Аргентина отправила сербов домой. Но ещё больше команд пострадало от судей

Кубок мира выходит на финишную прямую. Кто-то (не будем показывать пальцем) уже отправился домой, прекратив гонку. К сожалению, как это часто бывает, негатив запоминается быстрее, а воспринимается острее позитивного.

«Чемпионат» постарался составить свой эмоциональный рейтинг событий китайского баскетбольного форума. К сожалению, расстраиваться пришлось не только из-за игры сборной России.

Сербия, что это было?

Сербы привезли на ЧМ очень крутой состав. Чтобы понять насколько, стоит напомнить, что даже международная федерация поставила балканскую дружину на первое место в своём рейтинге силы перед турниром. Так стоп, а где же тогда были американцы? Они опустились ниже и даже пропустили Австралию, проиграв ей в товарищеском матча.



В преддверии старта Кубка мира Йокич и его банда сметали всё на своём пути. Порой за соперников сборной Сербии становилось страшно. Их просто деклассировали. Главный тренер Саша Джорджевич имел даже неосторожность резко высказаться в сторону США, заявив следующее: «Пусть американцы играют в свой баскетбол, а мы будем в свой. Если мы встретимся, да поможет им Бог». Это ли не запредельная уверенность в своих силах? Уверенность или самоуверенность?

Слёзы китайцев, триумф Чехии. Главные сенсации чемпионата мира Мало кто верил, что Россия пройдёт во второй раунд чемпионата мира. Рассказываем, кого из фаворитов там не будет.

Поражение от испанцев на втором групповом этапе можно было списать на всё что угодно: не тот день, эмоциональность Йокича (он, кстати, был удалён в третьей четверти), кураж соперника. Но в игре без права на ошибку команда Джорджевича снова не смогла собраться. Закономерный вылет в четвертьфинале от команды, которая может стать открытием всего турнира. А на её месте вполне могли быть мы.

Аргентина и Кампаццо

Из-за наличия в сборной Аргентины центрового Луиса Сколы, многим могло показаться, что латиноамериканская команда привезла на Кубок мира опытнейший состав. Это не совсем так. Средний возраст Аргентины 26-27 лет, уберите Сколу и поймёте, что её вполне можно назвать молодой. Почти половине команды меньше 25 лет, а старше 30 лишь легендарный рекордсмен Скола, для которого нынешний турнир уже 5-ый в карьере.

Поражение на вес победы? Россия проиграла, но напугала и Аргентину, и судей Сборная России большую часть матча играла без основного первого номера, но заставила Аргентину радоваться победе, добытой при помощи судей.

Лидер аргентинцев – один из самых маленьких баскетболистов турнира, рост которого ниже 180 сантиметров. На уроке физкультуры в самой обычной школе он вряд ли бы стоял первым со своими 179 сантиметрами. Факундо Кампаццо (по кулуарному прозвищу «Гном») играет в «Реале», доставляя много проблем своим сверхбыстрым баскетболом и невероятными дальними попаданиями. В игре гигантов он чувствует себя дирижером. То, что у аргентинцев нет ни одного поражения, во многом его заслуга. Кампаццо хорош не только в нападении, где готов атаковать самостоятельно и руководить построениями, но и в обороне.

«Вы прикалываетесь надо мной?! Это не баскетбол». У Литвы украли победу ФИБА признала грубейшую ошибку судей, отстранила арбитров, но результат игры остался в силе. Литва покидает турнир из-за ляпа людей в сером.

Судьи

Кажется, тему судейства ещё никогда так не обсуждали, как на этом турнире. Арбитры, которые действительно не являются топовыми, постоянно ошибаются, а их решения напрямую влияют на результат. Федерация Греции была очень недовольна решениями арбитров на последних секундах игры с Бразилией. А про фатальную оплошность людей со свистками в матче Литва – Франция, «Чемпионат» подробно писал. Тогда Руди Гобер смахнул с кольца мяч так сильно, что вместе с мячом мог вполне оторвать и кольцо. Этого, правда, почему-то не заметили сразу три пары глаз.

«На чемпионате мира такого быть не может». Кириленко о судействе сборной России Президент РФБ Андрей Кириленко подверг критике уровень судейства Кубка мира. Мы об этом говорили с первого матча.

Лучший игрок НБА прошлого сезона приехал на Кубок мира, желая показать своё превосходство в физической моще и атлетизме. К сожалению, европейский баскетбол оказался слишком незнакомым звезде «Милуоки». Его держали порой всей пятёркой, а он не мог найти себя и заиграть партнёров.



В результате греки сильно расстроили своих болельщиков, надеявшихся минимум на медали и не пробились в плей-офф. Сложно винить в неудаче одного игрока, но кому как не лидеру нужно брать ответственность в столь тяжёлое время?

Турция – США

Один из тех матчей, которые стоит пересмотреть. Турки уже в первом групповом раунде готовы были удивить весь мир. До сих пор не верится, что они упустили победу, которая была у них в кармане. Игроки сборной Турции четыре раза бросали штрафные на последних 9-ти секундах овертайма. Четыре! И вели при этом «+1». Промахнулись. И баскетбольная судьба сильно наказала их за такую расточительность. В результате они не только проиграли матч с США, но и вообще не вышли из группы, оступившись в заключительной встрече с Чехией.