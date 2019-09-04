Чемпионат мира по баскетболу. Россия докажет, что может бить грандов! LIVE

*** Россия — Аргентина, ОНЛАЙН МАТЧА ***
Чемпионат мира по баскетболу 2019, турнирные таблицы
Чемпионат мира по баскетболу 2019, расписание матчей
6:00. Сборная России одержала две победы в первом групповом этапе и обеспечила себе место в числе 16 лучших команд чемпионата мира по баскетболу. Что это для нас означает? Попадание в олимпийскую квалификацию. Как это будет выглядеть, мы рассказывали в этом материале.
Но это совсем не повод вешать кроссовки на гвоздь и отправляться на белые пески к изумрудному морю. Не для этого парни упорно тренировались последний месяц. Впереди возможность пробиться в четвертьфинал с первого места. Для этого необходимо обыграть Аргентину. Матч начнётся в 15:30 мск. Мы подробно расскажем обо всём, что будет происходить на площадке и за её пределами.
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