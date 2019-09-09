«У Базаревича никогда не было к себе претензий». В чём не прав тренер сборной

Четвёрка с минусом

— Чемпионат мира для сборной России закончился. Не осталось ли у вас чувства недосказанности?

— Конечно осталось. Дорога в четвертьфинал была прямая. Но случился злополучный матч с Польшей, которая была абсолютно по зубам. Аргентина это показала — легко разобралась с поляками, просто играя в быстрый баскетбол, с быстрыми переходами, не «морозя» игру. В итоге «+26», и аргентинцы заканчивали игру запасными.



Могли мы теоретически и у Аргентины выиграть, но побеждать поляков мы были обязаны. Мы же помним, что до чемпионата мира все говорили, что с группой нам повезло. Поэтому есть и недосказанность, есть и неудовлетворённость, конечно.

— По пятибалльной системе какую оценку поставите выступлению сборной России?

— Четыре с минусом. За то, что боролись, многого не хватало — умения, удачи и так далее. Сказать, что эта команда равнодушная, точно нельзя.



— Минус — за те самые моменты с Аргентиной и Польшей, из-за которых мы упускали преимущество?

— За то, что игроки позволяли противнику, который ничем не лучше, выдавать свою если не лучшую, то хорошую игру. Тот же самый Понитка. Это не суперзвезда, он находится в отличной форме, но в таких решающих играх он не должен доминировать. У нас же, при наличии таких возможностей с бросками, царила неуверенность. Борьбы было много, за это можно похвалить.



— Так чего же не хватило?

— Юношеского задора. Ребята должны верить в себя, в свои созидательные умения, больше творить на площадке. Быть авантюристами! Зашоренность в комбинациях и правильность в движениях приводили к заторможенности. Отсюда потери и промахи. Желание правильно сыграть зачастую только мешало. Тот же Мотовилов в этих схемах ещё не зашорен, поэтому смотрелся намного ярче, чем другие.

Базаревич

— Базаревич после игры сказал, что ни себя, ни тренерский штаб ему не в чем упрекнуть. Согласны с такой оценкой?

— У Базаревича никогда не было к себе претензий.



— То есть?

— Это несерьёзно. К себе всегда должны быть претензии. Если ты человек, копающийся в себе, пытающийся анализировать, то это абсолютно неприемлемо. Я комментатор, но у меня много претензий к нашему тренеру. И вообще, проигравший хотя бы одну игру тренер должен себя в чём-то винить. Я эту браваду не понимаю и с такой оценкой категорически не согласен.



— Возможно, Базаревич говорил в целом о подготовке, о том, что удалось создать именно команду.

— Если речь о подготовке и о том, что сделано за время этой подготовки, с учётом тех игроков, которые были в распоряжении тренера, — это другая история. Но и здесь можно возразить — можно было ведь ещё кого-то позвать. Я точно не буду сейчас искать ошибки тренера. Тренер сам лучше знает ситуацию и видит свои ошибки. Ну, если говорить «Я всё правильно сделал, даже если мы проиграли», то… Я под этим не подпишусь.

Где искать резервы?

— Кому за чемпионат мира не должно быть стыдно? Кто получил плюсик в карму?

— На ум сразу приходят молодые, от которых мало чего ждали — Мотовилов и Сопин.



Зубков был очень хорош на первой групповой стадии. После переезда в Фошань он где-то потерялся, подменили в самолёте на двойника.



Курбанов показал не всегда выдающуюся, но всегда солидную игру. У него роль такая. Ему часто доверяют черновую работу, но он в ней хорош.

Воронцевич в основном тоже не подводил.



Кулагин с разными отрезками, в том числе и провальными, заслужил оправдания — пропустил половину прошлого сезона, большую часть подготовки. Он был призван заткнуть в сборной дыру на позиции разыгрывающего, хотя по большому счёту Михаил всё-таки атакующий защитник.



Ивлев выпрыгивал из штанов, задыхался, просил замену, отдавал всего себя. В этом смысле никаких претензий к человеку. Даже если он плохо сыграл, он выложился на все сто — какие могут быть претензии?



