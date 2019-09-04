«На чемпионате мира такого быть не может». Кириленко о судействе сборной России

Сборная России потерпела первое поражение на Кубке мира. В обидной концовке матча, в котором мы вытащили сами себя за уши после 15-очкового рывка соперника во второй четверти, главная команда страны не смогла поставить точку. А могла. На ведущие роли вышел Андрей Сопин, который до этого за две игры в общей сложности провёл на паркете меньше минуты.

К счастью, большой беды не случилось. Поражение от Аргентины не помешает парням Сергея Базаревича пройти в следующий раунд, где им предстоит сразиться с Польшей и Венесуэлой. Но вот изменения в игре быть должны обязательно. Соперников типа Южной Кореи уже не будет. Хотя только ли игрокам сборной нужно прибавлять?

Поражение на вес победы? Россия проиграла, но напугала и Аргентину, и судей Сборная России большую часть матча играла без основного первого номера, но заставила Аргентину радоваться победе, добытой при помощи судей.

Уже после первого матча с Нигерией «Чемпионат» подробно разбирал ошибки арбитров. Никуда не делись они и во второй встрече, с корейцами. А после сегодняшнего матча не выдержал уже и президент РФБ Андрей Кириленко. Прославленный форвард сборной России редко когда позволял себе разговаривать с судьями, да и в качестве руководителя федерации старался фокусировать внимание на игре, а не на окружающих её вещах. Но в микст-зоне он сам поднял наболевший вопрос и был эмоционален.

Аргентина отскочила! Теперь Россия точно может обыграть кого угодно Россияне с парнем из Суперлиги на позиции первого номера едва не отняли первое место в группе у Аргентины.

«Мне очень радостно и хочется отдать должное нашей команде. В такой игре, когда 21 потеря, когда проваливаем 6 минут второй четверти и не можем перевести мяч на другую половину, мы всё равно остаёмся в игре, возвращаемся в неё и даём себе шанс выиграть её в концовке. Это радует. Но мне кажется порой, что 34 минуты мы играем как команда уровня чемпионата мира и высокого уровня, а 6 минут мы играем, как будто мы детская команда – не можем мяч вывести из своей зоны. Такие моменты немного расстраивают.

Сегодня Аргентина выиграла по делу, но у меня есть претензии к судейству. Очень большие. Я считаю, что на чемпионате мира не может быть такого уровня в определённых моментах. Опять же, не из-за судейства мы проиграли. Всё по делу, но есть моменты, которые вообще недопустимы. Не может один судья становиться героем игры и участвовать во всех эпизодах», — сказал Кириленко.