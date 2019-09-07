Наши ожидания остались нашими. Почему сборная России ограничилась минимумом?

Сборная отдала полякам матч, который изначально не была готова забрать. И отдала не после трёшки с сиреной во второй четверти и не после странного и необдуманного фола Зубкова на последних секундах третьего игрового отрезка. Это случилось после победы над сборной Южной Кореи.

За себя, того парня и страну

Кадровые проблемы сборной стали уже притчей во языцех. Или так сложно? Хорошо, всех достали разговоры о том, что мы поехали в Китай вторым составом. Лично у меня к парням, проведшим месячные сборы в национальной сборной, претензий нет никаких. Никаких. Я не буду тратить ваше время, перечисляя всех, кто был отчислен и тех, кто в итоге поехал в Китай.

«Это мы проиграли, а не поляки выиграли». За что теперь бороться России? Чемпион мира и Олимпийских игр Сергей Тараканов подвел итоги провального матча с Польшей.

Низкий им поклон за то, что потратили время, которое могли провести на пляжах или просто на даче с семьёй, на то, чтобы добыть для своей страны олимпийскую квалификацию. И далеко не факт, кстати, что половина этой команды на квалификацию не поедет. Но они её добыли. И мы должны поклониться им в пояс. Но мы оказались не готовы принять тот факт, что парни месяц трудились для того, чтобы одержать всего две победы.

«Можно расслабиться и получать удовольствие»

Чемпионат мира закончился после этой фразы Андрея Кириленко. Понятно, что бросил он её на эмоциях, понятно, что мы все перед этим Кубком мира грезили именно о таком финале. Но аппетит, как метко выразился Сергей Базаревич, приходит во время игры. И нам хотелось объесться по полной программе. Мы изголодались по успешным выступлениям сборной на мировых форумах! И что мы получили?

Это позор, парни! Сборная России безвольно уступила полякам Вести по ходу матча 11 очков, бросить играть и уступить сборной Польши. С четвертьфиналом можно проститься.

Мы получили команду, которая решила задачу даже не закрыв календарь группового этапа. Статистика игры с Аргентиной говорит о многом. Сергей Базаревич от безнадёги выпустил на площадку Андрея Сопина, появление которого в сборной было чудом изначально. И парень выстрелил. Он стал главной сенсацией того матча, аргентинские коллеги были в шоке, кто это, откуда взялся парнишка, который на одной ноге объезжает самого Сколу и закладывает мяч в корзину?!

Вопросы к тренерскому штабу

Кулагин против Польши начал отлично, Мотовилов – тоже. Первая половина той игры вообще должна быть занесена в актив сборной России. А вот то, что случилось во вторые 20 минут, объяснению не поддаётся. Под Мотовилова подстроились, внутри краски его встречали парни, из-под которых он света белого не видел, а Кулагину предлагали бросать с энбашной дистанции и исключительно неподготовленные броски.

Слёзы китайцев, триумф Чехии. Главные сенсации чемпионата мира Мало кто верил, что Россия пройдёт во второй раунд чемпионата мира. Рассказываем, кого из фаворитов там не будет.

Тренерский штаб Польши решил нашу проблему ещё меньшим составом, чем был в распоряжении Базаревича. И главный вопрос в том, почему герой матча против Аргентины ни секунды не провёл на площадке? Да, наставник до последнего верил в Кулагина, в этого бросок. Но ведь в четвёртой четверти бал отрезок, когда нашу команду читали, как открытую книгу. И он закончился с финальной сиреной.

Кто виноват в поражении сборной России от Польши?

Почему в этот момент на паркете не появился наш джокер? Сопин и в обороне действовал уверенно, и в атаке мог, убеждён в этом, принести пользу. Он дерзкий, мяч у него из рук вырвать почти невозможно, и проходы под кольцо у него получались даже из-под Сколы! Почему он не появился на площадке в те моменты, когда Кулагин и Мотовилов не тянули? Где гибкость в принятии решений? Ведь все задачи решили.

Фолы

Поляки 38 раз выходили на линию пробития штрафных. Вас это поразило? Друзья, аргентинцы имели 36 таких попыток. Вот только реализовали они не 35, как поляки, а 25. Но там мы понимали, что уровень оппозиции несопоставим. Сейчас же речь идёт о Польше. Да, они обыграли Китай в Китае. И кажется, что лучше бы они им проиграли. Против Китая в Китае мы настроились бы значительно сильнее.

Вернёмся к фолам. Если разобрать их, станет понятно, что значительную часть мы получили из-за того, что у игроков на площадке не было должной концентрации. Зубков и Фридзон… Ну как можно уличать вас в неопытности? Даже Виталий попадался на провокации поляков. Все мы отдаём себе отчёт в том, что 3-4 фола были не оправданы (на самом деле, больше), и при той реализации, которую продемонстрировали поляки, они стали ключевыми. И даже таким неопытным составом это нужно было понимать. Но наши ребята продолжали фолить. Это принято называть – отсутствие игровой дисциплины.

Болельщики

После удачного отрезка чемпионата сборная встретилась с болельщиками. Было много хороших и правильных слов о том, что люди год копили деньги, чтобы оказаться в Китае и поддержать сборную. Возможно, их количественно меньше, чем делегации национальной дружины, но они болели так, что мы с диванов по телевизору это отлично слышали. И они срывали голоса в тот момент, когда Михаил Кулагин в очередной раз завершал на последних секундах владения атаку неподготовленной трёшкой.

И эти яркие люди в кокошниках будут рвать голосовые связки в матче против Венесуэлы. Для них чемпионат мира закончится, когда сборная России уедет к семьям. Они будут с командой до конца. Будет ли с ними команда завтра, мы увидим по ТВ. Да, олимпийская квалификация у нас в кармане, но все мы поверили в сборную и ждали от неё большего.