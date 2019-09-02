У Кореи был свой Леброн. Но Россия перемолола соперника командной игрой

Сборная России побеждает во втором матче подряд на Кубке мира по баскетболу и досрочно выходит из группы. А вы в это верили?

Второй матч на Кубке мира для сборной России должен был стать не менее важным. Отличия, правда, бросались в глаза и внушали оптимизм. Во-первых, это была игра после отличного старта и важной победы над Нигерией. Во-вторых, корейскую сборную (при всём уважении) нельзя ставить в один ряд с нашими африканскими оппонентами, обладающими игроками по-настоящему мирового класса.

Сборная Южной Кореи свой первый матч проводила против фаворита нашей группы — Аргентины. Да, проиграла крупно, но на то были объективные причины: соперник попал издали 17 (!) раз и делал это с высоким процентом (55). Корейцы не смогли нормально начать матч и быстро отпустили аргентинцев, катившихся по матчу размеренно. Тренер латиноамериканцев использовал всех своих игроков, но в последней четверти уровень концентрации немного снизился.

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Бояться в составе корейцев было кого. Никита Моргунов в интервью «Чемпионату» рассказывал о неудобном «восточном стиле» с большим количеством перемещений и дальних бросков. Но наш соперник обладал собственным Леброном. Сравнения с лидером «Лейкерс» носят фенотипический характер.

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А ещё форвард Гуна Ра набрал вполне леброновскую статистику против Аргентины – 31 очко + 15 подборов. Собственно, настоящее имя баскетболиста Рикардо Рэтлифф, он вырос в США и после того, как в 2012-м его не выбрали на драфте НБА, отправился в корейскую лигу, где стал настоящей звездой. Вопрос с принятием гражданства был делом времени. Ему 30 лет, и он определяет игру своей команды.

Но главными действующими лицами стартовых минут поединка, к большому счастью российских болельщиков, стали наши ветераны Андрей Воронцевич и Виталий Фридзон. В четыре руки они набрали 15 очков за четверть, добыли солидную разницу и казалось, что игра уже сделана. В какой-то момент режим «бей-беги» овладел сердцами баскетболистов, начавших тратить на атаку не более 5 секунд.

Не очень удачно вошёл в игру Григорий Мотовилов. Корейцы словно ждали появления на паркете молодого защитника, начав прессинговать его по всей площадке. Получилось. Возможно, это и стало каким-то толчком для корейцев. Соперник нашёл наконец кнопку активации своего лидера и Гуна Ра. Натурализованный американец доставил много проблем защите. По факту закрыть его один в один не смог ни Воронцевич, ни Ивлев, а в скорости ног ему уступал даже Зубков. Хорошо, что такой Ра был один.

Во второй четверти корейцы рванули 8:0, и от нашего отрыва не осталось и следа. Сценарий матча с Нигерией, словно сон, начинал проплывать в сознании. Корейцы не показывали ничего того, чего от них не ожидали, но показать свой более высокий класс мы по-прежнему не могли. На большой перерыв команды отправились при «+3» в пользу российской дружины. Не такого развития событий мы ждали.

Третья четверть началась с травмы Фридзона. Безобидный розыгрыш корейцев, перемещения, при которых наш капитан неудачно поставил ногу на паркет и подвернул голеностоп. Тревожно стало после того, как он попросил замену и прихрамывая отправился на дальний край скамейки запасных. Только этого не хватало! Терять капитана нельзя было ни при каких обстоятельствах.

В тот самый момент, когда можно было начать переживать по-настоящему, заработала защита имени Сергея Базаревича. Наши ребята организовали прессинг на своей половине.

Сработало!

Оторваться получилось так стремительно, что вопрос о победителе был снят уже к концу третьего игрового отрезка. Россияне наказывали соперника за ошибки, убегая в быстрый отрыв и набирая лёгкие очки. Корейцы же попали несколько раз из-за дуги, приближались, но какой-то реальной угрозы не представляли.

Вторая победа подряд позволила сборной России досрочно обеспечить себе выход в следующий этап, превратив следующий матч с Аргентиной в формальность с точки зрения турнирной борьбы. Но вряд ли найдётся хоть один человек в сборной, который не захочет взять реванш за крупное поражение в недавней контрольной игре.