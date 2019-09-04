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Чемпионат мира по баскетболу 2019, Россия — Аргентина, трансляция матча

Чемпионат мира по баскетболу, Россия — Аргентина
«Чемпионат»
Чемпионат мира по баскетболу. Россия докажет, что может бить грандов! LIVE
Игроки сборной России победили в трёх матчах кряду и уверяют, что могут обыграть Аргентину. У нас — подробности игры и событий вокруг неё.
Баскетбол / ЧМ по баскетболу 2019 0

*** Россия — Аргентина, ОНЛАЙН МАТЧА ***

Чемпионат мира по баскетболу 2019, турнирные таблицы

Чемпионат мира по баскетболу 2019, расписание матчей

6:00. Сборная России одержала две победы в первом групповом этапе и обеспечила себе место в числе 16 лучших команд чемпионата мира по баскетболу. Что это для нас означает? Попадание в олимпийскую квалификацию. Как это будет выглядеть, мы рассказывали в этом материале.

В Китае России нужен только финал. Объясняем, как до него добраться
Любой иной результат оставит нам лишь призрачные шансы на участие в Олимпиаде-2020.

Но это совсем не повод вешать кроссовки на гвоздь и отправляться на белые пески к изумрудному морю. Не для этого парни упорно тренировались последний месяц. Впереди возможность пробиться в четвертьфинал с первого места. Для этого необходимо обыграть Аргентину. Матч начнётся в 15:30 мск. Мы подробно расскажем обо всём, что будет происходить на площадке и за её пределами.

ЧМ-2019 (м). Группа B. 3-й тур
04 сентября 2019, среда. 15:30 МСК
Россия
Не начался
Аргентина
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