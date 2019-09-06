Слёзы китайцев, триумф Чехии. Главные сенсации чемпионата мира

Мало кто верил, что Россия пройдёт во второй раунд чемпионата мира. Рассказываем, кого из фаворитов там не будет.

Первый групповой этап чемпионата мира остался позади. Матчей было столько, что голова шла

кругом. Но самое интересное только начинается. Если предварительный этап для некоторых

сборных стал легкой прогулкой, то теперь все всерьез. Любая ошибка может обернуться

баскетбольной катастрофой. Вспомним, чем нам запомнится первый раунд Кубка мира

в Китае.

Россия вышла из группы

Главный пока успех нашей команды на мировом первенстве в Китае. Надеемся, что не последний. После тяжелейшего первого матча в группе с Нигерией, чуть выдохнули с Кореей и с головой ушли в игру с фаворитом группы Аргентиной.

Восхитительная победа! Нас били нигерийцы и судьи, но Россия прорвалась Россияне одержали первую за девять лет победу на чемпионате мира. Все решилось в концовке в стиле НБА.

Парни выложились на 200 процентов и были близки к суперсенсации. Но героической игры молодого Сопина для победы все-таки не хватило. Тем не менее, выход во второй раунд и главное, как минимум попадание в олимпийскую квалификацию, — безусловный успех подопечных Сергея Базаревича.

Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале ФИБА.

Провал Германии, прорыв Доминиканской республики

Одна из самых крепких европейских сборных по всем раскладам должна была спокойно выходить из группы. Если не с первого места (там все-таки Франция), так со второго точно. Ни сборная Доминиканской республики, ни тем более Иордания, которую сборная России укатала еще в августе с неприличной разницей «+40», особой угрозы не представляли. Но это только казалось. Затихарившись в игре с Иорданией (всего «+4»), хитрые доминиканцы взяли и обыграли наивных немцев (70:68), обеспечив себе второе место. Ну а немцев теперь ждет увлекательная борьба за 17-32 места и риск остаться без Олимпиады в следующем году.

Китай остался без Олимпиады

Истории с хозяевами любого турнира заканчиваются либо трагически, либо хеппи-эндом. Чего-то посередине не бывает. В этот раз мы наблюдали трагедию. Отчаянные китайцы, изо всех сил пытавшиеся выйти из самой слабой группы на ЧМ (Польша, Венесуэла, Кот-д’Ивуар), проиграли в драматичном матче в овертайме полякам (после чего прямо в эфире ревел китайский комментатор — экс-форвард сборной).

А в решающем матче уступили венесуэльцам, которые еще пару недель назад бунтовали по поводу премиальных, которых им якобы не заплатят за выступления на этом ЧМ. Дальше без хозяев, но может оно и к лучшему — не придется нашим парням играть под диким давлением переполненного стадиона.

Чехия опередила Турцию в группе с США

Еще одна необъяснимая сенсация. Турция, которая чуть не обыграла США, своими руками отдала место во втором раунде чехам, проиграв им решающем матче (76:91). Не хватило сил и эмоций после обидного поражения в овертайме от американцев? Возможно и так. Но Томаш Саторански из «Чикаго» и компания добились громкого успеха на первом же для независимой Чехии Кубке мира. Красавцы!

Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале ФИБА.

Африка и Азия- в ауте

Уже после первого предварительного раунда на чемпионате мира не осталось ни одной африканской и азиатской сборной. Азия: про Китай уже сказали выше, Корея в нашей группе не показала ничего особенного, Иран с Хаддади, похоже, выдал свой лучший матч месяц назад в УСК ЦСКА, Филиппины пока вообще худшая команда этого чемпионата мира (разница очков «- 108»), Япония с будущим дебютантом НБА Руи Хачимурой оказалась под катком Турции и США, Иордания — ну мы оценили ее силу еще в Москве (поражение 111:71 от России). Из африканских сборных лучше всех выступила, пожалуй, как раз Нигерия в нашей группе — и по игре, и по результату. Кот-д’Ивуар, Тунис, Ангола и Сенегал — в глубоком минусе.

Бразилия победила Грецию

Сенсация локальная, но от этого не менее громкая. Греки со своим зверским составом во главе с суперзвездой Яннисом Адетокунбо уступили бразильцам, которых повел в бой «старичок» Варежао (36 лет), который драфтовался «Орландо» еще в 2004-м. Латиноамериканцы показали, что греки не такие уж и непобедимые. Впрочем, на этом чемпионате таких и правда нет. Что-то подсказывает, что американцы сильно помучаются в группе с теми же бразильцами и греками.

Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале ФИБА.