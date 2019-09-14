Аргентина в финале ЧМ. Месси не играл, но он в полном восторге!

Великий Луис Скола вынес французов и доказал, что Кубок мира может быть шикарен и без американской дрим-тим.

Это же каким великим игроком нужно быть, чтобы в полуфинале чемпионата мира набрать 28 очков и получить +32 в графу результативность? Стать лучшим игроком своей команды и привести её к победе против Французов, которые спокойно деклассировали сборную США? И всё это – в 39 лет, прибыв в сборную из клуба китайской лиги.

Луис Скола провёл на площадке 34 минуты из 40 возможных. Против него были отборные силы, приглашённые из НБА, но их словно не замечал. За 3.47 до конца четвёртой четверти при счёте 68:57, когда на площадку у французов вернулись де Коло и Фурнье, Скола отгрузил им две трёхи подряд. А следом, отполировал это двумя точными штрафными.

Спасти концовку, в который ты за 109 секунд до сирены уступаешь парням, которых тащит к финалу такой вожак, не в состоянии даже сегодняшняя Франция. И вместе со сборной Аргентины ликовал весь мир. Красивая история ещё не закончилась, и мы практически не сомневаемся, что в финале все нейтральные поклонники баскетбола будут неистово поддерживать Аргентину. Точнее, её лидера, вечно молодого Луиса Сколу! Который после финальной сирены бросился на трибуны, где находилась его семья – жена и четверо сыновей.

После этого Луис бросился в объятия к своему старому другу и многолетнему партнёру по сборной Ману Джинобили. Ещё одна легенда аргентинского баскетбола и пример для подражания, закончивший карьеру в прошлом году в 41-летнем возрасте. Думается, он и в этом составе не потерялся бы, но решил уступить дорогу молодым.

Фанаты на трибунах долго не отпускали с площадки своего кумира. Как вы понимаете, в Китае его боготворят не меньше, чем Яо Мина. Это видео, наглядный показатель того, кто в китайском баскетболе Папа!

По окончании матча Аргентина и Скола быстро вышли в тренды всех социальных сетей, ещё бы, ведь за своих соотечественников неистово болели футбольные звёзды первой величины. Лионель Месси сразу после сирены отреагировал на победу земляков эмоциональным постом в «Инстаграме»: «Это финал! Удивительно!!! Поздравляю ещё раз, ребята!!! Вперёд, Аргентина!»

Не остался в стороне и ещё один форвард футбольной сборной Аргентины, зять самого Марадоны Кун Агуэро. «Это финал! Поздравляю всех парней! Вперёд!»

Против аргентинцев в финале сыграет не менее харизматичная команда с ещё одним большим игроком – 34-летним Марком Газолем. Это будет достойное зрелище. За Аргентину будет болеть весь Китай, трибуны будут гнать Альбиселесту вперёд. Игру делают люди, и мировой баскетбол может быть прекрасен даже без дрим-тим!