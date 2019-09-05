Отказал ЦСКА и вернул к жизни сборную России. Кто такой Сопин?

Бабушка рано отвела его в секцию футбола. Но Андрея его не взяли.

«Можете успокоиться по поводу Сопина. Он играл в баскетбол», — скажет после проигранного Аргентине матча Кубка мира главный тренер сборной Сергей Базаревич.

Сопин вышел во второй четверти и стал самым ярким игроком матча в составе сборной России. Первое интервью «Чемпионату» защитник дал ещё в Новогорске, когда сбор национальной команды только стартовал. Тогда казалось, что глаза защитника из Суперлиги горят от самой возможности быть среди лучших. О попадании на Кубок мира речи и не велось. Все понимали: он здесь, чтобы проникнуться атмосферой и помогать тренировочному процессу. Ошибались.

США отказали Харден и Дэвис? За Россию на ЧМ могут сыграть пацаны из Суперлиги Григорий Мотовилов, Андрей Сопин, Александр Платунов. Об этих парнях вы не слышали, но они уже в сборной России и могут поехать в Китай.

В Китай Сопин попал неожиданно. Показательный момент случился уже на первых товарищеских матчах в Москве. После удачного дебюта в национальной команде журналисты долго не могли понять, что это за фамилия такая и где играет никому не известный защитник — Андрей Сопин? Но к моменту оглашения состава коллегам пришлось изучить бэкграунд парня из Суперлиги, который почти вытащил матч с Аргентиной.

Россия во втором раунде чемпионата мира. Да, с пацанами из Суперлиги! Сборная России по баскетболу обыграла Южную Корею. Залогом успеха стала блистательная игра второй российской пятёрки.

Удивительно, но Сопин играет даже не в топовой команде Суперлиги. Его МБА можно отнести к крепким середнякам. Именно в этом клубе он провёл все годы своей профессиональной карьеры, после окончания спортивной школы «Тринта». В клубе отмечают, что, ещё будучи школьником, будущий игрок сборной стоял перед выбором: пойти в систему ПБК ЦСКА вместе с некоторыми товарищами по команде или начать карьеру в молодом и тогда ещё мало кому известном московском проекте ПБК МБА. Андрей сделал свой выбор и до сих пор остаётся верен своему выбору. Тот самый случай, когда количество игрового времени и веры в игрока тренерского штаба трансформируются в прогресс и развитие.

Поражение на вес победы? Россия проиграла, но напугала и Аргентину, и судей Сборная России большую часть матча играла без основного первого номера, но заставила Аргентину радоваться победе, добытой при помощи судей.

Бабушка Андрея Валентина Леонидовна Верковская изначально хотела отвести энергичного внука в секцию футбола.

— Мы рано повели Андрея на футбол, — вспоминает бабушка Андрея. — Он был подвижным, и футбол ему нравился. Но его не взяли из-за возраста. Хорошо, что в «Тринте» всё сложилось хорошо. Баскетбол я люблю, и это была моя инициатива. Посмотрела на тренера, он мне понравился.

Андрей Сопин – фанат баскетбола. Кажется, он готов тренироваться целый день и этого всё равно будет мало. Каким бы сложным ни было занятие, на его лице всё равно будет улыбка. Это ли не признак того, что человек кайфует от выбранного им пути?

Но в один из дней на его лице не было улыбки. Два сезона назад его клуб на выезде должен был сыграть с «Родниками», когда за несколько часов до матча пришла страшная новость: не стало папы Андрея Алексея Евгеньевича. Еле сдерживая слёзы, защитник МБА принял решение играть. За 30 минут игрового времени Сопин отметился тогда 9 очками, из которых 6 набрал в последние полторы минуты и помог своему клубу одержать победу.

Папа Андрея ходил почти на все домашние матчи, а после игр зачастую слушал сына в машине.

«Мы с Андреем, конечно, обсуждаем баскетбол. После матчей, после каких-то турниров. Но я понимаю, что ему его итак в жизни хватает. Можем по дороге в машине поговорить. Обычно больше я его случаю, чем он меня. Может объяснить какие-то вещи, если не согласен с моей точкой зрения. И чаще всего я признаю это», — рассказывал Алексей Евгеньевич клубной пресс-службе.

Остаётся только догадываться, насколько был бы счастлив папа Андрея, смотря на сына в матче с Аргентиной. Они вместе выбрали путь, подписывая контракт с совсем не звёздным клубом, желая получать практику и развиваться. Понятно, что если бы не травмы Алексея Шведа, Дмитрия Кулагина и Дмитрия Хвостова, то о фамилии Сопин широкая спортивная общественность не узнала бы. Но разве у истории есть сослагательное наклонение?