Красотка, которая помогла мужу стать чемпионом мира. Её зовут Альмудена

Она была опорой для защитника сборной Испании Серхио Льюля, когда тот боролся с тяжёлой травмой.

Испания – победитель чемпионата мира 2019 года. У этого успеха много отцов. Чтобы проделать такой непростой путь к вершине, нужно обладать талантом и оставаться при этом единым целым. Удивительно, но эта испанская сборная по сути не имела ярко выраженной звезды. Их было сразу несколько. Да почти все, кто был в активной ротации Серджио Скариолы. Марк Газоль – звезда. Рики Рубио – звезда. Руди Фернандес – тоже. Любой из Эрнангомесов – конечно. Серхио Льюль – абсолютно точно. Как раз про последнего хочется сказать особенно.

Талант Льюля проявился ещё в детском возрасте, когда он регулярно вызывался в юниорские сборные Испании, с которыми побеждал в европейских чемпионатах среди сверстников. В 17 лет Серхио уже дебютировал в сильнейшей лиге Испании, считающейся самой сильной на континенте. В 2009-м талантливого защитника переманил «Реал». Именно там через два года начнутся его отношения с Альмуденой Кановас, учившейся в то время на юридическом факультете и имевшей небольшой опыт работы в структуре футбольного «Реала».

Их роман не был похож на классическую для современного мира историю известного спортсмена и его пассии. Они органично дополняли друг друга. Не попадали в скандалы и не стремились эпатировать общественность.

Их романтические отношения длились шесть лет, после чего Серхио наконец сделал предложение. Свадьба была очень красивой, а эмоции влюблённых настолько сильными, что супруга баскетболиста до сих пор с теплотой вспоминает моменты того дня, выкладывая фотографии в свой «инстаграм».

Годы в отношениях позитивно сказывались и на карьере спортсмена, который пусть и не построил карьеры в НБА, но выиграл всё в Европе, став одним из самым высокооплачиваемых баскетболистов Старого Света. Примерная зарплата Льюля – $ 2,2 млн в год.

Одним из самых сложных моментов в карьере испанца стала травма колена в позапрошлом сезоне. Разрыв «крестов» — травма, от которой непросто полностью восстановиться. Но желание сыграть в «Финале четырёх» и поскорее вернуться на паркет буквально зажгло Серхио. Главный тренер «Реала» Пабло Ласо на одной из пресс-конференций даже признался, что ему приходится чуть ли не силой сдерживать своего игрока, который просится играть. Кстати, в тот год «сливочные» вместе с Дончичем и Юлем выиграли белградский финал у «Фенербахче». Это была красивая история.

Не так давно у пары родился ребёнок.

Счастливые родители наслаждаются временем, проведённым вдвоём. Нет сомнений, что новоиспечённого чемпиона мира тепло встретят после долгой командировки в Китай.