«Это мы проиграли, а не поляки выиграли». За что теперь бороться России?

Сборная России превосходно начала матч с поляками, вела по ходу игры 11 очков. Но в итоге, потерпела одно из самых обидных поражений в истории. Соперник пробил 38 штрафных, из них 35 — в цель. Такого на чемпионатах мира не было 17 лет. Именно под комментарии Сергея Тараканова вся страна болела за сборную. Олимпийский чемпион поделился своим мнением о причинах неудачи.

— Сергей Николаевич, шокированы результатом? Что случилось с командой?

— На протяжении всего подготовительного периода и уже здесь на чемпионате мира у нас не было ни одной игры без спадов. В матче с Польше спад пришелся на начало четвертой четверти. Безумное количество штрафных, которые выполнили поляки, — следствие грамотного использования нашей агрессивной защиты. Польские игроки нивелировали все усилия этой защиты: 35 очков с линии штрафных против наших 13 — я вообще не помню, чтобы такое когда-то случалось. Поляки целенаправленно шли в тело, в корпус, получали фолы, вставали на линию. Той агрессии, которой были заряжены поляки, нашим как раз и не хватило.

Это позор, парни! Сборная России безвольно уступила полякам Вести по ходу матча 11 очков, бросить играть и уступить сборной Польши. С четвертьфиналом можно проститься.

— Вам точно не понравилась наша игра в нападении.

— Польша достаточно грамотно сыграла в защите. Но в первую очередь здесь надо отметить, что у нас не было вскрытия чужой обороны со стороны разыгрывающих и атакующих защитников. Кулагин не готов физически, поэтому в проходах регулярно терял мяч или его накрывали. Отсюда — лишь надежда на трехочковые броски. Но их оказалось недостаточно. Мотовилову снова не хватило опыта. Ничем, кроме пары кинжальных проходов, он ничем не запомнился.

— Сопин не сыграл ни секунды. Почему Базаревич даже не выпустил его?

— Базаревич не решился на Сопина. Мне кажется, зря. Тренерскому штабу, конечно, виднее. Это был бы очень рискованный ход от тренера. Но хотя бы попробовать надо было. Понятно, что Сопин не так опасен с трехочковой, как Кулагин. У меня ощущение, что Базаревич верил в Кулагина до последнего, надеясь, что он сотворит что-то безумное. Вышел бы Сопин — добавилось агрессии, движения, но гораздо хуже бы обстояло дело с трехочковыми. Базаревич должен был выбирать. Это непростое решение.

— Что мешало набирать очки по-другому, под кольцом, например?

— Там все плотно перекрыли. Поляки не самые высокие парни, но они очень плотно играли под кольцом, сдваивались и даже страивались на нашем игроке, перекрывали все передачи изнутри на периметр. Плохо двигался у нас мяч, даже по сравнению с тем, как мы действовали в предыдущих матчах. Ну и процент реализации трехочковых — всего 30! В любом случае это наш проигрыш, а не выигрыш поляков. Все было нам по зубам. Польша — совершенно не та команда, которая должна лидировать в этой группе.

— Худший отрезок матча?

— Начало последней четверти — совершенно беззубое и провальное. Чтобы выигрывать, надо быть более consistent — постоянным, стабильным. На протяжении всего чемпионата с этим были большие проблемы.

Так плохо Россия ещё не играла. За 5 минут сборная отдала Польше победу Сборная России в важнейшем матче турнира провалила заключительную четверть и уступила Польше. Теперь выход в плей-офф кажется фантастикой.

— Поляки раз за разом заставляли нас фолить. Почему тренерский штаб не внес коррективы в игру уже по ходу матча?

— Проблема в том, что у нас нет «больших», которые могли бы цементировать защиту. Антонов, Курбанов, Зубков — не центровые. В результате — диспропорция. Чем повыше игроки у соперника — у поляков это были агрессивный Понитка и Ващински — тем легче им под нашим кольцом. Если есть большой центровой, то можно пускать под кольцо и там его накрывать. Пусть атакующий игрок там выкручивается и забивает из-под центрового, который еще и правильно выбирает позицию.

— А что у нас?

— У нас Курбанов, который уповает на свой прыжок. В результате или хорошая скидка на периметр, или фолы, которые поляки использовали по максимуму. В таком случае надо быть более агрессивным не только в защите, но вообще в поле. Вспомните, с трехочковыми у поляков тоже было не все в порядке. Всего 6 из 23, то есть их процент даже хуже, чем у нас. Но все решили штрафные броски.

Сборная России лишилась шансов на выход в плей-офф Кубка мира

— Но все-то как раз началось с «трехи» поляков в раздевалку перед большим перерывом, когда мы уверенно вели. Первый звоночек случился именно тогда.

— Это непростительные недоработки. Если бросок Понитки перед перерывом был исполнен на мастерстве, на лидерстве. Игрок обыграл и издалека забил. Тут есть претензии к нашим, но не такие явные. А вот когда Зубков сфолил за секунду до конца третьей четверти на Кулиге, бросавшем из-за дуги, — это грубейшая ошибка! Да, это не был решающий момент, но именно такие моменты дают дополнительный импульс сопернику — их эмоциям, их командной «химии».

— Своими руками создали кураж полякам?

— Так и есть. Может сил не хватило, потому что играем в укороченном составе. Я не уверен, что у поляков ротация шире, но выглядели они свежее и активнее. Просто грамотно воспользовались нашими проблемами.

— Вы говорили после матча с корейцами, что у нас нет игроков, которые могут набрать больше 20 очков. Сегодня Кулагин набрал 21 очко, но мы проиграли самый важный матч на чемпионате. Парадокс?

— Если посмотреть, сколько набрали остальные, то нет. 11 очков на счету Воронцевича и Антонова. Что у остальных? Я могу посетовать на 13 забитых штрафных из 19. Один-два ладно, но четыре недобранных очка в концовке были бы определяющими…

— Не так эффективен как обычно был Зубков. Всего 2 очка.

— Он явно не попал в игру — ни в нападении, ни в защите. Перелет, недосып — все что угодно может быть. Как в тумане отыграл.

«Польша и Венесуэла нам по зубам». Россия должна выходить в четвертьфинал Экс-форвард сборной России Виктор Кейру – о матче с Аргентиной и перспективах сборной России на втором этапе чемпионата мира.

— Недооценка может быть? Польша и Венесуэла — не Аргентина и Нигерия все-таки.

— Нет, никакой недооценки. Все опытные бойцы, за редким исключением. А у неопытных энергии через край. Для них любая команда — это переоценка, скорее. Опытные ребята прекрасно знают — только через пахоту можно чего-то добиться.

— Карасев провалил чемпионат? Теперь уже об этом можно говорить уверенно?

— Конечно! Не просто провалил — архипровалил. Единственные позитивные действия за весь турнир — трехочковый в игре с Нигерией и неплохое исполнение штрафных в концовках.

— Слишком много надежд на него возлагалось?

— Безусловно. Когда от тебя ждут многого, ты на многое способен, но ничего не реализуешь, будь готов захлебываться волной критики. Это сейчас Карасева и ждет. 18 с половиной минут, пассивная игра, сплошные нули. Два подбора, четыре передачи у него в протоколе нарисовано, я их не особо помню, если честно. Но это не главное. Главное — никакой инициативы, агрессии и просто веры в себя. Это провальное выступление.

— За что остается бороться сборной теперь?

— За престиж. И за более высокий посев в борьбе за 9-16 места. После Венесуэлы игр больше не будет.