Хотя бы, например, такого, что ты иногда сталкиваешься с таким баскетболом, с которым никогда раньше не сталкивался. И вот здесь вот будет очень интересно посмотреть за игрой с Южной Кореей. Этот соперник, который постоянно обостряет, постоянно атакует из-за дуги. Очень высокий процент попадания, очень высокая скорость и очень много заставляют соперника играть в защите.

У нас в команде не так много игроков, имеющих опыт выступления против команды типа корейской. Будет даже интересно, поскольку Мотовилов, выступающий за «Спартак» из Владивостока, вполне может иметь больше опыта в игре против корейских баскетболистов.

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Рассказываем о трёх эпизодах, когда россияне не просто выжили, а переломили ход матча и странные судейские решения.

На матч против Кореи будет очень интересно посмотреть. Нам всё равно нужно будет побеждать во что бы то ни стало. Дадим им разбросаться, дадим побежать и цепко защищаться – будут проблемы. Если сыграем предельно разумно, предельно сконцентрировано, то вне всяких сомнений – наш класс выше.

Андрей Воронцевич довольно однозначно высказался в адрес арбитров матча, назвав их «мёртвыми», а их свистки «фигней». Вы согласитесь с ним?
— Я бы вообще не стал обсуждать. Отыграл две Олимпиады и два чемпионата мира и на каждом таком турнире сталкиваешься с тем, что интерпретация того или иного эпизода у представителей разных континентов разная. Просто скажу, что в конце матча арбитры были последовательны в своих решениях. Где-то кто-то мог увидеть ошибку, но лично мне с экрана так не показалось.

— Тренерский штаб получает пятёрку за такую победу?
— Меня очень радует настрой ребят, их готовность. При этом тренерский штаб не форсирует, не играет одной пятёркой, разделяя нагрузку почти равномерно среди всех. Показательно, что после тайм-аутов, наша команда всегда меняла игру и ход встречи. Тренеру удаётся возвращать в правильное русло.

— Сергей Базаревич сродни дирижёру, который знает кого и когда подключить?
— Если не брать в расчёт тех, кто травмирован, на данный момент в команде 12 лучших игроков в России. Они представляют Россию. Не вижу, чтобы мы заранее собирались сдаваться. И это касается любого соперника.

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