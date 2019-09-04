Поражение на вес победы? Россия проиграла, но напугала и Аргентину, и судей

Мало кто верил в сборную России не только перед этим матчем, но и перед стартом турнира. Прогноз на матч Андрея Кириленко, который он дал «Чемпионату», многими был воспринят с иронией, но команда показала, что способна на многое.

«Мы знаем, что следующий турнир не пропускаем. Есть квалификация, можно сделать ещё один шаг. Это раз. Но сказав это, ты переходишь немного дальше. Я думаю, что команде это должно помочь. Перед турниром были огромные ожидания, нельзя было ударить в грязь лицом. Я думаю, что Аргентина в этой игре фаворит, но фаворит ненамного. Думаю, что если брать процентное соотношение, то это 55 на 45 или 60 на 40. Если мы будем сконцентрированы, мы можем эту игру взять. Это не то, как если бы мы вышли сейчас на игру с Америкой или Сербией, где было бы 80 на 20 шансы. Здесь более равные команды, мы же играли с ними», — отметил президент РФБ.

И оказался полностью прав.Три (!) минуты без очков, волнение чувствовалось не только в действиях наших парней, но и аргентинцев. Тем не менее первыми очки набрали наши соперники, да ещё и дуплетом. Быстрые фолы «поймал» Михаил Кулагин и отправился на скамейку, а Григорий Мотовилов, сменивший его на позиции первого номера, совершил две ошибки. Аргентинцы совершили рывок – 6:0, но наши парни не просто так отложили в сторону отпуска и пахали месяц на тренировочном сборе. К исходу седьмой минуты первой четверти счёт был 7:7…

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И да, команды играли в баскетбол. В вязкий, жёсткий и нервный. И после того как Скола присел на лавочку, аргентинцы совершили несколько потерь. А Андрей Воронцевич за 2.48 до первого перерыва вывел российскую дружину вперёд – 9:7. И это при том, что Кулагин с двумя фолами вынужден был присесть на скамейку, а Мотовилов — парень без какого-либо международного опыта. Но играли командой и, несмотря на судейские ошибки, закончили первую четверть, ведя в счёте – 17:12.

Вторая четверть началась с потерь Мотовилова и Карасёва. Именно в таких матчах, когда цена ошибки слишком велика, сказывается недостаток опыта. Чуть больше минуты понадобилось Сколе, чтобы сравнять счёт. 6 потерь за 11 минут игры – слишком много для матча с такой командой, как Аргентина. 15:0, за три с половиной минуты стартового отрезка второй четверти — это было болезненно. И 17:0, если считать набранные подряд очки. Ситуация усугубилась, когда Михаил Кулагин получил третье персональное замечание.

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И на площадке появился не Мотовилов, а Сопин. Андрей защищает цвета БК МБА, выступающего в Суперлиге… До этого момента на чемпионате мира он провёл на площадке 28 (!) секунд. Против Аргентины во второй четверти он отыграл 5.47. И вреда команде не нанёс. Тот случай, когда у тебя в составе нет двух основных разыгрывающих, Михаил Кулагин, который был бы третьим в идеальном мире, вынужденно присел на лавку, четвёртый первый номер пожарит и выходит «парнишка с района».

Игра россиян в первой четверти вызывала восхищение, второй игровой отрезок вернул нас на землю. Кадры речи наставника россиян Сергея Базаревича во время одного из тайм-аутов, конечно, в любой другой ситуации была бы неистово «запикана». Понять его можно, большая часть ошибок на площадке совершили Мотовилов и Карасёв. Те парни, от которых мы ждём прогресса, но пока имеем то, что имеем. Тем не менее на второй перерыв команды ушли с шести очковым преимуществом аргентинцев – 33:39.

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В третьей четверти уровень кошмара снизился, но и аргентинцы вышли на режим рабочей ситуации. Играем по счёту, не нагнетаем, но и не спускаем сопернику допущенные им ошибки. Россияне же после вдохновенной первой десятиминутки перешли к тяжёлой работе. Увы, по-прежнему Карасёв никак не может выйти хотя бы на средний требуемый уровень. Всё было невпопад, и, когда на площадке находились Сергей и Андрей, который не ошибался, но и не творил, складывалось ощущение, что сборная играла в меньшинстве. Как в хоккее – минимум 4 на 5…

Кулагин засиделся на скамейке и, как говорят в таких случаях, «замёрз». Затормозил быстрый прорыв, промазал трёху, у Воронцевича ни в какую не летели трёшки, а отрыв продолжал расти. Третья четверть закончилась с Сопиным в роли основного первого номера, едва не попавшим с сиреной со своей половины площадки и преимуществом аргентинцев в 13 очков. Как тут не вспомнить стартовый отрезок второй четверти?

На старте четвёртой десятиминутки погоню возглавил… Сопин! Андрей набрал 5 очков подряд, отдал классную передачу на Воронцевича и обеспечил комфортное отставание в 4 очка. За 4 минуты до сирены россияне и вовсе приблизились к сопернику на расстояние одной атаки. Несколько спорных судейских решений, конечно, притормозили нашу команду, но концовка у матча выдалась огненная.

Да, наши парни совершали ошибки, но и соперник был небезгрешен. А ещё небезгрешны были судьи. Да, все мы люди, но почему из матча в матч судейские ляпы случаются не в нашу пользу? Проиграли стартовый отрезок второй четверти, когда слишком поверили в свои силы, это большой минус. Есть ещё несколько минусов, но они очень легко могут обратиться в плюсы. Ни одного очка в матче не набрал Виталий Фридзон (это не шутка), Сергей Карасёв, Михаил Кулагин (и это тоже не шутка), Григорий Мотовилов и Евгений Валиев. Уж как минимум от двоих из этого списка мы ожидали по 4-5 баллов в копилку сборной.

Нам есть куда прибавлять, тренерский штаб умеет работать над ошибками. Мы можем пройти очень далеко. Если будем предельно собранны и судьи перестанут нас душить.