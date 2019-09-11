Грандиозный провал США! Американцы с 2002 года не уезжали с ЧМ без медалей

Мы рассказали вам о том, какие команды, под завязку набитые крепкими игроками НБА и даже звёздами первой величины, не сумели пробить себе дорогу в плей-офф. Здесь и Греция с действующим MVP НБА Яннисом Адетокунбо, и мощная Турция, которая может смело кусать локти, настолько даром она отдала победу на групповом этапе американцам, и Литва, которую аккуратно приложили судьи.

«Вы прикалываетесь надо мной?! Это не баскетбол». У Литвы украли победу ФИБА признала грубейшую ошибку судей, отстранила арбитров, но результат игры остался в силе. Литва покидает турнир из-за ляпа людей в сером.

Поток сенсаций продолжился и в четвертьфинале. Сначала 39-летний вожак сборной Аргентины Луис Скола возглавил победный поход на сербов и триумфально его завершил. Это была эпичная битва, в которой пал очередной фаворит.

Аргентина отправила сербов домой. Но ещё больше команд пострадало от судей Аргентина «переехала» Сербию, лучший игрок НБА провалил чемпионат мира, а турок наказал баскетбольный бог.

Минул день, и мы стали свидетелями ещё одного неожиданного результата. Нет, французы произвели на Кубке мира приятное впечатление, это они убрали с дороги Литву, отлично смотрелись в матче с мощной Германией и лишь Австралии уступили в драматичной концовке. И никто не ожидал, что матч для сборной США получится простым.



И так оно получилось с самых первых минут. Стартовая четверть закончилась ничейным исходом – 18:18. Сами видите по счёту, что игра была вязкая и напряжённая. А вот во второй десятиминутке французов, что называется, понесло. Побег возглавили Гобер и Фурнье, который забросал соперника трёхами. К большому перерыву преимущество французов составляло шесть очков, и за звёздно-полосатых стало тревожно.

В третьей четверти наставник французов вынужден был усадить на лавочку своих лидеров, а американцы пустились в погоню. Полностью выложился в этот игровой отрезок Донован Митчелл. После его шикарного данка за три минуты до третьего перерыва, создалось ощущение, что французская дружина посыпалась так, что собрать её будет невозможно. И несмотря на то, что преимущество американцев к сирене было лишь три очка, они и четвёртый игровой отрезок начали неплохо.



Но нашёлся у французов свой герой. Хорошо знакомый нам Нандо де Коло, выступавший за ЦСКА, не сразу вошёл в игру, но уверенности его партнёрам прибавил минутный отрезок, за который он отгрузи два точных броска в корзину американцев и заставил сфолить на себе Харриса, который получил 4 фол и отправил отдыхать. А тут уж вступили в дело отдохнувшие Фурнье и Гобер.

Первый в итоге набрал 22 очка, а второй на только записал на свой счёт 21 балл, но, что значительно важнее, собрал 16 подборов (7 на чужом и 9 на своём щите). Ну и очень кстати пришлась помощь Де Коло, на счету которого в итоге 18 очков и показатель эффективности – 16. Больше он только у Гобера – 36.



В концовке Грег Попович никак не мог мобилизовать своих парней на командную игру, они принимали странные решения, совершили несколько неоправданных потерь. В концовке главная звезда сборной США Кемба Уокер спровоцировал на себе фол, который судьи оценили в 3 броска с линии штрафных. Счёт в тот момент был – 78:84, играть оставалось 42 секунды.



Кемба промазал два, но команда оставила себе владение, заработав спорный мяч. Атака продолжилась, но Браун не попал в кольцо со средней дистанции. А уж покончил с муками американцев Нандо, до которого партнёры дважды удачно доводили мяч. На де Коло фолили, а он реализовал четыре штрафных из четырёх.

Ох, можно полагать, что за океаном сейчас откроется ящик Пандоры и наши американские коллеги выпишут своей сборной по полной программе. Выглядела команда в концовке растерянной, а французы вцепились в соперника мёртвой хваткой и на кураже отправляются в полуфинал. Штаты, кстати, не уезжали с чемпионата мира без медалей с 2002 года.