Фридзон мог лучше сыграть. Он выпал в атаке, что старался компенсировать в защите.



— Очевидно, что сыграли свою роль травмы и дефицит игроков сразу на нескольких позициях. Где искать резервы?

— Больших резервов у нас нет. Есть надежда, что теперь с большим вниманием тренеры посмотрят на Суперлигу и привлечение игроков оттуда. Плюс выздоровеют все травмированные — шесть-семь человек смогут добавить сборной. Я с трудом представляю, как при наличии тех пяти травмированных человек мы бы проиграли Польше. Это была бы уже совсем другая команда. И если бы Базаревич смог справиться с этой именитой бандой, это была бы другая игра.



Будем честны, основной резерв сборной — это травмированные. Я сомневаюсь, что у нас в ближайшее время вырастут игроки, которые заменят Шведа, Хвостова или Дмитрия Кулагина. Поэтому надежда на то, что всё у них будет в порядке со здоровьем и не будет никаких отказов. Я очень на это надеюсь, потому что атмосфера в сборной подразумевает, что игроки хотят в ней играть.

Как дальше жить Мотовилову и Сопину

— Мотовилов и Сопин, отыгравшие на Кубке мира, возвращаются в Суперлигу. Как психологически перестроиться с матчей чемпионата мира на игры во второй лиге?

— Сейчас всем будет непросто. Подготовка к сезону начнётся почти сразу, будет всего несколько дней отдыха. Много им никто не даст. Как теперь жить Сопину и Мотовилову? Во-первых, это молодость. 21-22 года, боже мой! Здоровья вагон, играли они немного, поэтому устать они не могли. И конечно, им сейчас будет легче в той же Суперлиге. Тот опыт, который они получили на чемпионате мира, должен помочь им расти дальше. Если они не будут расти сейчас и не сделают ощутимый скачок в игре, то грош цена всему этому опыту.



— Не зазвездятся после такого парни?

— Не думаю. Внимания к ним будет много, конечно. Я хорошо знаю Сопина и уверен, с ним этого не случится. Он критически относится ко всему, плюс он трудяга. Мотовилова знаю мало, но сомневаюсь, что стоит за них волноваться.



Тем более все понимают ситуацию — в какой-то степени ребятам повезло. Они однозначно заслужили место в сборной, пробившись в неё с просмотрового сбора ближайшего резерва. Но и очевидно, что при здоровых Шведе, Кулагине, Хвостове вариантов у них было бы мало. Это грандиозный шанс, который нужно использовать. Честь и хвала людям, которые используют свой шанс. Вообще в жизни, не только в спорте.



— Впереди олимпийская квалификация. Что нам там светит? Учитывая, что мы можем получить таких соперников, как Литва, Греция, Италия…

— Сильнейший получится турнир. Это будет ещё одно испытание для сборной. Кстати, отмечу очень несправедливую систему отбора на Олимпийские игры. Нигерия, победив Китай, уже точно поедет в Токио. Мы её обыграли, а она уже на Олимпиаде. Что будет с нами, загадка. Действует территориальный принцип, это данность, но это несправедливо.

Китай

— Покидаем Китай. Какие впечатления у вас останутся от чемпионата мира в этой стране?

— Я ожидал чуть больше зрителей на матчах. Здесь всё хорошо с посещаемостью, когда Китай играет. На последнем матче хозяев с Нигерией в Гуанчжоу был просто биток. С точки зрения организации практически всё в порядке, кроме того, что Китай сам по себе сложный.



Температура, погода, язык, еда. Всё это здесь очень сложно. Игрокам в этом смысле было полегче, потому что они в отеле, с переводчиками. Нам же элементарно заказать еду было проблемой. Гугл-переводчик помогал, но не всегда. Спрашиваешь: «Мясо есть? — Есть. — Говядина? — Говядина». А потом приносят такое, что не сразу понимаешь, что это. Погода — ещё один отягчающий пребывание здесь фактор.



Много волонтёров. Китайцы вообще берут количеством. Никто не говорит по-английски, но все кивают головой, пытаются помочь. Просто не понимают, что тебе нужно.